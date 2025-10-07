8th Pay Commission; ଜୁଲାଇ ୨୦୨୭ ରୁ ବଢ଼ିବ ଦରମା, ୧୮ ମାସର ଏରିୟର! ୮ମ ବେତନ କମିଶନରୁ କ’ଣ ମିଳିବ ଲାଭ

8th Pay Commission; ଜୁଲାଇ ୨୦୨୭ ରୁ ବଢ଼ିବ ଦରମା, ୧୮ ମାସର ଏରିୟର! ୮ମ ବେତନ କମିଶନରୁ କ’ଣ ମିଳିବ ଲାଭ
ଜୁଲାଇ 2027 ସୁଦ୍ଧା ଦରମା ବୃଦ୍ଧି ସମ୍ଭବ କି?
ଓଡ଼ିଶାଭାସ୍କର: ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ କେନ୍ଦ୍ର ସରକାରୀ କର୍ମଚାରୀ ଅଷ୍ଟମ ବେତନ କମିଶନ ଘୋଷଣାକୁ ଉତ୍ସାହର ସହିତ ଅପେକ୍ଷା କରିଛନ୍ତି। ଅଷ୍ଟମ ବେତନ କମିଶନ ସମ୍ପର୍କରେ ଅନେକ କଳ୍ପନାଜଳ୍ପନା ଚାଲିଛି।
ଗତ ସପ୍ତାହରେ କେନ୍ଦ୍ର କ୍ୟାବିନେଟ ବୈଠକରେ ମହଙ୍ଗା ଭତ୍ତା (DA) ଏବଂ ମହଙ୍ଗା ରିଲିଫ୍ (DR) ବୃଦ୍ଧି ଘୋଷଣା କରାଯାଇଥିଲା, କିନ୍ତୁ ଅଷ୍ଟମ ବେତନ କମିଶନ ଉପରେ କୌଣସି ଅପଡେଟ୍ ପ୍ରଦାନ କରାଯାଇ ନଥିଲା। କମିଶନ ଗଠନକୁ ନେଇ ସସପେନ୍ସ ରହିଛି।
ସୂତ୍ର ଅନୁଯାୟୀ, ଯଦି ପ୍ରକ୍ରିୟା ସମୟ ମଧ୍ୟରେ ସମାପ୍ତ ହୁଏ, ତେବେ ଜୁଲାଇ 2027 ରୁ ନୂତନ ଦରମା ଲାଗୁ ହୋଇପାରିବ ଏବଂ କର୍ମଚାରୀମାନେ 18 ମାସର ବକେୟା ମଧ୍ୟ ପାଇପାରିବେ।
ToR ର ଅନୁମୋଦନ ଅଭାବ ଏକ ପ୍ରମୁଖ କାରଣ।
ଜାନୁଆରୀ 2025 ରେ, କ୍ୟାବିନେଟ ଏହି କମିଶନ ଗଠନକୁ ଅନୁମୋଦନ କରିଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ଏହାକୁ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆନୁଷ୍ଠାନିକ ଭାବରେ ସୂଚିତ କରାଯାଇ ନାହିଁ। କାରଣ ହେଉଛି ସନ୍ଦର୍ଭର ସର୍ତ୍ତାବଳୀ (ToR) ର ଅନୁମୋଦନ ଅଭାବ।
ଏହି ToR କମିଶନର କାର୍ଯ୍ୟ ଢାଞ୍ଚା ନିର୍ଣ୍ଣୟ କରିବ। ସରକାର ଜାନୁଆରୀରେ ଜାତୀୟ ପରିଷଦ-ଜଏଣ୍ଟ କନସଲ୍ଟେଟିଭ୍ ମେସିନାରୀ (NC-JCM) ଠାରୁ ମତାମତ ଲୋଡିଥିଲେ, ଯାହା ଜାନୁଆରୀରେ ଏହାର ସୁପାରିଶ ଦାଖଲ କରିଥିଲା। NC-JCM ହେଉଛି କେନ୍ଦ୍ରୀୟ କର୍ମଚାରୀମାନଙ୍କର ସର୍ବୋଚ୍ଚ ମଞ୍ଚ।
NC-JCM ର ମତ କ’ଣ?
