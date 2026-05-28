କର୍ମଚାରୀଙ୍କ ପାଇଁ ବଡ଼ ଖବର: ୮ମ ବେତନ କମିଶନ ଆଣିବେ ଦରମାରେ ବମ୍ପର ବୃଦ୍ଧି, ଜାନୁଆରୀରୁ ମିଳିପାରେ ଏରିଅର
୮ମ ବେତନ କମିଶନ ଆଣିବେ ଦରମାରେ ବମ୍ପର ବୃଦ୍ଧି, ଜାନୁଆରୀରୁ ମିଳିପାରେ ଏରିଅର
8th Pay Commission: ଦେଶର ଲକ୍ଷାଧିକ କେନ୍ଦ୍ରୀୟ କର୍ମଚାରୀ ଓ ପେନସନଭୋଗୀଙ୍କ ପାଇଁ ୮ମ ବେତନ ଆୟୋଗକୁ ନେଇ ବଡ଼ ଅପଡେଟ୍ ଆସିଛି। ବେତନ, ପେନସନ ଓ ଭତ୍ତାରେ ସଂଶୋଧନ ପାଇଁ ଆୟୋଗ ଦେଶର ବିଭିନ୍ନ ସ୍ଥାନରେ କର୍ମଚାରୀ ସଂଘ ଓ ୟୁନିଅନ୍ମାନଙ୍କ ସହ ଲଗାତାର ବୈଠକ କରୁଛି। ଫିଟମେଣ୍ଟ ଫ୍ୟାକ୍ଟରକୁ ନେଇ ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ ଦାବି ଆସୁଥିବାରୁ ନ୍ୟୁନତମ ବେସିକ୍ ସାଲେରିରେ ବଡ଼ ବୃଦ୍ଧି ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ଦେଖାଦେଇଛି।
କେବେ ଲାଗୁ ହେବ ୮ମ ବେତନ ଆୟୋଗ?
ନଭେମ୍ବର ୨୦୨୫ରେ ଟର୍ମ୍ସ ଅଫ୍ ରେଫରେନ୍ସ (ToR) ଜାରି ହେବା ପରେ ୮ମ ବେତନ ଆୟୋଗକୁ ରିପୋର୍ଟ ଦେବା ପାଇଁ ୧୮ ମାସ ସମୟ ଦିଆଯାଇଛି। ବିଶେଷଜ୍ଞମାନଙ୍କ ଅନୁମାନ ଅନୁଯାୟୀ, ରିପୋର୍ଟ ଦାଖଲ ପରେ ସରକାରଙ୍କୁ ଏହା ଲାଗୁ କରିବାରେ ଆଉ ୬ରୁ ୬ ମାସ ସମୟ ଲାଗିପାରେ। ଏହା ଅନୁସାରେ ୨୦୨୭ ଅଧାରେ ନୂଆ ବେତନ ଓ ଭତ୍ତା ଲାଗୁ ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି।
କେବେ ମିଳିବ ଏରିଅର?
