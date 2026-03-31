8th Pay Commission: ଏମାନଙ୍କୁ ମିଳିବନି ବର୍ଦ୍ଧିତ ଦରମା, ପେନସନ, ଭତ୍ତାର ଲାଭ; ଏ ହେଉଛି ପ୍ରକୃତ କାରଣ
ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ: ଅଷ୍ଟମ ବେତନ କମିଶନକୁ ନେଇ କେନ୍ଦ୍ର ସରକାରୀ କର୍ମଚାରୀଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଯଥେଷ୍ଟ ଉତ୍ସାହ ରହିଛି, କାରଣ ଏହା ସେମାନଙ୍କ ଦରମା, ପେନସନ ଏବଂ ଭତ୍ତାଗୁଡ଼ିକରେ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଆଣିବାର ଆଶା କରାଯାଉଛି। କିନ୍ତୁ, ଏକ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ କଥା ମନେ ରଖିବା ଉଚିତ ଯେ, ଏଥର, ପ୍ରତ୍ୟେକ କର୍ମଚାରୀ ଏହାର ଲାଭ ପାଇବେ ନାହିଁ। ଏହି ବୃଦ୍ଧିରୁ ଅନେକ ବର୍ଗର କର୍ମଚାରୀଙ୍କୁ ବାଦ ଦିଆଯାଇପାରେ। ତେଣୁ, କିଏ ଏହି ଲାଭ ପାଇବେ ଏବଂ କିଏ ବାଦ୍ ପଡ଼ିପାରନ୍ତି ତାହା ସଠିକ୍ ଭାବରେ ବୁଝିବା ଜରୁରୀ।
ପ୍ରଥମେ, ଆସନ୍ତୁ ଆମେ ସେମାନଙ୍କ ବିଷୟରେ ଆଲୋଚନା କରିବା ଯେଉଁମାନେ ଏହି ସୁବିଧା ପାଇବେ। ଅଷ୍ଟମ ବେତନ କମିଶନ ମୁଖ୍ୟତଃ କେନ୍ଦ୍ର ସରକାରଙ୍କ କର୍ମଚାରୀମାନଙ୍କୁ ସେବା ଯୋଗାଇଥାଏ। ଏଥିରେ ପ୍ରତିରକ୍ଷା ସେବା, ରେଳବାଇ, କେନ୍ଦ୍ରୀୟ ବିଭାଗ ଏବଂ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ବିଭିନ୍ନ ସରକାରୀ ପ୍ରତିଷ୍ଠାନରେ କାର୍ଯ୍ୟରତ କର୍ମଚାରୀମାନେ ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ। ଏହା ସହିତ, କିଛି ପେନସନଭୋଗୀ ମଧ୍ୟ ଏହାର ପରିସରଭୁକ୍ତ। ସଂକ୍ଷେପରେ, ଯଦି ଆପଣ କେନ୍ଦ୍ର ସରକାରଙ୍କର ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷ କର୍ମଚାରୀ ହୁଅନ୍ତି ତେବେ ହିଁ ଆପଣ ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷ ଲାଭ ପାଇବାର ସମ୍ଭାବନା ଅଛି।
ସମ୍ପ୍ରତି, ଅଷ୍ଟମ ବେତନ କମିଶନ ଏହାର ୧୮-ସୂତ୍ରୀ ପ୍ରଶ୍ନାବଳୀର ଉତ୍ତର ଦାଖଲ କରିବାର ଶେଷ ତାରିଖକୁ ୩୧ ମାର୍ଚ୍ଚ, ୨୦୨୬ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବୃଦ୍ଧି କରିଛି।ଏହି ବୃଦ୍ଧି ପଛରେ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ହେଉଛି କର୍ମଚାରୀ ଏବଂ ପେନସନଭୋଗୀଙ୍କୁ ସେମାନଙ୍କର ମତାମତ ପ୍ରକାଶ କରିବା ପାଇଁ ପର୍ଯ୍ୟାପ୍ତ ସମୟ ପ୍ରଦାନ କରିବା। ଅନେକ କର୍ମଚାରୀ ସଂଘ ଏହି ସମୟ ବୃଦ୍ଧି ପାଇଁ ଅନୁରୋଧ କରିଥିଲେ ଯାହା ଦ୍ୱାରା ସେମାନେ ସୁବିବେଚିତ ଏବଂ ଚିନ୍ତିତ ପରାମର୍ଶ ପ୍ରଦାନ କରିପାରିବେ। ଏହି ପରାମର୍ଶଗୁଡ଼ିକ ଶେଷରେ ଦରମା, ପେନସନ ଏବଂ ଭତ୍ତା ସମ୍ବନ୍ଧୀୟ ପ୍ରମୁଖ ନିଷ୍ପତ୍ତି ପାଇଁ ଭିତ୍ତିଭୂମି ଭାବରେ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବ।
୧ ଜାନୁଆରୀ, ୨୦୦୪ କିମ୍ବା ତା’ପରେ ସରକାରୀ ଚାକିରିରେ ଯୋଗ ଦେଇଥିବା କର୍ମଚାରୀମାନେ ଜାତୀୟ ପେନସନ ବ୍ୟବସ୍ଥା (NPS) ର ପରିସରଭୁକ୍ତ। ସେମାନେ ପାରମ୍ପରିକ ପେନସନ ପାଆନ୍ତି ନାହିଁ। ସେମାନଙ୍କର ପେନସନର ପ୍ରଦାନ ବଜାର-ଭିତ୍ତିକ ନିବେଶରୁ ମିଳୁଥିବା ରିଟର୍ଣ୍ଣ ଉପରେ ନିର୍ଭରଶୀଳ।
