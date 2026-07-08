କେନ୍ଦ୍ର ସରକାରୀ କର୍ମଚାରୀଙ୍କ ପାଇଁ ବଡ଼ ଖବର, ୮ମ ବେତନକୁ ନେଇ ଆସିଲା ଗୁରୁତ୍ଵପୂର୍ଣ୍ଣ ଅପଡେଟ୍, ଜାଣନ୍ତୁ…

କେନ୍ଦ୍ର ସରକାରୀ କର୍ମଚାରୀଙ୍କ ପାଇଁ ବଡ଼ ଖବର, ୮ମ ବେତନକୁ ନେଇ ଆସିଲା ଗୁରୁତ୍ଵପୂର୍ଣ୍ଣ ଅପଡେଟ୍

By Jyotirmayee Das

8th Pay Commission: କେନ୍ଦ୍ର ସରକାରୀ କର୍ମଚାରୀ ଏବଂ ପେନସନଭୋଗୀଙ୍କ ପାଇଁ ଏକ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଖବର ସାମ୍ନାକୁ ଆସିଛି । ୮ମ କେନ୍ଦ୍ରୀୟ ବେତନ କମିଶନ ନିଜର ଦେଶବ୍ୟାପୀ ଜନସମ୍ପର୍କ ଅଭିଯାନ ଜାରି ରଖିଥିବା ବେଳେ ଆସନ୍ତା ଜୁଲାଇ ୯ ଏବଂ ୧୦ ତାରିଖରେ ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗର କଲିକତାଠାରେ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ବୈଠକ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହେବାକୁ ଯାଉଛି ।

ଏହି ଗସ୍ତ ସମୟରେ କମିଶନ ବିଭିନ୍ନ କେନ୍ଦ୍ର ସରକାରୀ ସଂଗଠନ, ଅନୁଷ୍ଠାନ, କର୍ମଚାରୀ ସଂଘ ଏବଂ ଆସୋସିଏସନ ସହିତ ଆଲୋଚନା କରି କର୍ମଚାରୀଙ୍କ ଦରମା ଗଠନ ଏବଂ ପେନସନ୍ ସୁବିଧା ସମ୍ପର୍କିତ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରସଙ୍ଗ ଉପରେ ମତାମତ ଗ୍ରହଣ କରିବେ ।

ଏହା ପୂର୍ବରୁ ଜୁଲାଇ ୬ ତାରିଖରେ ଓଡ଼ିଶାର ରାଜଧାନୀ ଭୁବନେଶ୍ୱରଠାରେ କମିଶନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ପ୍ରଥମ ପର୍ଯ୍ୟାୟ ଆଲୋଚନା କରାଯାଇଥିଲା, ଯେଉଁଠାରେ ବିଭିନ୍ନ କର୍ମଚାରୀ ଏବଂ ପେନସନଭୋଗୀ ସଂଗଠନ ନିଜର ଦାବି ଉପସ୍ଥାପନ କରିଥିଲେ ।

ଆହୁରି ପଢନ୍ତୁ

ସମ୍ପତ୍ତି ଦେଖି କାବା ଭିଜିଲାନ୍ସ; ଦୁଇ ଦିନ…

ଜାଲ୍ ରସିଦରେ ଚାନ୍ଦା ଆଦାୟ କରୁଥିଲେ; ସେହି…

କିପରି ହେବ ଆଲୋଚନା ପ୍ରକ୍ରିୟା?

କଲିକତାରେ ହେବାକୁ ଥିବା ଏହି ଆଲୋଚନା ପାଇଁ କମିଶନ ପୂର୍ବରୁ କେତେକ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ନିୟମାବଳୀ ସ୍ଥିର କରିଛନ୍ତି । ଯେଉଁ ଆବେଦନକାରୀମାନେ କମିଶନଙ୍କୁ ଭେଟିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି, ସେମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଏକ “ୟୁନିକ୍ ମେମୋ ଆଇଡି” ଦାଖଲ କରିବା ବାଧ୍ୟତାମୂଳକ କରାଯାଇଛି ।

ଏହି ଆଇଡିଟି ୮ମ ବେତନ କମିଶନଙ୍କ ଅଫିସିଆଲ୍ ୱେବସାଇଟ୍‌ରେ ସ୍ମାରକପତ୍ର ସଫଳତାର ସହ ଦାଖଲ କରିବା ପରେ ପ୍ରଦାନ କରାଯାଇଥିଲା । ସୂଚନାଯୋଗ୍ୟ ଯେ, ଏହି ଆନୁଷ୍ଠାନିକ ସ୍ମାରକପତ୍ର ଦାଖଲ କରିବାର ସମୟସୀମା ଗତ ଜୁନ୍ ୧୫ ତାରିଖରେ ଶେଷ ହୋଇସାରିଛି ।

