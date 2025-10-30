8th Pay Commission Salary: ୮ମ ବେତନ କମିଶନ ଅନୁଯାୟୀ କେଉଁ ସରକାରୀ କର୍ମଚାରୀଙ୍କ ଦରମା ପ୍ରଥମେ ବଢ଼ିବ? ଏଠି କରନ୍ତୁ ଚେକ

8th Pay Commission Salary: ୮ମ ବେତନ କମିଶନ ଅନୁଯାୟୀ କେଉଁ ସରକାରୀ କର୍ମଚାରୀଙ୍କ ଦରମା ପ୍ରଥମେ ବଢ଼ିବ? ଏଠି କରନ୍ତୁ ଚେକ
8th Pay Commission Salary Hike: କେନ୍ଦ୍ର ସରକାରଙ୍କ ଅଧିକାର କ୍ଷେତ୍ର ଅଧୀନରେ ଆସୁଥିବା ଏହି କର୍ମଚାରୀଙ୍କ ବେତନ ସ୍ତର ନୂତନ ଫିଟମେଣ୍ଟ ଫ୍ୟାକ୍ଟର ଅନୁସାରେ ସଜାଡ଼ି ଦିଆଯିବ।
ଅଷ୍ଟମ ବେତନ କମିଶନ: ଶେଷରେ ଅଷ୍ଟମ ବେତନ କମିଶନକୁ ଅନୁମୋଦନ ମିଳିଛି। କେନ୍ଦ୍ର କ୍ୟାବିନେଟ କମିଶନର ସର୍ତ୍ତାବଳୀକୁ ଅନୁମୋଦନ କରିଛି। ଏହି ନୂତନ ବେତନ ଗଠନ ୧ ଜାନୁଆରୀ, ୨୦୨୬ ରୁ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ ହେବାର ଆଶା କରାଯାଉଛି। ଏହି ସମୟ ମଧ୍ୟରେ, ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିବା କେଉଁ ସରକାରୀ କର୍ମଚାରୀମାନେ ପ୍ରଥମେ ଅଷ୍ଟମ ବେତନ କମିଶନର ଲାଭ ପାଇବେ।
କେନ୍ଦ୍ର ସରକାରୀ କର୍ମଚାରୀମାନେ ପ୍ରଥମେ ଲାଭ ପାଇବେ :ଅଷ୍ଟମ ବେତନ କମିଶନର ଲାଭ ପ୍ରଥମେ କେନ୍ଦ୍ର ସରକାରୀ କର୍ମଚାରୀମାନେ ପାଇବେ। କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ ହେବା ପରେ, ୫୦ ଲକ୍ଷରୁ ଅଧିକ କର୍ମଚାରୀ ସିଧାସଳଖ ଦରମା ବୃଦ୍ଧି ପାଇବେ। ଏଥିରେ ଭାରତୀୟ ରେଳ, ଆୟକର, ଡାକ ବିଭାଗ ଏବଂ ସୀମା ଶୁଳ୍କ ଭଳି କିଛି ପ୍ରମୁଖ ବିଭାଗର କର୍ମଚାରୀ ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ।
ସଶସ୍ତ୍ର ବାହିନୀ ଏବଂ ଅର୍ଦ୍ଧସାମରିକ ବାହିନୀର କର୍ମଚାରୀମାନେ ସାମିଲ ଅଛନ୍ତି: ଏହା ସହିତ, ଭାରତୀୟ ସେନା, ନୌସେନା ଏବଂ ବାୟୁସେନାର କର୍ମଚାରୀମାନେ ମଧ୍ୟ ଅଷ୍ଟମ ବେତନ କମିଶନର ଲାଭ ପାଇପାରିବେ।
