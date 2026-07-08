କେନ୍ଦ୍ର ସରକାରୀ କର୍ମଚାରୀଙ୍କ ପାଇଁ ବଡ଼ ଖବର, ୮ମ ବେତନକୁ ନେଇ ଆସିଲା ଗୁରୁତ୍ଵପୂର୍ଣ୍ଣ ଅପଡେଟ୍, ଜାଣନ୍ତୁ…
କେନ୍ଦ୍ର ସରକାରୀ କର୍ମଚାରୀଙ୍କ ପାଇଁ ବଡ଼ ଖବର, ୮ମ ବେତନକୁ ନେଇ ଆସିଲା ଗୁରୁତ୍ଵପୂର୍ଣ୍ଣ ଅପଡେଟ୍
8th Pay Commission: କେନ୍ଦ୍ର ସରକାରୀ କର୍ମଚାରୀ ଏବଂ ପେନସନଭୋଗୀଙ୍କ ପାଇଁ ଏକ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଖବର ସାମ୍ନାକୁ ଆସିଛି । ୮ମ କେନ୍ଦ୍ରୀୟ ବେତନ କମିଶନ ନିଜର ଦେଶବ୍ୟାପୀ ଜନସମ୍ପର୍କ ଅଭିଯାନ ଜାରି ରଖିଥିବା ବେଳେ ଆସନ୍ତା ଜୁଲାଇ ୯ ଏବଂ ୧୦ ତାରିଖରେ ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗର କଲିକତାଠାରେ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ବୈଠକ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହେବାକୁ ଯାଉଛି ।
ଏହି ଗସ୍ତ ସମୟରେ କମିଶନ ବିଭିନ୍ନ କେନ୍ଦ୍ର ସରକାରୀ ସଂଗଠନ, ଅନୁଷ୍ଠାନ, କର୍ମଚାରୀ ସଂଘ ଏବଂ ଆସୋସିଏସନ ସହିତ ଆଲୋଚନା କରି କର୍ମଚାରୀଙ୍କ ଦରମା ଗଠନ ଏବଂ ପେନସନ୍ ସୁବିଧା ସମ୍ପର୍କିତ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରସଙ୍ଗ ଉପରେ ମତାମତ ଗ୍ରହଣ କରିବେ ।
ଏହା ପୂର୍ବରୁ ଜୁଲାଇ ୬ ତାରିଖରେ ଓଡ଼ିଶାର ରାଜଧାନୀ ଭୁବନେଶ୍ୱରଠାରେ କମିଶନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ପ୍ରଥମ ପର୍ଯ୍ୟାୟ ଆଲୋଚନା କରାଯାଇଥିଲା, ଯେଉଁଠାରେ ବିଭିନ୍ନ କର୍ମଚାରୀ ଏବଂ ପେନସନଭୋଗୀ ସଂଗଠନ ନିଜର ଦାବି ଉପସ୍ଥାପନ କରିଥିଲେ ।
କିପରି ହେବ ଆଲୋଚନା ପ୍ରକ୍ରିୟା?
କଲିକତାରେ ହେବାକୁ ଥିବା ଏହି ଆଲୋଚନା ପାଇଁ କମିଶନ ପୂର୍ବରୁ କେତେକ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ନିୟମାବଳୀ ସ୍ଥିର କରିଛନ୍ତି । ଯେଉଁ ଆବେଦନକାରୀମାନେ କମିଶନଙ୍କୁ ଭେଟିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି, ସେମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଏକ “ୟୁନିକ୍ ମେମୋ ଆଇଡି” ଦାଖଲ କରିବା ବାଧ୍ୟତାମୂଳକ କରାଯାଇଛି ।
