8th Pay Commission : ଶିକ୍ଷକଙ୍କ ଦରମା ବୃଦ୍ଧି ସହ ମିଳିବ ୨ କୋଟିର ବୀମା !
ଅଷ୍ଟମ ବେତନ କମିଶନ ଅଧୀନରେ ଦରମା ଏବଂ ପେନସନ ସଂସ୍କାର ପାଇଁ ପ୍ରକ୍ରିୟା ଜୋର ଧରିଛି। କର୍ମଚାରୀ ସଙ୍ଗଠନ (Staff Side) ପକ୍ଷରୁ ଦରମା ବୃଦ୍ଧି, ଏନପିଏସ (NPS), ଛୁଟି ଏବଂ ପଦୋନ୍ନତି ଭଳି ପ୍ରମୁଖ ଦାବିଗୁଡ଼ିକ ଉପସ୍ଥାପନ କରାଯାଇଛି। ଏହି ସମ୍ପର୍କିତ ସମସ୍ତ ବିସ୍ତୃତ ତଥ୍ୟ ଏଠାରେ ଯାଞ୍ଚ କରନ୍ତୁ।
ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ: କେନ୍ଦ୍ର ସରକାରୀ କର୍ମଚାରୀ ଏବଂ ଶିକ୍ଷକମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଆଗାମୀ ଦିନରେ ବଡ଼ ଧରଣର ପରିବର୍ତ୍ତନ ଆସିବାକୁ ଯାଉଛି। ଅଷ୍ଟମ ବେତନ କମିଶନ ଲାଗୁ ହେବା ନେଇ ଚର୍ଚ୍ଚା ଜୋର ଧରିଥିବା ବେଳେ, ଏହା କେବଳ ଦରମା ବୃଦ୍ଧି ନୁହେଁ ବରଂ କର୍ମଚାରୀଙ୍କ ସାମାଜିକ ସୁରକ୍ଷା ଏବଂ ଜୀବନଶୈଳୀରେ ବ୍ୟାପକ ସୁଧାର ଆଣିବାକୁ ଲକ୍ଷ୍ୟ ରଖିଛି। ବିଶେଷ କରି ଶିକ୍ଷକମାନଙ୍କ ଦରମା ବୃଦ୍ଧି ସହ ୨ କୋଟି ଟଙ୍କାର ବୀମା ରାଶି ଏବଂ ଉନ୍ନତ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟସେବା ଭଳି ପ୍ରସଙ୍ଗ ଏବେ ସବୁଠୁ ଅଧିକ ଆଲୋଚନାର ବିଷୟ ପାଲଟିଛି। ସରକାର ନିଜର କର୍ମଚାରୀମାନଙ୍କୁ ଅଧିକ ଆର୍ଥିକ ସୁଦୃଢ଼ କରିବା ସହ ସେମାନଙ୍କ ପରିବାରକୁ ସୁରକ୍ଷିତ ରଖିବା ପାଇଁ ଏହି ନୂତନ ବେତନ କମିଶନରେ ଅନେକ ବୈପ୍ଳବିକ ପଦକ୍ଷେପ ନେଇପାରନ୍ତି।
ଶିକ୍ଷକଙ୍କ ଦରମା ଓ ଆର୍ଥିକ ଲାଭ: ରିପୋର୍ଟ ଅନୁଯାୟୀ, ଅଷ୍ଟମ ବେତନ କମିଶନ ଅଧୀନରେ ଶିକ୍ଷକମାନଙ୍କ ମୌଳିକ ଦରମାରେ ଆଖିଦୃଶିଆ ବୃଦ୍ଧି ଘଟିପାରେ। ଅନୁମାନ କରାଯାଉଛି ଯେ ଶିକ୍ଷକମାନଙ୍କ ସର୍ବାଧିକ ଦରମା ୧,୩୪,୫୦୦ ଟଙ୍କା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଯାଇପାରେ। ଏହା ବ୍ୟତୀତ ବୋନସ୍ ଭାବରେ ପ୍ରାୟ ୨୭,୬୪୦ ଟଙ୍କା ମିଳିବାର ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି। ଏହି ବେତନ ବୃଦ୍ଧି କେବଳ ମୌଳିକ ଦରମା ନୁହେଁ, ବରଂ ମହଙ୍ଗା ଭତ୍ତା (DA) ଏବଂ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଭତ୍ତା ଉପରେ ମଧ୍ୟ ସକାରାତ୍ମକ ପ୍ରଭାବ ପକାଇବ। ସରକାରୀ କର୍ମଚାରୀମାନେ ଦୀର୍ଘ ଦିନ ଧରି ବେତନ ବୃଦ୍ଧିକୁ ଅପେକ୍ଷା କରି ରହିଥିବା ବେଳେ ଏହି ନୂଆ କମିଶନ ସେମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଏକ ବଡ଼ ଉପହାର ସଦୃଶ ହେବ।
