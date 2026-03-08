୮ମ ବେତନ ପୂର୍ବରୁ DAକୁ ନେଇ ଆସିଲା ବଡ଼ ଅପଡେଟ୍, ବଢ଼ିଯିବ ଏତେ ଟଙ୍କା ମହଙ୍ଗା ଭତ୍ତା

୮ମ ବେତନ ପୂର୍ବରୁ DAକୁ ନେଇ ଆସିଲା ବଡ଼ ଅପଡେଟ୍

By Jyotirmayee Das

DA Hike: ବର୍ତ୍ତମାନ, ସାରା ଦେଶରେ ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ କେନ୍ଦ୍ର ସରକାରୀ କର୍ମଚାରୀ ଏବଂ ପେନସନଭୋଗୀ ୮ମ ବେତନ କମିଶନ ସମ୍ପର୍କିତ ଖବର ଉପରେ ନଜର ରଖିଛନ୍ତି। ୭ମ ବେତନ କମିଶନ ଡିସେମ୍ବର ୩୧, ୨୦୨୫ ରେ ଶେଷ ହୋଇଥିଲା। ଯଦିଓ ରିପୋର୍ଟ ଅଛି ଯେ, ୮ମ ବେତନ କମିଶନ ଲାଗୁ ହେବା ପାଇଁ ଏକରୁ ଦେଢ଼ ବର୍ଷ ସମୟ ଲାଗିପାରେ, ଏବଂ ଏହା ଜାନୁଆରୀ ୧, ୨୦୨୬ ରୁ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ ହେବ। ଏହାର ଅର୍ଥ ହେଉଛି କର୍ମଚାରୀମାନେ ସେମାନଙ୍କର ଦରମା ବକେୟା ପାଇବେ।

ବର୍ତ୍ତମାନ, ୮ମ ବେତନ କମିଶନ ଅବଧିରେ ପ୍ରଥମ ମହଙ୍ଗା ଭତ୍ତା ପାଇଁ ସମୟ ଆସିଛି। ବେତନ କମିଶନଙ୍କ ସୁପାରିଶ ଉପରେ ସରକାରଙ୍କ ପଦକ୍ଷେପ ଦେଖିବାକୁ ବାକି ଅଛି। ଏହା ପୂର୍ବରୁ, ସରକାର ଏହି ଅବଧିର ପ୍ରଥମ DA ଘୋଷଣା କରିପାରନ୍ତି।

ହୋଲି ପୂର୍ବରୁ ପ୍ରାୟତଃ ଘୋଷଣା କରାଯାଏ

ଆହୁରି ପଢନ୍ତୁ

ଅଶାନ୍ତ ମଧ୍ୟପ୍ରାଚ୍ୟ ପ୍ରଭାବ ପାଇଁ ହନ୍ତସନ୍ତ…

ଇରାନ୍ ଯୁଦ୍ଧକୁ ଜମ୍ପ ମାରିବ ପାକିସ୍ତାନ,…

ସାରା ଦେଶରେ କର୍ମଚାରୀମାନେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଜାନୁଆରୀ ଅର୍ଦ୍ଧବାର୍ଷିକ ମହଙ୍ଗା ଭତ୍ତା ଅପେକ୍ଷା କରିଛନ୍ତି। ପେନସନଭୋଗୀମାନେ ମଧ୍ୟ ମହଙ୍ଗା ସହାୟତା ଉପରେ ନଜର ରଖିଛନ୍ତି। ସରକାର ହୋଲି ସୁଦ୍ଧା ଏହା ଘୋଷଣା କରିବା ସାଧାରଣ କଥା। କିନ୍ତୁ ହୋଲି ସରି ଯାଇଥିବା ପରେ ମଧ୍ୟ ଏନେଇ ସରକାରୀ ଭାବରେ କୌଣସି ଘୋଷଣା କରାଯାଇ ନାହିଁ।

ବର୍ଷକୁ ଦୁଇଥର ମହଙ୍ଗା ଭତ୍ତା ବୃଦ୍ଧି ହୁଏ

ଆପଣ ଜାଣନ୍ତି ଯେ, ସରକାର ବର୍ଷକୁ ଦୁଇଥର ମହଙ୍ଗା ଭତ୍ତା ଘୋଷଣା କରନ୍ତି। ପ୍ରଥମ ଥର ଜାନୁଆରୀ ଅର୍ଦ୍ଧବର୍ଷରେ ଏବଂ ଦ୍ୱିତୀୟ ଥର ଜୁଲାଇ ଅର୍ଦ୍ଧବର୍ଷରେ। ତେବେ କୁହାଯାଉଛି ଯେ, ସରକାର ଦେଶରେ ଯେକୌଣସି ଆଗାମୀ ପର୍ବ ପୂର୍ବରୁ ସୂଚନା ପ୍ରଦାନ କରନ୍ତି।

ସରକାର ମୂଲ୍ୟ ସୂଚକାଙ୍କ ଠାରୁ ସାହାଯ୍ୟ ଲୋଡ଼ିଲେ

ରିପୋର୍ଟ କରାଯାଇଛି ଯେ ଏଥର DA ରେ ୨% ବୃଦ୍ଧି ସମ୍ଭବ। କାରଣ ଏହା ଅଲ୍ ଇଣ୍ଡିଆ କଞ୍ଜ୍ୟୁମର ପ୍ରାଇସ୍ ଇଣ୍ଡେକ୍ସ (IW) ର ୧୨ ମାସର ହାରାହାରି ଆଧାରରେ ଗଣନା କରାଯାଇଛି। ଜାନୁଆରୀ 2026 ସୁଦ୍ଧା, ସୂଚକାଙ୍କ ପୂର୍ବରୁ 148.6 ପଏଣ୍ଟରେ ପହଞ୍ଚିସାରିଛି।

ଏହା ବ୍ୟତୀତ, ଏକ ରିପୋର୍ଟ ଅଛି ଯେ ସରକାର ରାଉଣ୍ଡ ଫିଗରରେ DA ଘୋଷଣା କରନ୍ତି। ଏହାର ଅର୍ଥ ହେଉଛି ବର୍ତ୍ତମାନର ହାର ୫୮%, ଯାହାକୁ ୬୦% ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବୃଦ୍ଧି କରାଯାଇପାରିବ। ତେବେ DA ରେ ପ୍ରକୃତ ବୃଦ୍ଧି ସରକାରୀ ଘୋଷଣା ପରେ ଜଣାପଡିବ।

You might also like More from author
More Stories

ଅଶାନ୍ତ ମଧ୍ୟପ୍ରାଚ୍ୟ ପ୍ରଭାବ ପାଇଁ ହନ୍ତସନ୍ତ…

ଇରାନ୍ ଯୁଦ୍ଧକୁ ଜମ୍ପ ମାରିବ ପାକିସ୍ତାନ,…

ଭାରତ ମୁଣ୍ଡରେ ଭାଙ୍ଗିଲା ପାହାଡ଼!…

ବଦଳିଲା ଗ୍ୟାସ୍ ବୁକିଂ ନିୟମ, ଏଣିକି ୨୧ ଦିନ ନ…

1 of 27,573