ଏହି ଆଇଡିଟି ୮ମ ବେତନ କମିଶନଙ୍କ ଅଫିସିଆଲ୍ ୱେବସାଇଟ୍ରେ ସ୍ମାରକପତ୍ର ସଫଳତାର ସହ ଦାଖଲ କରିବା ପରେ ପ୍ରଦାନ କରାଯାଇଥିଲା । ସୂଚନାଯୋଗ୍ୟ ଯେ, ଏହି ଆନୁଷ୍ଠାନିକ ସ୍ମାରକପତ୍ର ଦାଖଲ କରିବାର ସମୟସୀମା ଗତ ଜୁନ୍ ୧୫ ତାରିଖରେ ଶେଷ ହୋଇସାରିଛି ।
୮ମ ବେତନ କମିଶନଙ୍କ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ଓ ସମୟସୀମା
କେନ୍ଦ୍ର ସରକାରୀ କର୍ମଚାରୀ ଏବଂ ପେନସନଭୋଗୀଙ୍କ ଦରମା, ଭତ୍ତା ଏବଂ ପେନସନ୍ ବ୍ୟବସ୍ଥାର ବ୍ୟାପକ ସମୀକ୍ଷା ପାଇଁ ଭାରତ ସରକାରଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ୮ମ କେନ୍ଦ୍ରୀୟ ବେତନ କମିଶନ ଗଠନ କରାଯାଇଛି । ଏହି କମିଶନଙ୍କ ଚୂଡ଼ାନ୍ତ ସୁପାରିଶ ଦେଶର ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ କର୍ମଚାରୀ ଓ ଅବସରପ୍ରାପ୍ତ କର୍ମଚାରୀଙ୍କ ଆର୍ଥିକ ସ୍ଥିତି ଉପରେ ବଡ଼ ପ୍ରଭାବ ପକାଇବ । ନଭେମ୍ବର ୨୦୨୫ ରେ କମିଶନଙ୍କୁ ନିଜର ରିପୋର୍ଟ ଏବଂ ସୁପାରିଶ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରି ଦାଖଲ କରିବା ପାଇଁ ୧୮ ମାସର ସମୟ ଦିଆଯାଇଛି ।
ଏହି ସବୁ ଦିଗ ଉପରେ ଦିଆଯାଉଛି ଗୁରୁତ୍ୱ?
ନଭେମ୍ବର ୨୦୨୫ ରେ ପ୍ରକାଶିତ ‘ଟର୍ମସ ଅଫ୍ ରେଫରେନ୍ସ’ ଅନୁଯାୟୀ, ବେତନ କମିଶନ ନିଜର ରିପୋର୍ଟ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିବା ସମୟରେ କେତେକ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଆର୍ଥିକ ଓ ପ୍ରଶାସନିକ ଦିଗକୁ ଅନୁଧ୍ୟାନ କରୁଛନ୍ତି, ଯେପରିକି:
- ଭାରତର ସାମ୍ପ୍ରତିକ ଅର୍ଥନୈତିକ ସ୍ଥିତି ଏବଂ ଆର୍ଥିକ ଅନୁଶାସନର ଆବଶ୍ୟକତା ।
- ଜନକଲ୍ୟାଣକାରୀ ଯୋଜନା ଏବଂ ବିକାଶମୂଳକ କାର୍ଯ୍ୟ ପାଇଁ ଆବଶ୍ୟକ ସମ୍ବଳର ଉପଲବ୍ଧତା ।
- ବର୍ତ୍ତମାନର ପେନସନ୍ ଯୋଜନା ଯୋଗୁଁ ସରକାରଙ୍କ ଉପରେ ପଡ଼ୁଥିବା ଦୀର୍ଘକାଳୀନ ଆର୍ଥିକ ବୋଝ ।
- କମିଶନଙ୍କ ସୁପାରିଶ ଯୋଗୁଁ ରାଜ୍ୟ ସରକାରଗୁଡ଼ିକର ଆର୍ଥିକ ସ୍ଥିତି ଉପରେ ପଡ଼ିବାକୁ ଥିବା ସମ୍ଭାବ୍ୟ ପ୍ରଭାବ ।
- କେନ୍ଦ୍ରୀୟ ସାର୍ବଜନୀନ କ୍ଷେତ୍ର ଉଦ୍ୟୋଗ ଏବଂ ବେସରକାରୀ କ୍ଷେତ୍ରର ଦରମା ଗଠନ ସହ ତୁଳନାତ୍ମକ ସମୀକ୍ଷା ।
- ବିଭିନ୍ନ ବିଭାଗରେ ଚାକିରି ସର୍ତ୍ତାବଳୀ ଏବଂ କର୍ମଚାରୀଙ୍କ ସୁବିଧା ସୁଯୋଗର ସମାନୀକରଣ ।
ନିର୍ଦ୍ଧାରିତ ୧୮ ମାସର ସମୟସୀମା ପୂର୍ବରୁ ଚୂଡ଼ାନ୍ତ ନିଷ୍ପତ୍ତିରେ ପହଞ୍ଚିବା ପାଇଁ କମିଶନ ଏହିପରି ଆଞ୍ଚଳିକ ଗସ୍ତ ଜରିଆରେ ସମସ୍ତ ପକ୍ଷଙ୍କ ମତାମତ ଏବଂ ଆଶା-ଆକାଂକ୍ଷାକୁ ନିଜ ଆକଳନରେ ସାମିଲ କରିବାକୁ ପ୍ରୟାସ କରୁଛନ୍ତି ।