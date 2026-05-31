୮ମ ବେତନ କମିଶନ: କର୍ମଚାରୀଙ୍କ ପାଇଁ ବଡ଼ ଖବର, ଓଡ଼ିଶା ସମେତ ଏହି ସହରରେ ହେବ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ବୈଠକ

କୋଲକାତା ଓ ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ କର୍ମଚାରୀ ସଂଗଠନ ସହ ଆଲୋଚନା, ମେମୋରେଣ୍ଡମ ଦାଖଲ ସମୟ ବୃଦ୍ଧି

By Jyotirmayee Das

8th Pay Commission: ଦେଶର ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ କେନ୍ଦ୍ରୀୟ କର୍ମଚାରୀ ଏବଂ ପେନସନଭୋଗୀଙ୍କ ପାଇଁ ୮ମ ବେତନ ଆୟୋଗକୁ ନେଇ ଏକ ବଡ଼ ଖବର ସାମ୍ନାକୁ ଆସିଛି। ଆୟୋଗ ପକ୍ଷରୁ ସୂଚନା ଦିଆଯାଇଛି ଯେ, ଆସନ୍ତା ଜୁଲାଇ ୯ ଏବଂ ୧୦ ତାରିଖରେ କୋଲକାତାରେ ଦୁଇ ଦିନିଆ ଏକ ବଡ଼ ବୈଠକ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହେବ। ଏହି ବୈଠକରେ ଆୟୋଗ ବିଭିନ୍ନ କର୍ମଚାରୀ ସଂଗଠନ ଓ ୟୁନିଅନଗୁଡ଼ିକ ସହ ସିଧାସଳଖ ଆଲୋଚନା କରିବେ। ଏହା ମାଧ୍ୟମରେ କର୍ମଚାରୀଙ୍କ ଦାବି ଓ ପରାମର୍ଶକୁ ବୁଝିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରାଯିବ, ଯଦ୍ୱାରା ଭବିଷ୍ୟତରେ ଦରମା ସମ୍ବନ୍ଧୀୟ ନିଷ୍ପତ୍ତିକୁ ସହଜରେ ଲାଗୁ କରାଯାଇପାରିବ।

ଏହା ସହିତ ବେତନ ଆୟୋଗ ସେହି କର୍ମଚାରୀ ଓ ସଂଗଠନଗୁଡ଼ିକୁ ବଡ଼ ଆଶ୍ୱସ୍ତି ଦେଇଛନ୍ତି, ଯେଉଁମାନେ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ନିଜର ମେମୋରାଣ୍ଡମ୍ ଦାଖଲ କରିପାରିନଥିଲେ। ମେ’ ୨୯, ୨୦୨୬ରେ ଜାରି କରାଯାଇଥିବା ଏକ ବିଜ୍ଞପ୍ତି ଅନୁଯାୟୀ, ମେମୋରାଣ୍ଡମ୍ ଦାଖଲ କରିବାର ଶେଷ ତାରିଖକୁ ମେ’ ୩୧ ରୁ ଜୁନ୍ ୧୫ ତାରିଖ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବୃଦ୍ଧି କରାଯାଇଛି। ତେବେ ଆୟୋଗ ସ୍ପଷ୍ଟ କରିଛନ୍ତି ଯେ ଏହା ହିଁ ଶେଷ ସୁଯୋଗ ଏବଂ ଏହା ପରେ ସମୟ ସୀମା ଆଉ ବଢ଼ାଯିବ ନାହିଁ।