୮ମ ବେତନ କମିଶନଙ୍କ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ଓ ସମୟସୀମା

କେନ୍ଦ୍ର ସରକାରୀ କର୍ମଚାରୀ ଏବଂ ପେନସନଭୋଗୀଙ୍କ ଦରମା, ଭତ୍ତା ଏବଂ ପେନସନ୍ ବ୍ୟବସ୍ଥାର ବ୍ୟାପକ ସମୀକ୍ଷା ପାଇଁ ଭାରତ ସରକାରଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ୮ମ କେନ୍ଦ୍ରୀୟ ବେତନ କମିଶନ ଗଠନ କରାଯାଇଛି । ଏହି କମିଶନଙ୍କ ଚୂଡ଼ାନ୍ତ ସୁପାରିଶ ଦେଶର ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ କର୍ମଚାରୀ ଓ ଅବସରପ୍ରାପ୍ତ କର୍ମଚାରୀଙ୍କ ଆର୍ଥିକ ସ୍ଥିତି ଉପରେ ବଡ଼ ପ୍ରଭାବ ପକାଇବ । ନଭେମ୍ବର ୨୦୨୫ ରେ କମିଶନଙ୍କୁ ନିଜର ରିପୋର୍ଟ ଏବଂ ସୁପାରିଶ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରି ଦାଖଲ କରିବା ପାଇଁ ୧୮ ମାସର ସମୟ ଦିଆଯାଇଛି ।

ଏହି ସବୁ ଦିଗ ଉପରେ ଦିଆଯାଉଛି ଗୁରୁତ୍ୱ?

ନଭେମ୍ବର ୨୦୨୫ ରେ ପ୍ରକାଶିତ ‘ଟର୍ମସ ଅଫ୍ ରେଫରେନ୍ସ’ ଅନୁଯାୟୀ, ବେତନ କମିଶନ ନିଜର ରିପୋର୍ଟ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିବା ସମୟରେ କେତେକ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଆର୍ଥିକ ଓ ପ୍ରଶାସନିକ ଦିଗକୁ ଅନୁଧ୍ୟାନ କରୁଛନ୍ତି, ଯେପରିକି:

  • ଭାରତର ସାମ୍ପ୍ରତିକ ଅର୍ଥନୈତିକ ସ୍ଥିତି ଏବଂ ଆର୍ଥିକ ଅନୁଶାସନର ଆବଶ୍ୟକତା ।
  • ଜନକଲ୍ୟାଣକାରୀ ଯୋଜନା ଏବଂ ବିକାଶମୂଳକ କାର୍ଯ୍ୟ ପାଇଁ ଆବଶ୍ୟକ ସମ୍ବଳର ଉପଲବ୍ଧତା ।
  • ବର୍ତ୍ତମାନର ପେନସନ୍ ଯୋଜନା ଯୋଗୁଁ ସରକାରଙ୍କ ଉପରେ ପଡ଼ୁଥିବା ଦୀର୍ଘକାଳୀନ ଆର୍ଥିକ ବୋଝ ।
  • କମିଶନଙ୍କ ସୁପାରିଶ ଯୋଗୁଁ ରାଜ୍ୟ ସରକାରଗୁଡ଼ିକର ଆର୍ଥିକ ସ୍ଥିତି ଉପରେ ପଡ଼ିବାକୁ ଥିବା ସମ୍ଭାବ୍ୟ ପ୍ରଭାବ ।
  • କେନ୍ଦ୍ରୀୟ ସାର୍ବଜନୀନ କ୍ଷେତ୍ର ଉଦ୍ୟୋଗ ଏବଂ ବେସରକାରୀ କ୍ଷେତ୍ରର ଦରମା ଗଠନ ସହ ତୁଳନାତ୍ମକ ସମୀକ୍ଷା ।
  • ବିଭିନ୍ନ ବିଭାଗରେ ଚାକିରି ସର୍ତ୍ତାବଳୀ ଏବଂ କର୍ମଚାରୀଙ୍କ ସୁବିଧା ସୁଯୋଗର ସମାନୀକରଣ ।

ନିର୍ଦ୍ଧାରିତ ୧୮ ମାସର ସମୟସୀମା ପୂର୍ବରୁ ଚୂଡ଼ାନ୍ତ ନିଷ୍ପତ୍ତିରେ ପହଞ୍ଚିବା ପାଇଁ କମିଶନ ଏହିପରି ଆଞ୍ଚଳିକ ଗସ୍ତ ଜରିଆରେ ସମସ୍ତ ପକ୍ଷଙ୍କ ମତାମତ ଏବଂ ଆଶା-ଆକାଂକ୍ଷାକୁ ନିଜ ଆକଳନରେ ସାମିଲ କରିବାକୁ ପ୍ରୟାସ କରୁଛନ୍ତି ।

You might also like More from author
More Stories

ସମ୍ପତ୍ତି ଦେଖି କାବା ଭିଜିଲାନ୍ସ; ଦୁଇ ଦିନ…

ଜାଲ୍ ରସିଦରେ ଚାନ୍ଦା ଆଦାୟ କରୁଥିଲେ; ସେହି…

ଦେଶର ସବୁ ମନ୍ଦିରରେ ଚାଲିଛି ଦାନ ଦୁର୍ନୀତି,…

ଭୁଶୁଡ଼ିଲା କୋଠା, ଭଗ୍ନାବଶେଷ ତଳେ ଫସିଛି ୧୬…

1 of 28,336