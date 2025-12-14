8th Pay Commission: ନୂଆ ବେତନ ଆୟୋଗ ଲାଗୁ ପରେ କେନ୍ଦ୍ରୀୟ କର୍ମଚାରୀଙ୍କ ଫିଟିଯିବ ଭାଗ୍ୟ! DA ଏରିୟର ସହ ମିଳିବ ୨ଲକ୍ଷ ୮୦ହଜାର ଟଙ୍କା!
ଯଦି ୨୦୨୮ ମସିହାରେ ୮ମ ବେତନ କମିଶନ ଲାଗୁ ହୁଏ, ତେବେ ସରକାରୀ କର୍ମଚାରୀମାନେ କେତେ ବକେୟା ପାଇବେ?
ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ: ସପ୍ତମ ବେତନ କମିଶନର ୧୦ ବର୍ଷର କାର୍ଯ୍ୟକାଳ ଡିସେମ୍ବର ୩୧, ୨୦୨୫ ରେ ଶେଷ ହେବାକୁ ଯାଉଛି, ଯାହା ପରେ ସମସ୍ତ ଧ୍ୟାନ ଏବେ ୮ମ କେନ୍ଦ୍ରୀୟ ବେତନ କମିଶନ ଉପରେ କେନ୍ଦ୍ରିତ ହୋଇଛି। ଅଷ୍ଟମ ବେତନ କମିଶନ ସହିତ ଜଡିତ ଦୁଇଟି ସବୁଠାରୁ ବିତର୍କିତ ପ୍ରସଙ୍ଗ ହେଉଛି: ଏହାର ସୁପାରିଶ କେବେ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ ହେବ ଏବଂ ନୂତନ ଫିଟମେଣ୍ଟ ଫ୍ୟାକ୍ଟର ଆଧାରରେ କର୍ମଚାରୀମାନେ କେତେ ଦରମା ବୃଦ୍ଧି ଆଶା କରିପାରିବେ।
ବର୍ତ୍ତମାନ, ସନ୍ଦର୍ଭର ସର୍ତ୍ତାବଳୀ (ToR) ଚୂଡ଼ାନ୍ତ ହେବା ସହିତ ଏବଂ ଜଷ୍ଟିସ୍ ରଞ୍ଜନା ଦେଶାଇଙ୍କ ଅଧ୍ୟକ୍ଷତାରେ ଗଠିତ କମିଟି ଏହାର କାର୍ଯ୍ୟ ଆରମ୍ଭ କରିବା ପରେ, କେନ୍ଦ୍ର ସରକାରୀ କର୍ମଚାରୀ ଏବଂ ପେନସନଭୋଗୀଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଦରମା ବୃଦ୍ଧି, ସଂଶୋଧିତ ମୂଳ ଦରମା ଏବଂ ବକେୟା ବିଷୟରେ ଆଲୋଚନା ତୀବ୍ର ହୋଇଛି।
ସଠିକ୍ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ ତାରିଖ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆନୁଷ୍ଠାନିକ ଭାବରେ ନିଶ୍ଚିତ ହୋଇନଥିବା ବେଳେ, ଅଧିକାଂଶ ଆକଳନ ଜାନୁଆରୀ ୨୦୨୬ ପରିବର୍ତ୍ତେ ୨୦୨୮ ପ୍ରାରମ୍ଭରେ ବିଳମ୍ବିତ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ ହେବାର ସମ୍ଭାବନାକୁ ଇଙ୍ଗିତ କରୁଛି।
ତଥାପି, ଏହି ବିଳମ୍ବର ଅର୍ଥ ଯଥେଷ୍ଟ ବକେୟା ହୋଇପାରେ, ବିଶେଷକରି ଯଦି ବେତନ କମିଶନ ସୁପାରିଶଗୁଡ଼ିକ ପୂର୍ବବର୍ତ୍ତୀ ଭାବରେ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ କରାଯାଏ। ତେବେ, ଜଣେ କର୍ମଚାରୀ ପ୍ରକୃତରେ କେତେ ବକେୟା ପାଇପାରିବେ? ଆସନ୍ତୁ ଏହାକୁ ସରଳ ଭାଷାରେ ବୁଝିବା।
ଅଷ୍ଟମ ବେତନ କମିଶନର ବର୍ତ୍ତମାନର ସ୍ଥିତି କ’ଣ: ସପ୍ତମ ବେତନ କମିଶନର କାର୍ଯ୍ୟକାଳ ଡିସେମ୍ବର ୩୧, ୨୦୨୫ରେ ଶେଷ ହେଉଛି। ନିରନ୍ତରତା ସୁନିଶ୍ଚିତ କରିବା ପାଇଁ, ସରକାର ଅଷ୍ଟମ ବେତନ କମିଶନକୁ ଅଧିସୂଚିତ କରିଛନ୍ତି ଏବଂ ଏହାର ଟିଓଆରକୁ ଅନୁମୋଦନ କରିଛନ୍ତି। କମିଶନକୁ ଏହାର ରିପୋର୍ଟ ଦାଖଲ କରିବା ପାଇଁ ୧୮ ମାସ ସମୟ ଦିଆଯାଇଛି।
ଅତୀତର ଧାରା ଉପରେ ଆଧାର କରି, ରିପୋର୍ଟ ଦାଖଲ ହେବା ପରେ, ସରକାରଙ୍କୁ ସାଧାରଣତଃ ସୁପାରିଶଗୁଡ଼ିକୁ ଯାଞ୍ଚ କରିବା, ଅନୁମୋଦନ କରିବା ଏବଂ ସୂଚିତ କରିବା ପାଇଁ ୩-୬ ମାସ ସମୟ ଲାଗେ। ଏହାର ଅର୍ଥ ହେଉଛି ୮ମ ବେତନ କମିଶନ ୨୦୨୭ ଶେଷ ସୁଦ୍ଧା କିମ୍ବା ୨୦୨୮ ପ୍ରାରମ୍ଭରେ ଲାଗୁ ହୋଇପାରେ।