କୋଲକାତା ବୈଠକ ପାଇଁ ମେମୋରାଣ୍ଡମ୍ ଓ ଆପଏଣ୍ଟମେଣ୍ଟ ଜରୁରୀ

୮ମ ବେତନ ଆୟୋଗ ଜଣାଇଛନ୍ତି ଯେ, ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗର ଯେଉଁ ସଂଗଠନ ବା ୟୁନିଅନଗୁଡ଼ିକ ଆୟୋଗଙ୍କୁ ଭେଟି ନିଜର ପକ୍ଷ ରଖିବାକୁ ଚାହାଁନ୍ତି, ସେମାନଙ୍କୁ ପୂର୍ବରୁ ଆପଏଣ୍ଟମେଣ୍ଟ ବା ସମୟ ନେବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଏଥିପାଇଁ ଏକ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ପ୍ରକ୍ରିୟା ସ୍ଥିର କରାଯାଇଛି। ସବୁଠାରୁ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ କଥା ହେଉଛି, ଆବେଦନ କରିବା ପୂର୍ବରୁ ସଂଗଠନକୁ ପ୍ରଥମେ ୱେବସାଇଟ୍‌ରେ ମେମୋରାଣ୍ଡମ୍ ଦାଖଲ କରିବାକୁ ହେବ ଏବଂ ସେଥିରୁ ମିଳିଥିବା ‘ୟୁନିକ୍ ମେମୋ ଆଇଡି’ ପ୍ରଦାନ କରିବା ବାଧ୍ୟତାମୂଳକ। ବିନା ମେମୋ ଆଇଡିରେ କାହାକୁ ବି ବୈଠକରେ ସାମିଲ ହେବାକୁ ଅନୁମତି ମିଳିବ ନାହିଁ।

କେବଳ ଅଫିସିଆଲ୍ ୱେବସାଇଟ୍‌ରେ କରିପାରିବେ ଆବେଦନ

ଆବେଦନ ପ୍ରକ୍ରିୟାକୁ ନେଇ ଆୟୋଗ କଡ଼ା ନିୟମ ପ୍ରଣୟନ କରିଛନ୍ତି। ଆୟୋଗ ସ୍ପଷ୍ଟ ଭାବେ କହିଛନ୍ତି ଯେ, ମେମୋରାଣ୍ଡମ୍ କେବଳ ଅଫିସିଆଲ୍ ୱେବସାଇଟ୍ 8cpc.gov.in ର ଅନଲାଇନ୍ ପୋର୍ଟାଲ୍ ମାଧ୍ୟମରେ ହିଁ ଗ୍ରହଣ କରାଯିବ। ଯଦି କୌଣସି ସଂଗଠନ ଇମେଲ୍ କିମ୍ବା ପିଡିଏଫ୍ ଫର୍ମାଟ୍‌ରେ ଏହାକୁ ପଠାନ୍ତି, ତେବେ ତାହା ଗ୍ରହଣୀୟ ହେବନାହିଁ। ସମସ୍ତ ତଥ୍ୟ ବା ଡାଟାର ସୁରକ୍ଷା ପାଇଁ ଏପରି ନିଷ୍ପତ୍ତି ନିଆଯାଇଛି। ବୈଠକର ଚୂଡ଼ାନ୍ତ ସୂଚୀ ଏବଂ ସ୍ଥାନ ସମ୍ପର୍କରେ କେବଳ ସେହିମାନଙ୍କୁ ଜଣାଇ ଦିଆଯିବ, ଯେଉଁମାନଙ୍କୁ ସର୍ଟଲିଷ୍ଟ କରାଯିବ।

ଜୁନ୍ ମାସ ପାଇଁ ଆୟୋଗଙ୍କ ଗସ୍ତ ସୂଚୀ

୮ମ ବେତନ ଆୟୋଗ ଦେଶର ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରାନ୍ତ ଗସ୍ତ କରି କର୍ମଚାରୀଙ୍କ ଦାବିଗୁଡ଼ିକୁ ବୁଝିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛନ୍ତି। ଏଥିପାଇଁ ଆୟୋଗଙ୍କ ଗସ୍ତ ସୂଚୀ ପୂର୍ବରୁ ହିଁ ନିର୍ଦ୍ଧାରିତ ହୋଇଛି ।

