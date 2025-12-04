୮ମ ବେତନ କମିଶନକୁ ନେଇ ବଡ଼ ଖବର, ଏତେ ମାତ୍ରରେ ବଢ଼ିବ ଦରମା, ଭାବି ବି ପାରିବେନି ଆପଣ, କେବେଠୁ ଆସିବ ନୂଆ ଦରମା…
8th Pay Commission: ସରକାରୀ କର୍ମଚାରୀ ଏବଂ ପେନସନଭୋଗୀଙ୍କ ପାଇଁ ଖୁସି ଖବର । କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର ନଭେମ୍ବର ୨୦୨୫ରେ ୮ମ ବେତନ କମିଶନ ଗଠନ କରିଥିଲେ ଏବଂ ଏହାର ସନ୍ଦର୍ଭର ସର୍ତ୍ତାବଳୀ (ToR)କୁ ଅନୁମୋଦନ କରିଥିଲେ।
ସେବେଠାରୁ, ସାରା ଦେଶରେ ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ କର୍ମଚାରୀ ଏବଂ ପେନସନଭୋଗୀ ଆଶାତତଃ ଦରମା ଏବଂ ପେନସନ ବୃଦ୍ଧି ପାଇଁ ଉତ୍ସାହର ସହିତ ଅପେକ୍ଷା କରିଛନ୍ତି ।
ରିପୋର୍ଟ କେବେ ଆସିବ: ସରକାର ଅଷ୍ଟମ ବେତନ କମିଶନକୁ ରିପୋର୍ଟ ଦାଖଲ କରିବା ପାଇଁ ୧୮ ମାସ ସମୟ ଦେଇଛନ୍ତି। ବିଶେଷଜ୍ଞଙ୍କ ମତରେ, କମିଶନ ସାଧାରଣତଃ ୧୮ ରୁ ୨୪ ମାସ ମଧ୍ୟରେ ତାଙ୍କର ସୁପାରିଶ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରନ୍ତି।
କର୍ମଚାରୀ ସଂଗଠନ ସହିତ ଜଡିତ ଅଧିକାରୀମାନେ କହିଛନ୍ତି ଯେ, ଯଦି କମିଶନ ସମୟ ବୃଦ୍ଧି ଚାହାଁନ୍ତି, ତେବେ ପ୍ରକ୍ରିୟାଟି ଦୁଇ ବର୍ଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସମୟ ନେଇପାରେ। ବର୍ତ୍ତମାନ, ତଥ୍ୟ ସଂଗ୍ରହର ଏକ ବଡ଼ ଅଂଶ ସମାପ୍ତ ହୋଇଛି, ଅର୍ଥାତ୍ କାମ ଦ୍ରୁତ ଗତିରେ ଚାଲିଛି।
କେବେ ମିଳିବ ବର୍ଦ୍ଧିତ ଦରମା: ଆର୍ଥିକ ବିଶେଷଜ୍ଞଙ୍କ କହିବା ଅନୁସାରେ, ଇତିହାସ ଦର୍ଶାଉଛି ଯେ ବେତନ କମିଶନ ସୁପାରିଶକୁ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ କରିବା ପାଇଁ ସରକାରଙ୍କୁ ୧-୨ ବର୍ଷ ସମୟ ଲାଗେ। ଉଦାହରଣ ସ୍ୱରୂପ, ୭ମ ବେତନ କମିଶନ ୨୯ ମାସ ମଧ୍ୟରେ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ ହୋଇଥିଲା। ଫଳସ୍ୱରୂପ, ୮ମ ସିପିସି ସୁପାରିଶ ୨୦୨୬ ଶେଷ ଏବଂ ୨୦୨୭ ପ୍ରାରମ୍ଭ ମଧ୍ୟରେ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି।
କେବେ ହେବ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ: ଅନେକ ବିଶେଷଜ୍ଞଙ୍କ ମତରେ ଫେବୃଆରୀ ୨୦୨୭ ଉତ୍ତର ପ୍ରଦେଶ ନିର୍ବାଚନ ପୂର୍ବରୁ ୮ମ CPC କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ କରିବା ସରକାରଙ୍କ ପାଇଁ ରାଜନୈତିକ ଭାବରେ ଲାଭଦାୟକ ହୋଇପାରେ।
ଏହା ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ ସରକାରୀ କର୍ମଚାରୀ ଏବଂ ପେନସନଭୋଗୀଙ୍କୁ ସିଧାସଳଖ ଆର୍ଥିକ ଲାଭ ପ୍ରଦାନ କରିବ। କିଛି ଅଧିକାରୀ ବିଶ୍ୱାସ କରନ୍ତି ଯେ, ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ପ୍ରକ୍ରିୟା ଶୀଘ୍ର ସମାପ୍ତ ହେବ ନାହିଁ । ସରକାର ମଧ୍ୟବର୍ତ୍ତୀକାଳୀନ ଆଶ୍ୱସ୍ତି ପ୍ରଦାନ କରିପାରିବେ । ଯେପରିକି ମୂଳ ଦରମାର ଏକ ଅଂଶ ବୃଦ୍ଧି କିମ୍ବା ଏକ ସ୍ଥିର ପରିମାଣ ଯୋଡିବା।
ରହିବ କି ସ୍ଥଗିତ: ରାଜସ୍ଥାନ ନିର୍ବାଚନ (ଡିସେମ୍ବର ୨୦୨୭) କିମ୍ବା ୨୦୨୯ ଲୋକସଭା ନିର୍ବାଚନ ପରେ ଏହାକୁ ସ୍ଥଗିତ ରଖିବାର ସମ୍ଭାବନା କମ୍, କାରଣ କମିଶନ ପୂର୍ବରୁ ଗଠିତ ହୋଇସାରିଛି ଏବଂ ଏହାର ଲକ୍ଷ୍ୟ ତାରିଖ ଜାନୁଆରୀ ୧, ୨୦୨୬ ଥିଲା।
ବିଶେଷଜ୍ଞଙ୍କ ମତରେ, ୨୦୨୬ ଶେଷ କିମ୍ବା ୨୦୨୭ ପ୍ରାରମ୍ଭ ହେଉଛି ସବୁଠାରୁ ସମ୍ଭାବ୍ୟ ସମୟସୀମା। ଏହା ଉଲ୍ଲେଖନୀୟ ଯେ, ଅଷ୍ଟମ ବେତନ କମିଶନ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ ହେବା ପରେ, ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ କର୍ମଚାରୀ ସେମାନଙ୍କର ମୌଳିକ ଦରମା, HRA, ମହଙ୍ଗା ଭତ୍ତା ଏବଂ ପେନସନରେ ଉଲ୍ଲେଖନୀୟ ବୃଦ୍ଧି ପାଇବେ। ଅନେକ ଭତ୍ତା ମଧ୍ୟ ପୁନର୍ଗଠିତ ହେବାକୁ ଯାଉଛି।