8th Pay Commission: ରେଳ କର୍ମଚାରୀମାନଙ୍କ ଫିଟମେଣ୍ଟ ଫ୍ୟାକ୍ଟର ୫ ଗୁଣା ବଢ଼ିବା ସହ ଦରମା ବୃଦ୍ଧିକୁ ନେଇ ଆସିଲା ବଡ଼ ଅପଡେଟ୍!
ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ: ରେଳ ବୈଷୟିକ କର୍ମଚାରୀଙ୍କ ପ୍ରତିନିଧିତ୍ୱ କରୁଥିବା ଭାରତୀୟ ରେଳ ବୈଷୟିକ ପର୍ଯ୍ୟବେକ୍ଷକ ସଂଘ ଅଷ୍ଟମ ବେତନ କମିଶନ (୮ମ ସିପିସି) ପାଇଁ ଏହାର ଦାବି ଉପସ୍ଥାପନ କରିଛି। ଏହା ବିଭିନ୍ନ ସ୍ତରର କର୍ମଚାରୀଙ୍କ ପାଇଁ ପାଞ୍ଚଟି ଫିଟମେଣ୍ଟ ଫ୍ୟାକ୍ଟର, ୫% ବାର୍ଷିକ ଦରମା ବୃଦ୍ଧି ଏବଂ ଦୁଇ ବାର୍ଷିକ ଦରମା ବୃଦ୍ଧି ସହିତ ସମାନ ପଦୋନ୍ନତିମୂଳକ ଦରମା ବୃଦ୍ଧି ଦାବି କରୁଛି। ଏହାର ସ୍ମାରକପତ୍ରରେ, IRTSA ବିଭିନ୍ନ ସ୍ତରର କର୍ମଚାରୀଙ୍କ ପାଇଁ ପାଞ୍ଚଟି ଫିଟମେଣ୍ଟ ଫ୍ୟାକ୍ଟର ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଦାବି କରିଛି।
ସଂଗଠନ କାହିଁକି ଭିନ୍ନ ଫିଟମେଣ୍ଟ ଫ୍ୟାକ୍ଟର ଚାହେଁ: ଏହାର ସ୍ମାରକପତ୍ରରେ, IRTSA ବିଭିନ୍ନ ସ୍ତରର କର୍ମଚାରୀଙ୍କ ପାଇଁ ୫ଟି ଫିଟମେଣ୍ଟ ଫ୍ୟାକ୍ଟର ଦାବି କରିଛି।ଏହାର ସ୍ମାରକପତ୍ରରେ, IRTSA ଉଲ୍ଲେଖ କରିଛି ଯେ ରେଳବାଇରେ ବୈଷୟିକ ପର୍ଯ୍ୟବେକ୍ଷକଙ୍କ ବର୍ଗ ପାଇଁ CPSE (ONGC) ପରି ଏକ ପାଞ୍ଚ-ଗ୍ରେଡ୍ ଦରମା ଗଠନ ଉପଲବ୍ଧ ହେବା ଉଚିତ।
IRTSA ଉଲ୍ଲେଖ କରିଛି ଯେ ଟେକ୍ନୋକ୍ରାଟମାନେ, ବିଶେଷକରି ରେଳବାଇରେ କାର୍ଯ୍ୟରତ, ଅଣ-ଟେକ୍ନୋକ୍ରାଟ କର୍ମଚାରୀଙ୍କଠାରୁ ଭିନ୍ନ ଭାବରେ ଦରମା ପାଇବା ଉଚିତ ଯାହା ଦ୍ୱାରା ସେମାନେ ସେମାନଙ୍କର କାର୍ଯ୍ୟର ବିପଦ/ଆବଶ୍ୟକତା, ଅତିରିକ୍ତ କାର୍ଯ୍ୟ ଘଣ୍ଟା ଏବଂ ସେବାର ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ସର୍ତ୍ତାବଳୀ ପାଇଁ ଉପଯୁକ୍ତ କ୍ଷତିପୂରଣ ପାଇପାରିବେ।
IRTSA ଅନୁଯାୟୀ, ରେଳବାଇ ବୈଷୟିକ କର୍ମଚାରୀମାନଙ୍କୁ ଅଧିକ ଫିଟମେଣ୍ଟ ଫ୍ୟାକ୍ଟର ଆବଶ୍ୟକ କରିବାର ଅନେକ କାରଣ ଅଛି। ଏଥିରେ ଯୋଗ୍ୟତା, ତାଲିମ, ଅଭିଜ୍ଞତା, ବୃତ୍ତିଗତ ଜ୍ଞାନ, ଚାକିରି ପାଇଁ ଆବଶ୍ୟକୀୟ ଦକ୍ଷତା, କର୍ତ୍ତବ୍ୟ, ଦାୟିତ୍ୱ ଏବଂ ଉତ୍ତରଦାୟିତ୍ୱ, ଏବଂ ଚାକିରିରେ ସେମାନେ ସମ୍ମୁଖୀନ ହେଉଥିବା ବିପଦ ଏବଂ ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜ ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ।
