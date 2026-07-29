୮ମ ବେତନ କମିଶନ: ମେ ୨୦୨୭ ସୁଦ୍ଧା ରିପୋର୍ଟ ଦେବେ ସରକାର, ୧ ଜାନୁଆରୀ ୨୦୨୬ ରୁ ମିଳିବ ଏରିୟର୍
ଅଷ୍ଟମ ବେତନ ଆୟୋଗର ରିପୋର୍ଟ ୩ ମେ ୨୦୨୭ ସୁଦ୍ଧା, କେନ୍ଦ୍ରୀୟ କର୍ମଚାରୀଙ୍କୁ ମିଳିପାରେ ୧୬–୧୮ ମାସର ଏରିୟର
ଓଡ଼ିଶା ଭାସ୍କର ଡେସ୍କ: ୮ମ ବେତନ କମିଶନ୍ ଦରମା ବୃଦ୍ଧି ଉପରେ ନିଜର ଚୂଡ଼ାନ୍ତ ରିପୋର୍ଟ ୩ ମେ ୨୦୨୭ ସୁଦ୍ଧା ଦାଖଲ କରିବେ। କେନ୍ଦ୍ର ଅର୍ଥ ରାଷ୍ଟ୍ରମନ୍ତ୍ରୀ ପଙ୍କଜ ଚୌଧୁରୀ ଏହି ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି। ୩ ନଭେମ୍ବର ୨୦୨୫ ରେ ଗଠିତ ଏହି କମିଶନ୍କୁ ନିଜର ସୁପାରିଶ ଦେବା ପାଇଁ ୧୮ ମାସର ସମୟ ଦିଆଯାଇଛି ବୋଲି ସରକାର ସଂସଦରେ ସ୍ପଷ୍ଟ ଭାବେ କହିଛନ୍ତି।
ମଙ୍ଗଳବାର, ୨୮ ଜୁଲାଇରେ ରାଜ୍ୟସଭାରେ ଏକ ପ୍ରଶ୍ନର ଉତ୍ତର ଦେଇ ସେ କହିଛନ୍ତି, “ସରକାରଙ୍କ ସୂଚନା ଅନୁସାରେ, ୩ ନଭେମ୍ବର ୨୦୨୫ରେ ଅଷ୍ଟମ ବେତନ ଆୟୋଗ ଗଠନ ପାଇଁ ପ୍ରସ୍ତାବ ଜାରି କରାଯାଇଥିଲା। ଆୟୋଗକୁ ନିଜ ସୁପାରିଶ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିବା ପାଇଁ ୧୮ ମାସ ସମୟ ଦିଆଯାଇଛି। ଆୟୋଗ ନିଜ କାର୍ଯ୍ୟପ୍ରଣାଳୀ ନିଜେ ନିର୍ଦ୍ଧାରଣ କରିପାରିବ ଏବଂ ମଧ୍ୟବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଗତି ରିପୋର୍ଟ ଦେବା ବାଧ୍ୟତାମୂଳକ ନୁହେଁ।
ସରକାର ସଂସଦରେ ଜଣାଇଛନ୍ତି ଯେ, ୮ମ ବେତନ କମିଶନ୍କୁ ନିଜର ପ୍ରକ୍ରିୟା ନିଜେ ସ୍ଥିର କରିବାର ସ୍ୱାଧୀନତା ଦିଆଯାଇଛି। ଏହି ସମୟ ମଧ୍ୟରେ କମିଶନ୍କୁ କେନ୍ଦ୍ର ସରକାରଙ୍କୁ କୌଣସି ଅନ୍ତରୀଣ ପ୍ରଗତି ରିପୋର୍ଟ ସମର୍ପଣ କରିବାର ଆବଶ୍ୟକତା ନାହିଁ।
କେବେଠାରୁ ବଢ଼ିବ ଦରମା: ୮ମ ବେତନ କମିଶନ୍ ନିଜର ଚୂଡ଼ାନ୍ତ ରିପୋର୍ଟ ୨୦୨୭ ସୁଦ୍ଧା ଦାଖଲ କରିଲେ ବି, ଏହାର ସୁପାରିଶଗୁଡ଼ିକ ୧ ଜାନୁଆରୀ ୨୦୨୬ ରୁ ହିଁ ଲାଗୁ ହେବ। ଭାରତରେ ପ୍ରତି ୧୦ ବର୍ଷରେ ନୂଆ ବେତନ କମିଶନ୍ ଲାଗୁ ହୋଇଥାଏ। ୭ମ ବେତନ କମିଶନ୍ ୧ ଜାନୁଆରୀ ୨୦୧୬ ରୁ ଲାଗୁ ହୋଇଥିଲା। ଏହି ହିସାବରେ ୮ମ ବେତନ କମିଶନ୍ ୧ ଜାନୁଆରୀ ୨୦୨୬ ରୁ ଲାଗୁ ହୋଇଥିବା ଧରାଯିବ।