ସେହି କର୍ମଚାରୀ, ଯେଉଁମାନେ ଲାଭ ପାଇବେ ନାହିଁ
ଏବେ, ଆସନ୍ତୁ ଆମେ ସେହି କର୍ମଚାରୀମାନଙ୍କ ପ୍ରତି ଆମର ଧ୍ୟାନ ଦେବା ଯେଉଁମାନେ ଏହି ପରିବର୍ତ୍ତନର ପୂର୍ଣ୍ଣ ଲାଭ ପାଇବେ ନାହିଁ। ସେମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ପ୍ରମୁଖ ହେଉଛନ୍ତି ଚୁକ୍ତିଭିତ୍ତିକ ଏବଂ ଅସ୍ଥାୟୀ କର୍ମଚାରୀ। ଯଦିଓ ଏହି ବ୍ୟକ୍ତିମାନେ ସରକାରୀ କାର୍ଯ୍ୟ କରନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ବେତନ କମିଶନଙ୍କ ସୁପାରିଶ ସେମାନଙ୍କ ପାଇଁ ପ୍ରଯୁଜ୍ୟ ନୁହେଁ। ଫଳସ୍ୱରୂପ, କମିଶନଙ୍କ ସୁପାରିଶର ପରିଣାମସ୍ୱରୂପ ସେମାନଙ୍କର ଦରମାରେ କୌଣସି ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେବ ନାହିଁ।
ସେହିପରି, ବର୍ତ୍ତମାନ ଶୃଙ୍ଖଳାଗତ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନର ସମ୍ମୁଖୀନ ହେଉଥିବା କିମ୍ବା ନିଲମ୍ବିତ ହେଉଥିବା କର୍ମଚାରୀମାନେ ମଧ୍ୟ ଏହି ଦରମା ବୃଦ୍ଧିର ଲାଭ ପାଇବାକୁ ଅଯୋଗ୍ୟ। ଏହା ବ୍ୟତୀତ, ଯେଉଁ ବ୍ୟକ୍ତିମାନଙ୍କୁ ଚାକିରିରୁ ବହିଷ୍କାର କରାଯାଇଛି ସେମାନେ ମଧ୍ୟ ଏହି ସୁବିଧାର ପରିସର ବାହାରେ ପଡ଼ନ୍ତି। ପେନସନ କ୍ଷେତ୍ରରେ ମଧ୍ୟ ଏକ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ପାର୍ଥକ୍ୟ ପରିଲକ୍ଷିତ ହୁଏ। ଜାନୁଆରୀ 1, 2004 କିମ୍ବା ତା’ପରେ ସରକାରୀ ଚାକିରିରେ ଯୋଗ ଦେଇଥିବା କର୍ମଚାରୀମାନେ ନୂତନ ପେନସନ ଯୋଜନା (NPS) ଅଧୀନରେ ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ। ଏହି ଯୋଜନା ଅଧୀନରେ, ପେନସନ ପରିମାଣ ବଜାର କାର୍ଯ୍ୟଦକ୍ଷତା ଉପରେ ନିର୍ଭର କରେ; ଅର୍ଥାତ୍, ଏକ ସ୍ଥିର, ପୂର୍ବନିର୍ଦ୍ଧାରିତ ବୃଦ୍ଧିର କୌଣସି ଗ୍ୟାରେଣ୍ଟି ନାହିଁ। ଏହା ପୁରୁଣା ପେନସନ୍ ଯୋଜନାଠାରୁ ଯଥେଷ୍ଟ ଭିନ୍ନ, ଯାହା ଅଧୀନରେ ପେନସନ୍ ଅଧିକ ସ୍ଥିର ଏବଂ ନିଶ୍ଚିତ ଥିଲା।
ରାଜ୍ୟ କର୍ମଚାରୀମାନେ ସିଧାସଳଖ କଭର ହେବେ ନାହିଁ
ଆଉ ଏକ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ କଥା ହେଉଛି ଯେ 8ମ ବେତନ କମିଶନ କେବଳ କେନ୍ଦ୍ର ସରକାରୀ କର୍ମଚାରୀଙ୍କ ପାଇଁ ପ୍ରଯୁଜ୍ୟ; ରାଜ୍ୟ ସରକାରୀ କର୍ମଚାରୀମାନେ ସିଧାସଳଖ ଏହା ଅଧୀନରେ ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ ନୁହଁନ୍ତି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ଅନେକ ରାଜ୍ୟ ଏହି ସୁପାରିଶଗୁଡ଼ିକୁ ଗ୍ରହଣ କରିବା ସମୟରେ, ଏହା କରିବା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ସମ୍ପୃକ୍ତ ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କ ବିବେଚନା ଉପରେ ନିର୍ଭର କରେ। ଫଳସ୍ୱରୂପ, ରାଜ୍ୟ କର୍ମଚାରୀମାନେ ପାଇଥିବା ସୁବିଧା ବିଭିନ୍ନ ରାଜ୍ୟରେ ଭିନ୍ନ ହୋଇପାରେ, ଏବଂ କାର୍ଯ୍ୟାନ୍ୱୟନ ପ୍ରକ୍ରିୟା ନିଜେ କିଛି ସମୟ ନେଇପାରେ।
ଅଧିକ ସୂଚନା ପାଇଁ, ଆଗ୍ରହୀ ପକ୍ଷମାନେ https://8cpc.gov.in/8th-central-pay-commission/ ରେ ସରକାରୀ ୱେବସାଇଟ୍ ଭିଜିଟ୍ କରିପାରିବେ।