ଏଥିରେ କେବଳ ଅଧିକାରୀ ଏବଂ ସୈନିକ ନୁହଁନ୍ତି, ବରଂ BSF, CRPF, CISF, ITBP ଏବଂ SSB ଭଳି ଅର୍ଦ୍ଧସାମରିକ ବାହିନୀରେ କାର୍ଯ୍ୟରତ କର୍ମଚାରୀମାନେ ମଧ୍ୟ ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ। କେନ୍ଦ୍ର ସରକାରଙ୍କ ଅଧିକାର କ୍ଷେତ୍ର ଅଧୀନରେ ଆସୁଥିବା ଏହି କର୍ମଚାରୀଙ୍କ ବେତନ ସ୍ତର ନୂତନ ଫିଟମେଣ୍ଟ ଫ୍ୟାକ୍ଟର ଅନୁସାରେ ସଜାଡ଼ି ଦିଆଯିବ।
ଫିଟମେଣ୍ଟ ଫ୍ୟାକ୍ଟର: ଯାହାର ଦରମା ବର୍ତ୍ତମାନ ୫୦ ହଜାର ଟଙ୍କା ସେମାନେ ପାଖାପାଖି ୧ ଲକ୍ଷ ୫୦ ହଜାର ଟଙ୍କାକୁ ବୃଦ୍ଧି ପାଇବ । କିନ୍ତୁ ପ୍ରକୃତରେ କେନ୍ଦ୍ରୀୟ କର୍ମଚାରୀଙ୍କ ଦରମା କେତେ ପ୍ରତିଶତ ବୃଦ୍ଧି ପାଇବ ତାହା ଫିଟମେଣ୍ଟ ଫ୍ୟାକ୍ଟର ଆଧାରରେ ହିଁ ବୃଦ୍ଧି ପାଇବ। ସାଧାରଣତଃ ବେତନ କମିଶନ ୧୫ ରୁ ୩୦ ପ୍ରତିଶତ ଦରମା ଓ ପେନସନ୍ ବୃଦ୍ଧି ପାଇଁ ସୁପାରିଶ କରନ୍ତି ।
ପୂର୍ବ ବେତନ ଆୟୋଗ ୧୪-୧୫ ପ୍ରତିଶତ ବୃଦ୍ଧି କରିବାକୁ ସୁପାରିଶ କରିଥିଲେ । ତେବେ ଆକଳନ ଅନୁଯାୟୀ ୧.୬ ବେସ୍ ଫ୍ୟାକ୍ଟର୍ ଉପରେ ପ୍ରଯୁଜ୍ୟ ଅତିରିକ୍ତ ଫିଟମେଣ୍ଟ ଫ୍ୟାକ୍ଟର୍ ୧୦ ରୁ ୩୦ ପ୍ରତିଶତ ମଧ୍ୟରେ ହିଁ ହୋଇପାରେ ।
ବେସ୍ ଫ୍ୟାକ୍ଟର୍ ୧.୬ ହେଲେ ସେଥିରେ ଯଦି ୨୦% ବୃଦ୍ଧି ପାଏ ତେବେ ୧.୯୨ ହେବ । ଆଉ ଯଦି ୩୦ ପ୍ରତିଶତ ବୃଦ୍ଧି କରାଯାଏ ତେବେ ତାହା ୨.୦୮ ହେବ । ତେଣୁ ଅଷ୍ଟମ ବେତନ ଆୟୋଗ ଲାଗୁ ହେବା ପରେ ଅତି ବେଶିରେ ଦରମା ୨୦ ରୁ ୩୦ ପ୍ରତିଶତ ହିଁ ବୃଦ୍ଧି ପାଇବ ।
ସପ୍ତମ ବେତନ ଆୟୋଗ କେବେ ଶେଷ ହେବ: ଅଷ୍ଟମ ବେତନ ଆୟୋଗ ପାଇଁ, ଆଶା କରାଯାଉଥିଲା ଯେ ଫିଟମେଣ୍ଟ ଫ୍ୟାକ୍ଟର୍ ୨.୮୬କୁ ବୃଦ୍ଧି ପାଇ ସର୍ବନିମ୍ନ ମୌଳିକ ଦରମା ବା ବେସିକ ପେ ୫୧,୪୮୦ ଟଙ୍କା ହେବ । ଯାହାକି ଏବେ ୧୮ ହଜାର ଟଙ୍କା ହିଁ ଅଛି । ୨୦୨୬ ଜାନୁଆରୀରୁ କେନ୍ଦ୍ର ସରକାରୀ ପେନସନଭୋଗୀ ମାନେ ଅଧିକ ପେନସନ ପାଇବେ | କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର ସାଧାରଣତଃ ପ୍ରତି ୧୦ବର୍ଷରେ ଏକ ବେତନ କମିଶନ ଗଠନ କରନ୍ତି ।