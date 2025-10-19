8th Pay Commission: ୮ମ ବେତନ କମିଶନରେ କେତେ ବଢିବ HRA ଏବଂ ମୂଳ ଦରମା ? ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ ସହର ପାଇଁ ଜାଣନ୍ତୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଗଣିତ…
ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ: ଦୀପାବଳି ପାଖେଇ ଆସିବା ସହିତ, ଦରମା, ଭତ୍ତା ଏବଂ ବୋନସ ଭଳି ପ୍ରସଙ୍ଗ କର୍ମଚାରୀଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଆଲୋଚନାର ବିଷୟ ହୋଇଯାଏ। ସରକାରୀ କର୍ମଚାରୀଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆଲୋଚନାର ବିଷୟ ହେଉଛି 8ମ ବେତନ କମିଶନ। ପ୍ରତ୍ୟେକ କର୍ମଚାରୀ ଜାଣିବାକୁ ଚାହାଁନ୍ତି ଯେ ଏଥର ଫିଟମେଣ୍ଟ ଫ୍ୟାକ୍ଟର କ’ଣ ହେବ, ମୂଳ ଦରମା କେତେ ବୃଦ୍ଧି ପାଇବ ଏବଂ ଭତ୍ତା କେତେ ବୃଦ୍ଧି ପାଇବ।
ମୌଳିକ ଦରମା ଫିଟମେଣ୍ଟ ଫ୍ୟାକ୍ଟର ଦ୍ୱାରା ନିର୍ଣ୍ଣୟ କରାଯାଏ, ଯାହାକୁ 1.92, 2.86, କିମ୍ବା ଏହା ମଧ୍ୟରେ କିଛି ସ୍ଥିର ହେବ ବୋଲି କୁହାଯାଏ। DA ଏବଂ HRA ଭଳି ଭତ୍ତା ମୂଳ ଦରମା ଉପରେ ଆଧାରିତ ହୋଇଥାଏ। କୁହାଯାଉଛି ଯେ, ଏଥର ମୂଳ ଦରମାରେ DA ବା ମହଙ୍ଗା ଭତ୍ତା ସମାୟୋଜିତ ହେବ। ତଥାପି, ହାଉସ ରେଣ୍ଟ ଆଲାଉନ୍ସ (HRA) ପୁରୁଣା ସୂତ୍ର ଅନୁସାରେ ନିର୍ଣ୍ଣୟ କରାଯିବ।
HRA ହାର କିପରି ନିର୍ଣ୍ଣୟ କରାଯାଏ?
ହାଉସ ରେଣ୍ଟ ଆଲାଉନ୍ସ (HRA) କେନ୍ଦ୍ର ସରକାରୀ କର୍ମଚାରୀଙ୍କ ଦରମାର ଏକ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଅଂଶ। ଏହାର ହାର ଭଡ଼ା ଖର୍ଚ୍ଚର ଏକ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଅଂଶକୁ କଭର କରିବା ପାଇଁ ସ୍ଥିର କରାଯାଇଛି। HRA ହାର ସହର ବର୍ଗ ଉପରେ ନିର୍ଭର କରେ। ଉଦାହରଣ ସ୍ୱରୂପ:
X ବର୍ଗ (ମହାନଗର) ପାଇଁ 27%
Y ବର୍ଗ (ମଧ୍ୟମ ସହର) ପାଇଁ 18%
Z ବର୍ଗ (ଛୋଟ ସହର) ପାଇଁ 9%
HRA ବୃଦ୍ଧି କରିବାର ନିୟମ କ’ଣ?