ସଂଗଠନର ସାଧାରଣ ସମ୍ପାଦକ ଶିବ ଗୋପାଳ ମିଶ୍ର ଅଗଷ୍ଟ ମାସରେ NDTV ପ୍ରଫିଟ୍କୁ କହିଥିଲେ ଯେ ସେ ଆଶା କରିଛନ୍ତି ଯେ ToR ଶୀଘ୍ର ମଞ୍ଜୁର ହୋଇଯିବ। ଏହା ବିଶ୍ୱାସ କରାଯାଉଛି ଯେ ଦୀପାବଳି ପୂର୍ବରୁ ଏକ ଘୋଷଣା କରାଯାଇପାରେ, ଯଦିଓ ସରକାରଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କୌଣସି ଆନୁଷ୍ଠାନିକ ଘୋଷଣା କରାଯାଇ ନାହିଁ।
ପୂର୍ବ କମିଶନ ସମ୍ପର୍କରେ, ଯେକୌଣସି ଦରମା କମିଶନ ଏହାର ରିପୋର୍ଟ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିବାକୁ 18 ରୁ 24 ମାସ ସମୟ ନେଇଥାଏ। ରିପୋର୍ଟ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହେବା ପରେ, ସରକାର 3 ରୁ 9 ମାସର ସମୀକ୍ଷା ଅବଧି ପରିଚାଳନା କରନ୍ତି।
ସପ୍ତମ ବେତନ କମିଶନ ଫେବୃଆରୀ 2014 ରେ ଗଠିତ ହୋଇଥିଲା ଏବଂ ନଭେମ୍ବର 2015 ରେ ଏହାର ରିପୋର୍ଟ ଦାଖଲ କରିଥିଲା। ଯଦିଓ ଏହି ସମୟସୀମାକୁ ଉଦାହରଣ ଭାବରେ ବ୍ୟବହାର କରାଯାଏ, ତଥାପି ଏହି ବର୍ଷ ଗଠିତ ହେବା ସତ୍ତ୍ୱେ 8ମ କମିଶନ ଏପ୍ରିଲ 2027 ପୂର୍ବରୁ ଏହାର ରିପୋର୍ଟ ଦାଖଲ କରିପାରିବ ନାହିଁ।
ତଥାପି, ଏଥର ପ୍ରକ୍ରିୟା ଟିକେ ଦ୍ରୁତ ହୋଇପାରେ, ଏବଂ ରିପୋର୍ଟ 2026 ଶେଷ କିମ୍ବା 2027 ଆରମ୍ଭରେ ପ୍ରକାଶିତ ହୋଇପାରେ।
କୌଶଳପାଳମାନେ 18 ମାସର ବକେୟା ପାଇବେ କି?
NC-JCM ନେତାଙ୍କ ଅନୁଯାୟୀ, କମିଶନ କେବେ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ ହୁଏ ତାହା ନିର୍ବିଶେଷରେ, ଏହାର ପ୍ରଭାବ ଜାନୁଆରୀ 1, 2026 ରୁ ବିଚାର କରାଯିବା ଉଚିତ। ଏହାର ଅର୍ଥ ହେଉଛି ଯଦି ରିପୋର୍ଟ ଜୁଲାଇ 2027 ରେ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ ହୁଏ, ତେବେ କର୍ମଚାରୀମାନେ 18 ମାସର ବକେୟା ପାଇପାରିବେ।
ଯଦି ଏହା ଘଟେ, ତେବେ ସର୍ବୋତ୍ତମ ପରିସ୍ଥିତିକୁ ’18 ମାସର ବକେୟା + ଜୁଲାଇ 2027 ରୁ ଦରମା ବୃଦ୍ଧି’ ବୋଲି ବିବେଚନା କରାଯାଏ।