ଯଦିଓ ଆୟୋଗ ପକ୍ଷରୁ ଏରିଅର ନେଇ କୌଣସି ଅଧିକୃତ ଘୋଷଣା ହୋଇନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ପୂର୍ବ ଆୟୋଗମାନଙ୍କ ପ୍ୟାଟର୍ନ ଅନୁସାରେ ନୂଆ ବେତନ ନିୟମ ପୂର୍ବ ଆୟୋଗ ସମାପ୍ତ ହେବାର ପରଦିନରୁ ଲାଗୁ ହୁଏ। ୭ମ ବେତନ ଆୟୋଗ ୩୧ ଡିସେମ୍ବର ୨୦୨୫ରେ ସମାପ୍ତ ହୋଇଥିବାରୁ, କର୍ମଚାରୀମାନେ ୧ ଜାନୁଆରୀ ୨୦୨୬ରୁ ଏରିଅର ପାଇପାରନ୍ତି। ଅର୍ଥାତ୍ ନୂଆ ବେତନ ଲାଗୁ ହେବା ସମୟରେ ଜାନୁଆରୀ ୨୦୨୬ରୁ ସେହି ତାରିଖ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତର ସମସ୍ତ ବକେୟା ମିଳିପାରେ।
୬୯ ହଜାର ନ୍ୟୁନତମ ବେସିକ୍ ପେ ଦାବି
ନ୍ୟାସନାଲ କାଉନ୍ସିଲ୍-JCM ୩.୮୩୩ ଫିଟମେଣ୍ଟ ଫ୍ୟାକ୍ଟର ସହ ନ୍ୟୁନତମ ବେସିକ୍ ସାଲେରିକୁ ୬୯,୦୦୦ କରିବା ଦାବି ଉଠାଇଛି। ଅଲ୍ ଇଣ୍ଡିଆ ଡିଫେନ୍ସ ଏମ୍ପ୍ଲୋଇଜ୍ ଫେଡେରେସନ୍ ମଧ୍ୟ ୩.୮୩ ଫିଟମେଣ୍ଟ ଫ୍ୟାକ୍ଟରକୁ ସମର୍ଥନ କରିଛି। ସରକାର ଯଦି ଏହି ଦାବିକୁ ଆଂଶିକ ଭାବରେ ମଧ୍ୟ ମାନିନିଅନ୍ତି, ତେବେ କର୍ମଚାରୀଙ୍କ ବେତନରେ ବଡ଼ ବୃଦ୍ଧି ହେବ।
ରେଳ କର୍ମଚାରୀ ସଂଘର ନୂଆ ପ୍ରସ୍ତାବ
ଇଣ୍ଡିଆନ୍ ରେଳୱେ ଟେକ୍ନିକାଲ୍ ସୁପରଭାଇଜର୍ସ ଆସୋସିଏସନ୍ ଏକ ନୂଆ ଫର୍ମୁଲା ପ୍ରସ୍ତାବ କରିଛି। ଏହି ପ୍ରସ୍ତାବ ଅନୁଯାୟୀ ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ କର୍ମଚାରୀ ଲେଭେଲ ପାଇଁ ପାଞ୍ଚଟି ଅଲଗା ଫିଟମେଣ୍ଟ ଫ୍ୟାକ୍ଟର ରଖିବାକୁ କୁହାଯାଇଛି। ଲେଭେଲ ୨ରୁ ୫ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ୨.୯୨ ଗୁଣାଙ୍କ ଓ ଉଚ୍ଚ ଅଧିକାରୀଙ୍କ ପାଇଁ ୪.୩୮ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମଲ୍ଟିପ୍ଲାୟର ଦାବି ହୋଇଛି।
ଦେଶବ୍ୟାପୀ ବୈଠକ ଚାଲିଛି
୮ମ ବେତନ ଆୟୋଗ ଦେଶର ବିଭିନ୍ନ ସହରରେ କର୍ମଚାରୀ ସଂଘ ଓ ସଂଗଠନମାନଙ୍କ ସହ ବୈଠକ କରୁଛି। ସମ୍ପ୍ରତି ଲକ୍ଷ୍ନୌରେ ବୈଠକ ହୋଇଥିବାବେଳେ, ପୂର୍ବରୁ ପୁନେ, ଡେରାଡୁନ୍ ଓ ନୂଆଦିଲ୍ଲୀରେ ମଧ୍ୟ ଆଲୋଚନା ହୋଇସାରିଛି। ଜୁନ୍ ୨୦୨୬ରେ ଜମ୍ମୁ-କାଶ୍ମୀର ଓ ଲଦାଖର କର୍ମଚାରୀ ସଂଘମାନଙ୍କ ସହ ଆଉ ଏକ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ବୈଠକ ହେବାକୁ ଯାଉଛି।