ବୈଷୟିକ ରେଳ କର୍ମଚାରୀଙ୍କ ପାଇଁ ମହଙ୍ଗା ଭତ୍ତା: ରେଳ କର୍ମଚାରୀ ସଂଘ କହିଛି ଯେ କେନ୍ଦ୍ର ସରକାରୀ କର୍ମଚାରୀମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଏକ ପୃଥକ ଉପଭୋକ୍ତା ମୂଲ୍ୟ ସୂଚକାଙ୍କ (ସିପିଆଇ) ପ୍ରସ୍ତୁତ କରାଯିବା ଉଚିତ, ଏବଂ DA ର ହାରାହାରି ପାଠ୍ୟକ୍ରମ ଗଣନା କରିବା ପାଇଁ ଇଣ୍ଟରନେଟ୍ ଖର୍ଚ୍ଚ, ପାନୀୟ ଜଳ ଖର୍ଚ୍ଚ, ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ବୀମା ପ୍ରିମିୟମ ଇତ୍ୟାଦି ଖର୍ଚ୍ଚ ସାମଗ୍ରୀକୁ ଖର୍ଚ୍ଚର ଟୋକେଇରେ ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ କରାଯିବା ଉଚିତ।
IRTSA କହିଛି ଯେ ପଞ୍ଚମ CPC ଦ୍ୱାରା ପ୍ରତିଷ୍ଠିତ ନୀତି, ଯେଉଁଥିରୁ ୫୦% DA ଡିପି ଭାବରେ ଦରମାରେ ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ, ପାଳନ କରାଯିବା ଉଚିତ। DA ଆୟକର କାଟିବା ପରେ ପ୍ରଦାନ କରାଯିବା ଉଚିତ, କାରଣ ଏହା ମୁଦ୍ରାସ୍ଫୀତି କ୍ଷତିପୂରଣ ଭାବରେ ପ୍ରଦାନ କରାଯାଏ।
ଘର ଭଡ଼ା ଭତ୍ତା: ଏହାର ସ୍ମାରକପତ୍ରରେ, IRTSA ବର୍ତ୍ତମାନର ତିନି-ସ୍ତରୀୟ ବର୍ଗୀକରଣକୁ ବଦଳାଇ DAର ଚାରି-ସ୍ତରୀୟ ବର୍ଗୀକରଣ ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ପରାମର୍ଶ ଦେଇଥିଲା। ଏହା ବୈଷୟିକ ରେଳ କର୍ମଚାରୀଙ୍କ ପାଇଁ ନିମ୍ନଲିଖିତ ଚାରୋଟି HRA ବର୍ଗ ପ୍ରସ୍ତାବ ଦେଇଥିଲା:
ଶ୍ରେଣୀ A ସହର (୫୦ ଲକ୍ଷ ଏବଂ ତଦୁର୍ଦ୍ଧ୍ୱ ଜନସଂଖ୍ୟା) ପାଇଁ ଏଚ୍ଆରଏ – ୪୦% + ଡିଏ
B ବର୍ଗର ସହରଗୁଡ଼ିକ ପାଇଁ HRA (୨୦ ଲକ୍ଷ ରୁ ୫୦ ଲକ୍ଷ ଜନସଂଖ୍ୟା) – ୩୦% + DA
C ବର୍ଗର ସହରଗୁଡ଼ିକ ପାଇଁ HRA (ଜନସଂଖ୍ୟା ୫ ଲକ୍ଷ ରୁ ୨୦ ଲକ୍ଷ) – ୨୦% + DA
D ବର୍ଗର ସହର (୫ ଲକ୍ଷରୁ କମ୍ ଜନସଂଖ୍ୟା) ପାଇଁ HRA – ୧୦% + DA