  • ଜୁନ୍ ୧ ରୁ ୪: ଶ୍ରୀନଗର ଗସ୍ତ।
  • ଜୁନ୍ ୮: ଲଦାଖ ଗସ୍ତ।
  • ଜୁନ୍ ୨୨ ଓ ୨୩: ଲକ୍ଷ୍ନୌରେ ଆଲୋଚନା।
  • ଜୁଲାଇ ୬ ଓ ୭: କୋଲକାତା ଯିବା ପୂର୍ବରୁ ଆୟୋଗ ଓଡ଼ିଶାର ରାଜଧାନୀ ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ ବୈଠକ କରିବେ।

କର୍ମଚାରୀଙ୍କ ବଢୁଛି ଅପେକ୍ଷା

ଭାରତ ସରକାର ୮ମ ବେତନ ଆୟୋଗକୁ ନିଜର ଚୂଡ଼ାନ୍ତ ରିପୋର୍ଟ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିବା ପାଇଁ ୧୮ ମାସର ସମୟ ଦେଇଛନ୍ତି। ଏହି ଆୟୋଗଙ୍କ ନିଷ୍ପତ୍ତି ଦେଶର ପ୍ରାୟ ୪୯ ଲକ୍ଷ କର୍ମଚାରୀ ଏବଂ ୬୭ ଲକ୍ଷ ପେନସନଭୋଗୀଙ୍କ ଉପରେ ସିଧାସଳଖ ପ୍ରଭାବ ପକାଇବ। ଏଥିରେ ରେଳବାଇ, ପ୍ରତିରକ୍ଷା ସହିତ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ମନ୍ତ୍ରାଳୟର କର୍ମଚାରୀ ସାମିଲ ଅଛନ୍ତି, ଯେଉଁମାନେ ଦୀର୍ଘ ଦିନ ହେବ ସେମାନଙ୍କର ସର୍ବନିମ୍ନ ମୂଳ ଦରମା ଏବଂ ଫିଟମେଣ୍ଟ ଫ୍ୟାକ୍ଟର ବୃଦ୍ଧି ପାଇଁ ଦାବି କରିଆସୁଛନ୍ତି।

ଆୟୋଗ କେଉଁ ସବୁ ଦିଗ ପ୍ରତି ଧ୍ୟାନ ଦେବେ?

୮ମ ବେତନ ଆୟୋଗଙ୍କ ସାମ୍ନାରେ କେବଳ କର୍ମଚାରୀଙ୍କ ଦରମା ବଢ଼ାଇବା ଏକମାତ୍ର କାମ ନୁହେଁ, ବରଂ ଦେଶର ଅର୍ଥନୈତିକ ସ୍ଥିତିକୁ ଦୃଷ୍ଟିରେ ରଖି ସେମାନଙ୍କୁ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେବାକୁ ହେବ। ତେଣୁ ସରକାରଙ୍କ ଉପରେ କେତେ ଖର୍ଚ୍ଚ ଏବଂ ଋଣର ବୋଝ ରହିଛି, ତାହା ଆୟୋଗ ଅନୁଧ୍ୟାନ କରିବେ।

ଏହା ସହିତ ଦରମା ବୃଦ୍ଧି ଯୋଗୁଁ ଯେପରି ସରକାରୀ ଜନକଲ୍ୟାଣକାରୀ ଯୋଜନାଗୁଡ଼ିକର ବଜେଟ୍ ଉପରେ କୌଣସି ଖରାପ ପ୍ରଭାବ ନପଡ଼େ, ସେଥିପାଇଁ ମଧ୍ୟ ଧ୍ୟାନ ଦିଆଯିବ। ଅନ୍ୟ ଏକ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ କଥା ହେଉଛି, ବୈଠକରେ ସରକାରୀ ଏବଂ ବେସରକାରୀ ସେକ୍ଟରର ଦରମା ମଧ୍ୟରେ ତୁଳନା କରାଯିବ, ଯେପରି ଦୁହିଁଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଅଧିକ ପାର୍ଥକ୍ୟ ରହିବ ନାହିଁ।

