୮ମ ବେତନକୁ ନେଇ ବଡ଼ ଖବର, କ’ଣ ସତରେ ୧୫୦% ବଢ଼ିଯିବ ଦରମା, ଜାଣନ୍ତୁ ପୁରା ସମୀକରଣ

୮ମ ବେତନକୁ ନେଇ ବଡ଼ ଖବର, କ’ଣ ସତରେ ୧୫୦% ବଢ଼ିଯିବ ଦରମା

By Jyotirmayee Das

8th Pay Commission: ଆଜିକାଲି କେନ୍ଦ୍ରୀୟ କର୍ମଚାରୀଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ୮ମ ବେତନ କମିଶନକୁ ନେଇଅନେ ଆଲୋଚନା ହେଉଛି। ନୂତନ ସୁପାରିଶ ଲାଗୁ ହେବା ପରେ କର୍ମଚାରୀଙ୍କର ଦରମା କେତେ ବୃଦ୍ଧି ପାଇବ ତାହା ସମସ୍ତେ ଜାଣିବାକୁ ଚାହାଁନ୍ତି। ସବୁଠାରୁ ଚର୍ଚ୍ଚିତ ବିଷୟ ହେଉଛି ଫିଟମେଣ୍ଟ ଫ୍ୟାକ୍ଟର। କର୍ମଚାରୀମାନେ ପ୍ରାୟତଃ ବିଶ୍ୱାସ କରନ୍ତି ଯେ, ଯଦି ଫିଟମେଣ୍ଟ ଫ୍ୟାକ୍ଟରକୁ ୨.୫ କିମ୍ବା ୨.୮ ସ୍ଥିର କରାଯାଏ, ତେବେ ସେମାନଙ୍କର ଦରମା ୧୫୦% ବୃଦ୍ଧି ପାଇବ। କିନ୍ତୁ ଏହା କ’ଣ ପ୍ରକୃତରେ ଏତେ ସରଳ? ଆସନ୍ତୁ ଏହି ଗଣିତର କଠୋର ଏବଂ ପ୍ରକୃତ ସତ୍ୟକୁ ବୁଝିବା।

ଫିଟମେଣ୍ଟ ଫ୍ୟାକ୍ଟର କ’ଣ?

ସରଳ ଭାଷାରେ କହିବାକୁ ଗଲେ, ଫିଟମେଣ୍ଟ ଫ୍ୟାକ୍ଟର ହେଉଛି ସଂଶୋଧିତ ଦରମା ଗଠନ ଅଧୀନରେ କର୍ମଚାରୀଙ୍କ ନୂତନ ବେସିକ୍ ପେ ନିର୍ଣ୍ଣୟ କରିବା ପାଇଁ କର୍ମଚାରୀଙ୍କ ମୌଳିକ ଦରମାରେ ପ୍ରୟୋଗ କରାଯାଇଥିବା ଏକ ଗୁଣକ।

୧୫୦% ବୃଦ୍ଧି କ’ଣ କେବଳ ଏକ ଭ୍ରମ?

କର୍ମଚାରୀଙ୍କ ବିଶ୍ୱାସ ଅନୁସାରେ, ଯଦି ଫିଟମେଣ୍ଟ ଫ୍ୟାକ୍ଟର ୨.୮ ହୁଏ, ତେବେ ସେମାନଙ୍କର ଦରମା ୨.୮ ଗୁଣକ ବୃଦ୍ଧି ପାଇବ। କିନ୍ତୁ DA (ମହଙ୍ଗା ଭତ୍ତା) ର ମିଶ୍ରଣ ଏଠାରେ ଏକ ପ୍ରମୁଖ ଭୂମିକା ଗ୍ରହଣ କରେ। ଆପଣଙ୍କର ବର୍ତ୍ତମାନର ଦରମାରେ ପୂର୍ବରୁ ୫୦% କିମ୍ବା ତା’ଠାରୁ ଅଧିକ DA ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ। ଯେତେବେଳେ ଏକ ନୂତନ ବେତନ କମିଶନ ଲାଗୁ କରାଯାଏ, ସେତେବେଳେ ବିଦ୍ୟମାନ DA ମୂଳ ଦରମାରେ ଯୋଡାଯାଏ। ଫିଟମେଣ୍ଟ ଫ୍ୟାକ୍ଟର ପ୍ରୟୋଗ କରିବା ପରେ ପ୍ରାପ୍ତ ମୋଟ ପରିମାଣ ଆପଣ ପୂର୍ବରୁ ପାଉଥିବା DA ରୁ ବାଦ ଦିଆଯାଏ। ଅବଶିଷ୍ଟ ପରିମାଣ ହେଉଛି ଆପଣଙ୍କର ପ୍ରକୃତ ଦରମା ବୃଦ୍ଧି।