ରାତ୍ରି ଡ୍ୟୁଟି ଭତ୍ତା (NDA): IRTSA କହିଛି ଯେ ସପ୍ତମ CPC ସୁପାରିଶ ଅନୁଯାୟୀ ରାତି ଡ୍ୟୁଟି ଭତ୍ତାର ସ୍ଥିର ଘଣ୍ଟାପ୍ରତି ହାର (ମୌଳିକ ଦରମା + DA)/୨୦୦ ସମସ୍ତ ରେଳ କର୍ମଚାରୀଙ୍କ ପାଇଁ ଲାଗୁ କରାଯିବା ଉଚିତ। କର୍ମଚାରୀ ସଂଗଠନ ଏହା ମଧ୍ୟ କହିଛି ଯେ ରେଳ କର୍ମଚାରୀଙ୍କ ପାଇଁ ରାତି ଡ୍ୟୁଟି ଭତ୍ତା ଗଣନା ପାଇଁ ₹୪୩,୬୦୦ ର ସର୍ବାଧିକ ସୀମା ହଟାଇ ଦିଆଯିବା ଉଚିତ।
ଶିଶୁ ଶିକ୍ଷା ଭତ୍ତା: IRTSA ପ୍ରସ୍ତାବ ଦେଇଛି ଯେ ପିଲାମାନଙ୍କର ସ୍ନାତକୋତ୍ତର ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଶିକ୍ଷା ପାଇଁ ଶିଶୁ ଶିକ୍ଷା ଭତ୍ତା ପ୍ରଦାନ କରାଯାଉ। କର୍ମଚାରୀ ସଂଗଠନ କହୁଛି ଯେ ଶିଶୁ ଶିକ୍ଷା ଭତ୍ତା ହାରକୁ ପ୍ରତି ମାସରେ ₹୧୦,୦୦ କିମ୍ବା ପ୍ରକୃତ ଖର୍ଚ୍ଚର ସମକକ୍ଷ ବୃଦ୍ଧି କରାଯିବା ଉଚିତ।
କ୍ୟାରିଅରର ପ୍ରଗତି: IRTSA୩୦ ବର୍ଷର ସେବା ଅବଧିରେ ସଂଶୋଧିତ ନିଶ୍ଚିତ କ୍ୟାରିଅର ପ୍ରଗତି ଯୋଜନା (MACPS) ଅଧୀନରେ ପାଞ୍ଚଟି ଆର୍ଥିକ ଉନ୍ନତି (ପଦୋନ୍ନତି) ସୁପାରିଶ କରିଛି। ଏହା ପ୍ରସ୍ତାବ ଦେଇଛି ଯେ୬, ୧୨, ୧୮, ୨୪, ଏବଂ ୩୦ ବର୍ଷର ସେବା ସମାପ୍ତ ହେବା ପରେ MACPS ଅଧୀନରେ ଆର୍ଥିକ ଉନ୍ନତି ପ୍ରଦାନ କରାଯିବା ଉଚିତ।
ଛୁଟି ନଗଦକରଣ: IRTSA କହିଛି ଯେ କର୍ମଚାରୀମାନଙ୍କୁ ସେମାନଙ୍କର ଛୁଟି ଜମାର ଅତି କମରେ ୫୦% ନଗଦ କରିବାକୁ ଅନୁମତି ଦିଆଯିବା ଉଚିତ। ରେଳ କର୍ମଚାରୀ ସଂଘ କହିଛି ଯେ ଅବସର ସମୟରେ ଛୁଟିର ନଗଦ କରିବାର ସୀମା ବର୍ତ୍ତମାନର ୩୦୦ ଦିନରୁ ୬୦୦ ଦିନକୁ ବୃଦ୍ଧି କରାଯିବା ଉଚିତ।
CGEGIS ସମେତ ଗୋଷ୍ଠୀ ବୀମା: କେନ୍ଦ୍ର ସରକାରୀ କର୍ମଚାରୀ ଗୋଷ୍ଠୀ ବୀମା ଯୋଜନା (CGEGIS) ପାଇଁ ସଦସ୍ୟତା ଏବଂ ବୀମା କଭର ହାର ଶେଷ ଥର ପାଇଁ ଜାନୁଆରୀ ୧୯୯୦ରେ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରାଯାଇଥିଲା ବୋଲି ଦର୍ଶାଇ, IRTSA କହିଛି ଯେ ସରକାର ୫୦ ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା, ୨୫ ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ଏବଂ ୧୫ ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ବୀମା ସୀମା ପାଇଁ ସଦସ୍ୟତା ପରିମାଣ ହ୍ରାସ କରିବା ଉଚିତ।