ଯଦିଓ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କୌଣସି ସରକାରୀ ତାରିଖ ଘୋଷଣା କରାଯାଇ ନାହିଁ, ଅନେକ ବିଶ୍ଳେଷକ ଏବଂ ପ୍ରମୁଖ ଆର୍ଥିକ ପ୍ରକାଶନଙ୍କ ରିପୋର୍ଟରେ ଏହି ସମୟସୀମା ଉଲ୍ଲେଖ କରାଯାଇଛି।
ଦରମା ବୃଦ୍ଧି କେତେ ହେବ ବୋଲି ଆଶା କରାଯାଉଛି: ଆମ୍ବିଟ୍ କ୍ୟାପିଟାଲ ସମେତ ବଜାର ବିଶ୍ଳେଷକମାନେ ଆକଳନ କରିଛନ୍ତି ଯେ ୮ମ ବେତନ କମିଶନ ଅଧୀନରେ କେନ୍ଦ୍ର ସରକାରୀ କର୍ମଚାରୀଙ୍କ ଦରମା ଏବଂ ପେନସନ ପ୍ରାୟ ୩୦-୩୪ ପ୍ରତିଶତ ବୃଦ୍ଧି ପାଇପାରେ।
ଏହି ସମ୍ଭାବ୍ୟ ବୃଦ୍ଧିର ଏକ ପ୍ରମୁଖ କାରଣ ହେଉଛି ଫିଟମେଣ୍ଟ ଫ୍ୟାକ୍ଟର – ମୌଳିକ ଦରମା ସଂଶୋଧନ ପାଇଁ ବ୍ୟବହୃତ ଗୁଣକ। ରିପୋର୍ଟ ଅନୁଯାୟୀ, ଫିଟମେଣ୍ଟ ଫ୍ୟାକ୍ଟର ୧.୮୩ ରୁ ୨.୪୬ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ହୋଇପାରେ, ଅନେକ ଆକଳନ ୨.୨୮ପାଖାପାଖି କେନ୍ଦ୍ରିତ।
ପୂର୍ବ ବେତନ କମିଶନ ପରି, ନୂତନ ଗଠନ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ ହେବା ପୂର୍ବରୁ ମହଙ୍ଗା ଭତ୍ତା (DA) ମୂଳ ଦରମାରେ ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ ହେବ ବୋଲି ଆଶା କରାଯାଉଛି।
ସର୍ବନିମ୍ନ ମୌଳିକ ଦରମା ଥିବା କର୍ମଚାରୀଙ୍କ ଦରମାରେ କ’ଣ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଆସିପାରିବ?
ଧରାଯାଉ, ଜଣେ ସ୍ତର ୧ କର୍ମଚାରୀଙ୍କ ବର୍ତ୍ତମାନର ମୂଳ ଦରମା ୧୮,୦୦୦ ଟଙ୍କା।
ବର୍ତ୍ତମାନ, DA ଏବଂ ଭତ୍ତା ମିଶାଇବା ପରେ, ଏହି କର୍ମଚାରୀଙ୍କ ମୋଟ ଦରମା ମାସିକ ପ୍ରାୟ ୩୫,୦୦୦ ଟଙ୍କା।
ଯଦି ଅଷ୍ଟମ ବେତନ କମିଶନ ଫଳରେ ମୂଳ ଦରମା୩୪ ପ୍ରତିଶତ ବୃଦ୍ଧି ପାଏ, ତେବେ ସଂଶୋଧିତ ମୋଟ ଦରମା ପ୍ରତି ମାସରେ ପ୍ରାୟ ୪୬,୯୦୦ଟଙ୍କା ହେବ।
ଏହାର ଅର୍ଥ ପ୍ରତି ମାସରେ ପ୍ରାୟ ୧୧,୯୦୦ ଟଙ୍କା ବୃଦ୍ଧି।
ଯଦି ଏହା ୨୦୨୮ ପ୍ରାରମ୍ଭରେ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ ହୁଏ, ତେବେ ବକେୟା କେତେ ହେବ: ଯଦି ଅଷ୍ଟମ ବେତନ କମିଶନ ଜାନୁଆରୀ ୨୦୨୮ ରେ ଲାଗୁ ହୁଏ ଏବଂ ଜାନୁଆରୀ ୨୦୨୬ ରୁ ପିଛିଲା ପ୍ରଭାବରେ ଲାଗୁ ହୁଏ, ତେବେ କର୍ମଚାରୀମାନେ ୨୪ ମାସର ବକେୟା ପାଉଣା ପାଇବେ।
ମାସିକ ବୃଦ୍ଧି: ୧୧,୯୦୦ ଟଙ୍କା
ବାକି ଥିବା ସମୟସୀମା: ୨୪ମାସ
ମୋଟ ବକେୟା: ୨.୮୫ ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା
ତେଣୁ, ସର୍ବନିମ୍ନ ମୌଳିକ ଦରମା ପାଉଥିବା ଜଣେ କର୍ମଚାରୀ କେବଳ ଦରମା ପରିବର୍ତ୍ତନ ଦ୍ୱାରା ପ୍ରାୟ ୨.୮ ରୁ ୩ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ବକେୟା ପାଇପାରିବେ।
ଉଚ୍ଚ ଦରମା ସ୍ତର ଥିବା କର୍ମଚାରୀଙ୍କ ପାଇଁ କ୍ଷେତ୍ର ପରିମାଣ ସ୍ୱାଭାବିକ ଭାବରେ ବହୁତ ଅଧିକ ହେବ।