ଇତିହାସ କ’ଣ କହେ? (ଷଷ୍ଠ ବନାମ ସପ୍ତମ ବେତନ କମିଶନ)

ପରିସଂଖ୍ୟାନକୁ ଦେଖିଲେ, ଫିଟମେଣ୍ଟ ଫ୍ୟାକ୍ଟର ସର୍ବଦା ପ୍ରକୃତ ଚିତ୍ରକୁ ପ୍ରତିଫଳିତ କରେ ନାହିଁ। ଷଷ୍ଠ ବେତନ କମିଶନ କର୍ମଚାରୀମାନଙ୍କୁ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସର୍ବାଧିକ ପ୍ରକୃତ ବୃଦ୍ଧି ଦେଇଥିଲା, ଯାହାକି ପ୍ରାୟ ୫୪%। ସପ୍ତମ ବେତନ କମିଶନର ଫିଟମେଣ୍ଟ ଫ୍ୟାକ୍ଟର ବିଷୟରେ ବହୁତ ଆଲୋଚନା ହୋଇଥିଲେ, ପ୍ରକୃତ ଦରମା ବୃଦ୍ଧି ଇତିହାସର ସର୍ବନିମ୍ନ ମଧ୍ୟରୁ ଗୋଟିଏ ଥିଲା।

ଅଷ୍ଟମ ବେତନ କମିଶନରୁ ଆମେ କ’ଣ ଆଶା କରିପାରିବା?

ଯଦି ୮ମ ବେତନ କମିଶନ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ ହୁଏ, ତେବେ DA ମୂଳ ଦରମାରେ ମିଶ୍ରିତ ହେବ ଯଦି ଏହା ୫୦% କିମ୍ବା ଅଧିକ ହୁଏ। ଯଦି ଫିଟମେଣ୍ଟ ଫ୍ୟାକ୍ଟର ୨.୫୭ ରୁ ୨.୮ କିମ୍ବା ୩.୦ କୁ ବୃଦ୍ଧି କରାଯାଏ, ତେବେ ପ୍ରକୃତ ବୃଦ୍ଧି ୧୫୦% ନୁହେଁ ବରଂ ୨୦% ଏବଂ ୩୫% ମଧ୍ୟରେ ହେବ ବୋଲି ଆଶା କରାଯାଉଛି।

ଆତଙ୍କିତ ହେବା କିମ୍ବା ଖୁସି ହେବା ପୂର୍ବରୁ ହିସାବକୁ ବୁଝନ୍ତୁ।

ଫିଟମେଣ୍ଟ ଫ୍ୟାକ୍ଟର ଏକ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଉପକରଣ, କିନ୍ତୁ ଏହା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ କାହାଣୀ ନୁହେଁ। ସରକାରୀ କର୍ମଚାରୀ ଏବଂ ପେନସନଭୋଗୀମାନଙ୍କୁ DA ମିଶ୍ରଣର ପ୍ରଭାବ ବୁଝିବା ଉଚିତ। ଯଦି ଫିଟମେଣ୍ଟ ଫ୍ୟାକ୍ଟର ଆଶାଠାରୁ ଅଧିକ ସ୍ଥିର କରାଯାଏ, ଯେପରିକି ୩.୬୮ ଯାହା କର୍ମଚାରୀ ସଂଘଗୁଡ଼ିକ ଦୀର୍ଘ ଦିନ ଧରି ଦାବି କରିଆସୁଛନ୍ତି, ତେବେ ପ୍ରକୃତ ଲାଭ ମିଳିବ।