ସପ୍ତମ ବେତନ କମିଶନ ଅଧୀନରେ, ସରକାର ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇଥିଲେ ଯେ ଯେତେବେଳେ ମହଙ୍ଗା ଭତ୍ତା (DA) 25% ଅତିକ୍ରମ କରିବ, ସେତେବେଳେ HRA ହାର ମଧ୍ୟ ବୃଦ୍ଧି କରାଯିବ। ଜୁଲାଇ 2021ରେ, ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦିଙ୍କ ଅଧ୍ୟକ୍ଷତାରେ କ୍ୟାବିନେଟ କମିଟି DAକୁ 28% ବୃଦ୍ଧି କରିବାକୁ ଅନୁମୋଦନ କରିଥିଲା, ଯାହା ପରେ ଅର୍ଥ ମନ୍ତ୍ରଣାଳୟ ମଧ୍ୟ HRA ହାର ସଂଶୋଧନ କରିଥିଲା। ପୂର୍ବରୁ, ସପ୍ତମ ବେତନ କମିଶନ ଅନୁଯାୟୀ, HRA ହାର 24%, 16% ଏବଂ 8% ଥିଲା, ଯାହାକୁ ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ 27%, 18% ଏବଂ 9% କୁ ବୃଦ୍ଧି କରାଯାଇଥିଲା।
2.86 ର ଫିଟମେଣ୍ଟ ଫ୍ୟାକ୍ଟର ସହିତ HRA ଏବଂ ଦରମା କେତେ ବୃଦ୍ଧି ପାଇବ?
ତେବେ ଚାଲନ୍ତୁ ଜାଣିବା ଫିଟମେଣ୍ଟ ଫ୍ୟାକ୍ଟର୍ କ’ଣ? ଏହା କିପରି ସ୍ଥିର ହୁଏ?
ଫିଟମେଣ୍ଟ ଫ୍ୟାକ୍ଟର୍ ହେଉଛି ଏକ ଗୁଣକ ଯାହାକି ଦରମା ବୃଦ୍ଧି ସମ୍ବନ୍ଧୀୟ ହିସାବ ବା ଗଣନା ପାଇଁ ପ୍ରୟୋଗ କରାଯାଇଥାଏ । ଫିଟମେଣ୍ଟ ଫ୍ୟାକ୍ଟର ଫର୍ମୁଲା ପ୍ରୟୋଗ କରାଯିବା ପରେ କର୍ମଚାରୀଙ୍କ ଦରମା କେତେ ବୃଦ୍ଧି ପାଇବ ଏବଂ ପେନସନଭୋଗୀଙ୍କ ପେନସନ କେତେ ବଢିବ ତାହା ଜଣାପଡିଯାଏ ।
ଯଦି 8ମ ବେତନ କମିଶନରେ ଫିଟମେଣ୍ଟ ଫ୍ୟାକ୍ଟର 2.86 ରେ ସ୍ଥିର କରାଯାଏ, ତେବେ କର୍ମଚାରୀଙ୍କ ମୌଳିକ ଦରମା ସେମାନଙ୍କ ବର୍ତ୍ତମାନର ଦରମା 2.86 ଗୁଣ ହୋଇଯିବ। HRA ଏବଂ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଭତ୍ତା ମଧ୍ୟ ସମାନୁପାତିକ ଭାବରେ ବୃଦ୍ଧି ପାଇବ।
ଉଦାହରଣ ସ୍ୱରୂପ, ଯଦି ଜଣେ କର୍ମଚାରୀଙ୍କ ବର୍ତ୍ତମାନର ମୌଳିକ ଦରମା 20,000, ତେବେ ନୂତନ ମୌଳିକ ଦରମା ପ୍ରାୟ 57,200 ହୋଇପାରେ। ଏହା ସହିତ, X ସହରରେ ତାଙ୍କର HRA 15,444 ରେ ପହଞ୍ଚିପାରେ।
ଏହା ମନେ ରଖିବା ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଯେ ଏହି ଗଣନାଗୁଡ଼ିକ ଆକଳନ ଉପରେ ଆଧାରିତ। ସରକାର ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ 8ମ ବେତନ କମିଶନ ବିଷୟରେ କୌଣସି ଆନୁଷ୍ଠାନିକ ଘୋଷଣା କରିନାହାଁନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଏହା ବିଶ୍ୱାସ କରାଯାଉଛି ଯେ ସରକାରୀ କର୍ମଚାରୀମାନେ ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର ଏପରି ଖବର ଶୁଣି ପାରନ୍ତି ଯାହା ସେମାନଙ୍କ ମୁହଁରେ ହସ ଫୁଟାଇବ।