ଯେହେତୁ ଚୂଡ଼ାନ୍ତ ରିପୋର୍ଟ ମେ ମାସରେ ଆସିବ ଏବଂ ଏହାପରେ କେନ୍ଦ୍ର ସରକାରଙ୍କ ସମୀକ୍ଷା ଓ ମଞ୍ଜୁରୀ ପାଇଁ ଆଉ କିଛି ମାସ ସମୟ ଲାଗିବାର ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି, ସେଥିପାଇଁ ଜାନୁଆରୀ ୨୦୨୬ ରୁ ନୂଆ ନିୟମ ଲାଗୁ ହେବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବୃଦ୍ଧି ପାଇଥିବା ଦରମା ଓ ଭତ୍ତାର ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଅର୍ଥ ଏକାଥରକେ ଏରିୟର୍ ଆକାରରେ ଆକାଉଣ୍ଟକୁ ଟ୍ରାନ୍ସଫର କରାଯିବ। ଅର୍ଥାତ୍ କର୍ମଚାରୀ ଓ ପେନ୍ସନ୍ଭୋଗୀମାନଙ୍କୁ ୧୬ ରୁ ୧୮ ମାସର ମୋଟା ଅଙ୍କର ଏରିୟର୍ ମିଳିବ।
୭ମ ବେତନ କମିଶନ୍ରେ କ’ଣ ହୋଇଥିଲା: ୭ମ ବେତନ କମିଶନ୍ ଫେବୃଆରୀ ୨୦୧୪ ରେ ଗଠିତ ହୋଇଥିଲା। ଏହା ନିଜର ରିପୋର୍ଟ ନଭେମ୍ବର ୨୦୧୫ ରେ ସମର୍ପଣ କରିଥିଲା। ସରକାର ଜୁନ୍ ୨୦୧୬ ରେ ଏହାକୁ ମଞ୍ଜୁରୀ ଦେଇଥିଲେ, କିନ୍ତୁ କର୍ମଚାରୀମାନଙ୍କୁ ଏହାର ପୂରା ଫାଇଦା ୧ ଜାନୁଆରୀ ୨୦୧୬ ର ପୂର୍ବ ତାରିଖରୁ ହିଁ ଦିଆଯାଇଥିଲା। ଅର୍ଥାତ୍ କେନ୍ଦ୍ରୀୟ କର୍ମଚାରୀମାନଙ୍କୁ ମୋଟ ସାତ ମାସର (୧ ଜାନୁଆରୀ ୨୦୧୬ ରୁ ୩୧ ଜୁଲାଇ ୨୦୧୬) ବକେୟା ଏରିୟର୍ ପ୍ରଦାନ କରାଯାଇଥିଲା।
୮ମ ବେତନ କମିଶନ୍ର ସାମ୍ପ୍ରତିକ ସ୍ଥିତି: ୮ମ CPC ଏବେ ଆଲୋଚନା ଏବଂ ତଥ୍ୟ ସଂଗ୍ରହ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ରହିଛି। ଏହି କ୍ରମରେ କର୍ମଚାରୀ ୟୁନିଅନ୍, ସଂଗଠନ ଏବଂ ଭାଗିଦାରୀମାନଙ୍କଠାରୁ ଲଗାତାର ଫିଡ୍ବ୍ୟାକ୍ ନିଆଯାଉଛି। ୮ମ ବେତନ କମିଶନ୍ର ଟିମ୍ ବାସ୍ତବ ସ୍ଥିତି ବୁଝିବା ପାଇଁ ଦେଶବ୍ୟାପୀ ଗସ୍ତ କରୁଛନ୍ତି।
ଦିଲ୍ଲୀରେ ଅଗଷ୍ଟ ୭ ଏବଂ ୮ ତାରିଖରେ କମିଶନ୍ର ସେହି ସଂଗଠନଗୁଡ଼ିକ ସହ ବୈଠକ ହେବାର ଅଛି, ଯେଉଁମାନେ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କମିଶନ୍ଙ୍କୁ ଭେଟିନାହାନ୍ତି। ଏଥିପାଇଁ ଆପଏଣ୍ଟମେଣ୍ଟ୍ ନେବାର ଶେଷ ତାରିଖ ୩୧ ଜୁଲାଇ ୨୦୨୬ ସ୍ଥିର କରାଯାଇଛି।
ଏହାପରେ ସେପ୍ଟେମ୍ବର ୭-୮ ରେ ଚେନ୍ନାଇ ଏବଂ ୯ ସେପ୍ଟେମ୍ବର ୨୦୨୬ ରେ ପୁଡୁଚେରୀରେ ବୈଠକ ହେବା ନେଇ ଘୋଷଣା କରାଯାଇଛି। ଯୋଗ୍ୟ କେନ୍ଦ୍ରୀୟ ସରକାରୀ ସଂଗଠନ, ଆସୋସିଏସନ୍ ଏବଂ ୟୁନିଅନ୍ ୧୮ ଅଗଷ୍ଟ ୨୦୨୬ ସୁଦ୍ଧା ନିଜର ମେମୋରାଣ୍ଡମ୍ ID ସହ ଆପଏଣ୍ଟମେଣ୍ଟ୍ ପାଇଁ ଆବେଦନ କରିପାରିବେ। ଏହା ୮ମ CPC ର ଆଲୋଚନା ପ୍ରକ୍ରିୟାରେ ଆଉ ଏକ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ପଦକ୍ଷେପ।