୨ କୋଟିର ବୀମା ଓ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ସୁରକ୍ଷା: ଅଷ୍ଟମ ବେତନ କମିଶନର ସବୁଠାରୁ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଦିଗ ହେଉଛି କର୍ମଚାରୀଙ୍କ ପାଇଁ ବୀମା ବ୍ୟବସ୍ଥା। ସମ୍ଭାବ୍ୟ ପ୍ରସ୍ତାବ ଅନୁଯାୟୀ, ସରକାରୀ କର୍ମଚାରୀଙ୍କୁ ୨ କୋଟି ଟଙ୍କା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଜୀବନ ବୀମା (Insurance) ସୁବିଧା ମିଳିପାରେ। କୌଣସି ଅଘଟଣ ଘଟିଲେ କର୍ମଚାରୀଙ୍କ ପରିବାର ଯେପରି ଆର୍ଥିକ ସଙ୍କଟର ସମ୍ମୁଖୀନ ନହୁଅନ୍ତି, ସେଥିପାଇଁ ଏହି ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାଯାଉଛି। ଏହା ସହିତ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟସେବା କ୍ଷେତ୍ରରେ ମଧ୍ୟ ବଡ଼ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରାଯିବ। କର୍ମଚାରୀମାନଙ୍କୁ କ୍ୟାସଲେସ ହେଲଥ କେୟାର ସୁବିଧା ଯୋଗାଇ ଦିଆଯିବ, ଯାହାଦ୍ୱାରା ସେମାନେ ଦେଶର ପ୍ରମୁଖ ହସ୍ପିଟାଲଗୁଡ଼ିକରେ ବିନା ମୂଲ୍ୟରେ ଉନ୍ନତ ଚିକିତ୍ସା ପାଇପାରିବେ। ଏହା କର୍ମଚାରୀଙ୍କ ମାନସିକ ଚିନ୍ତା ଦୂର କରିବା ସହ ସେମାନଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟଦକ୍ଷତା ବଢ଼ାଇବାରେ ସହାୟକ ହେବ।
ଛୁଟି ଓ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ସୁବିଧା:ଦରମା ଓ ବୀମା ବ୍ୟତୀତ କର୍ମଚାରୀଙ୍କୁ ମିଳୁଥିବା ଛୁଟି ବ୍ୟବସ୍ଥାରେ ମଧ୍ୟ ସଂସ୍କାର ଅଣାଯିବାର ପ୍ରସ୍ତାବ ରହିଛି। କର୍ମଚାରୀମାନେ ନିଜର ପାରିବାରିକ ଦାୟିତ୍ୱ ଏବଂ ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ଜୀବନ ମଧ୍ୟରେ ସନ୍ତୁଳନ ରକ୍ଷା କରିବା ପାଇଁ ସରକାର ‘ୱାର୍କ-ଲାଇଫ ବାଲାନ୍ସ’ ଉପରେ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦେଉଛନ୍ତି। ଏଥିରେ ଶିକ୍ଷକମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଅଧ୍ୟୟନ ଛୁଟି (Study Leave), ଶିଶୁ ଯତ୍ନ ଛୁଟି (Child Care Leave) ଏବଂ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ସୁବିଧାକୁ ଅଧିକ ସରଳ ଓ କର୍ମଚାରୀ-ଅନୁକୂଳ କରାଯାଇପାରେ। ଏଥିସହିତ ଅବସର ପରେ ମିଳୁଥିବା ପେନସନ ଏବଂ ଗ୍ରାଚ୍ୟୁଇଟି ରାଶିରେ ମଧ୍ୟ ବୃଦ୍ଧି ଘଟିବାର ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି।
ଅଷ୍ଟମ ବେତନ କମିଶନ କେବଳ ଆର୍ଥିକ ସୁଧାର ନୁହେଁ, ବରଂ କର୍ମଚାରୀଙ୍କୁ ସମ୍ମାନର ସହ ବଞ୍ଚିବା ପାଇଁ ଏକ ସୁଯୋଗ ପ୍ରଦାନ କରିବ। ଯଦିଓ ଏହି ସମସ୍ତ ସୁବିଧା ସମ୍ଭାବ୍ୟ ରିପୋର୍ଟ ଉପରେ ଆଧାରିତ, ତଥାପି ଏହା ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ କର୍ମଚାରୀଙ୍କ ମନରେ ନୂଆ ଆଶା ସଞ୍ଚାର କରିଛି। ସରକାର ଏହି ଦିଗରେ ଚୂଡ଼ାନ୍ତ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଲେ, ଏହା ଶିକ୍ଷା ବ୍ୟବସ୍ଥା ଏବଂ ସରକାରୀ ସେବା କ୍ଷେତ୍ରରେ ଏକ ବଡ଼ ସକାରାତ୍ମକ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଆଣିବ। ବର୍ତ୍ତମାନ ସମସ୍ତଙ୍କ ନଜର ସରକାରଙ୍କ ଆଗାମୀ ଘୋଷଣା ଉପରେ ରହିଛି।