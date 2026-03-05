8th Pay Commission: କର୍ମଚାରୀଙ୍କ ଦରମା ହେବ ଡବଲ, ଏହି ଦିନଠୁ ଲାଗୁ ହେବ ନୂଆ ନିୟମ! ଜାଣନ୍ତୁ ପୂରା ହିସାବ

8th Pay Commission: ଅଷ୍ଟମ ବେତନ କମିଶନ ଅଧୀନରେ ମୂଳ ଦରମା ସିଧାସଳଖ ଦ୍ୱିଗୁଣିତ ହୋଇପାରେ...

ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ: ଅଷ୍ଟମ ବେତନ କମିଶନକୁ ନେଇ ସରକାରୀ କର୍ମଚାରୀଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଏକ ନୂତନ ବିତର୍କ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି। କର୍ମଚାରୀ ସଂଗଠନଗୁଡ଼ିକ ସରକାରଙ୍କ ସମ୍ମୁଖରେ ଏକ ଅନନ୍ୟ ଦାବି ଉପସ୍ଥାପନ କରୁଛନ୍ତି: “ବେତନ ନିର୍ଣ୍ଣୟ କରିବା ସମୟରେ ପରିବାର ୫  ସଦସ୍ୟଙ୍କ କଥା ବିଚାର କରାଯିବା ଉଚିତ, ତିନିଜଣଙ୍କ ନୁହେଁ।” ଯଦି ସରକାର ଏହି ଦାବିକୁ ଗ୍ରହଣ କରନ୍ତି, ତେବେ ଫିଟମେଣ୍ଟ ଫ୍ୟାକ୍ଟର (ବେତନ ବୃଦ୍ଧି ଫର୍ମୁଲା) ୩.୦ ଅତିକ୍ରମ କରିପାରେ। ଆସନ୍ତୁ ବୁଝିବା ଏହି ଦାବି ପଛରେ ଥିବା ଯୁକ୍ତି ଏବଂ ଏହା ଆପଣଙ୍କ ପକେଟକୁ କିପରି ପ୍ରଭାବିତ କରିବ।
ଏବେ କ’ଣ ନିୟମ ଅଛି ଏବଂ ନୂଆ ଦାବି କ’ଣ: ୧୯୫୭ ମସିହାର ପୁରୁଣା ନିୟମ ଅନୁଯାୟୀ, ସରକାର ଜଣେ କର୍ମଚାରୀଙ୍କ ପରିବାରକୁ ତିନୋଟି ୟୁନିଟ୍ (ସ୍ୱାମୀ, ସ୍ତ୍ରୀ ଏବଂ ଦୁଇଟି ସନ୍ତାନ) ନେଇ ଗଠିତ ବୋଲି ବିବେଚନା କରୁଥିଲେ। ଏହା ସର୍ବନିମ୍ନ ମଜୁରୀ ନିର୍ଣ୍ଣୟ କରିବାର ଆଧାର। ତଥାପି, କର୍ମଚାରୀ ସଂଗଠନଗୁଡ଼ିକ (ଯେପରିକି AIDEF ଏବଂ NC-JCM) ବର୍ତ୍ତମାନ ଯୁକ୍ତି କରନ୍ତି ଯେ,
ଆଇନଗତ ଦାୟିତ୍ୱ: ବର୍ତ୍ତମାନ ପିଲାମାନଙ୍କର ପିତାମାତାଙ୍କ ସେବା କରିବା ଆଇନଗତ ଦାୟିତ୍ୱ।
ପରିବର୍ତ୍ତିତ ପରିସ୍ଥିତି: ଆଜିକାଲି ବୃଦ୍ଧ ପିତାମାତାମାନେ ସେମାନଙ୍କ ପିଲାମାନଙ୍କ ଉପରେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ନିର୍ଭରଶୀଳ।
ତେଣୁ, ପରିବାରର ସଂଖ୍ୟା ୩ ରୁ ୫କୁ ବୃଦ୍ଧି କରାଯିବା ଉଚିତ ଯାହା ଦ୍ଵାରା ଦରମାରେ ପିତାମାତାଙ୍କ ଖର୍ଚ୍ଚ ମଧ୍ୟ ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ ହୋଇପାରିବ।
ଦରମା ଏବଂ ଫିଟମେଣ୍ଟ ଫ୍ୟାକ୍ଟର ଉପରେ ସମ୍ଭାବ୍ୟ ପ୍ରଭାବ:
ଯଦି ପରିବାର ୟୁନିଟ୍ ସଂଖ୍ୟା ୩ ରୁ ୫ କୁ ବୃଦ୍ଧି କରାଯାଏ, ତେବେ ଫିଟମେଣ୍ଟ ଫ୍ୟାକ୍ଟର ଏବଂ ମୌଳିକ ଦରମା ଗଣନାରେ ଯଥେଷ୍ଟ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହୋଇପାରେ। ନିମ୍ନରେ ଥିବା ସାରଣୀ ୭୮,୮୦୦ ର ମୌଳିକ ଦରମା ଉପରେ ଆଧାରିତ ବିଭିନ୍ନ ପରିସ୍ଥିତିକୁ ତୁଳନା କରାଯାଇଛି।
ମାମଲା ୧: ବର୍ତ୍ତମାନର ମାନଦଣ୍ଡ ଅନୁଯାୟୀ (FF୧.୭୬)ମାମଲା ୨: ପରିବାର ୟୁନିଟ୍ ସହିତ ୫ (FF ୨.୪୨) ମାମଲା ୩: ୫ ୟୁନିଟ୍ + ୧୫% ଅଭିବୃଦ୍ଧି କାରକ (FF ୩.୦୯)
ବର୍ତ୍ତମାନର ମୌଳିକ ଦରମା                              ୭୮,୮୦୦     ୭୮,୮୦୦    ୭୮,୮୦୦
ଆଶାକରାଯାଇଥିବା ମହଙ୍ଗା ଭତ୍ତା :(DA)           ୬୬%         ୬୬%          ୬୬%
ଅତିରିକ୍ତ ଫିଟମେଣ୍ଟ (ୟୁନିଟ୍ ବୃଦ୍ଧି):                ପ୍ରଯୁଜ୍ୟ ନୁହେଁ    +୦.୬୬    ପ୍ରତି ୟୁନିଟ୍ ଆଧାରରେ
ଅଭିବୃଦ୍ଧି କାରକ (୧୫%):                              ପ୍ରଯୁଜ୍ୟ ନୁହେଁ   ପ୍ରଯୁଜ୍ୟ ନୁହେଁ   +୦.୧୫
ଅନ୍ତିମ ଫିଟମେଣ୍ଟ ଫ୍ୟାକ୍ଟର:                           ୧.୭୬                ୨.୪୨        ୩.୦୯
ସଂଶୋଧିତ ମୌଳିକ ଦରମା: (ଆନୁମାନିକ)    ୧,୩୮,୬୮୮    ୧,୯୦,୬୭୬    ୨,୪୩,୪୯୨
