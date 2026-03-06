୮ମ ବେତନକୁ ନେଇ ସାମ୍ନାକୁ ଆସିଲା ବଡ଼ ଅପଡେଟ୍, ଆସିଲା ଶେଷ ତାରିଖ, ଶୀଘ୍ର ଜଣାନ୍ତୁ ମତାମତ

୮ମ ବେତନକୁ ନେଇ ସାମ୍ନାକୁ ଆସିଲା ବଡ଼ ଅପଡେଟ୍, ଆସିଲା ଶେଷ ତାରିଖ

By Jyotirmayee Das

8th Pay Commission: ଦେଶବ୍ୟାପୀ ପ୍ରାୟ ୧ କୋଟି ୧୦ ଲକ୍ଷ କେନ୍ଦ୍ରୀୟ କର୍ମଚାରୀ ଏବଂ ପେନସନଭୋଗୀ ଅଷ୍ଟମ ବେତନ କମିଶନ ଅଧୀନରେ ସେମାନଙ୍କର ଦରମା ଏବଂ ପେନସନ ଘୋଷଣାକୁ ଅପେକ୍ଷା କରିଛନ୍ତି। ସରକାର ଏହି ବିଷୟ ପ୍ରତି ପ୍ରତିବଦ୍ଧ, ଏବଂ କମିଶନ ଦ୍ରୁତ ଗତିରେ କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଛନ୍ତି।

୮ମ ବେତନ କମିଶନ ଗଠନ ହେବା ପରଠାରୁ, ଗତ ମାସରେ ଅନୁଷ୍ଠିତ ବୈଠକ ସମେତ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଅଗ୍ରଗତି ହୋଇଛି। ଏବେ, ଆଉ ଏକ ପ୍ରମୁଖ ଅପଡେଟ୍ ସାମ୍ନାକୁ ଆସିଛି। ୮ମ କେନ୍ଦ୍ରୀୟ ବେତନ କମିଶନ ସମସ୍ତ ଅଂଶୀଦାରଙ୍କଠାରୁ ମତାମତ ଏବଂ ପରାମର୍ଶ ଆମନ୍ତ୍ରଣ କରିଛି। ଏକ ସରକାରୀ ବିବୃତ୍ତି ଅନୁଯାୟୀ, ଏହି ମତାମତ ଦାଖଲଗୁଡ଼ିକ ଏପ୍ରିଲ୍ ୩୦, ୨୦୨୬ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଗ୍ରହଣ କରାଯିବ।

କମିଶନ୍ ଜାରି କଲେ ଅନଲାଇନ୍ ଫର୍ମାଟ୍

କମିଶନ୍ ଏହାର ୱେବସାଇଟରେ ସେବା କରୁଥିବା କର୍ମଚାରୀ ଏବଂ ପେନସନଭୋଗୀ, ସଂଗଠନ, ପ୍ରତିଷ୍ଠାନ, ଏବଂ ବ୍ୟକ୍ତିଗତ କର୍ମଚାରୀ, ପେନସନଭୋଗୀ ଏବଂ ଆଗ୍ରହୀ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ସଂଘ ଏବଂ ୟୁନିଅନଗୁଡ଼ିକଠାରୁ ପରାମର୍ଶ ଆମନ୍ତ୍ରଣ କରିଛି। ଦାଖଲ ପାଇଁ ଏକ ଅନଲାଇନ୍ ସଂରଚିତ ଫର୍ମାଟ୍ ମଧ୍ୟ ପ୍ରକାଶ କରାଯାଇଛି।

ବିବୃତ୍ତିରେ ଆହୁରି ସ୍ପଷ୍ଟ କରାଯାଇଛି, “କମିଶନ୍ ଅଂଶୀଦାରମାନଙ୍କୁ କେବଳ ଉପରୋକ୍ତ ପୋର୍ଟାଲରେ ସେମାନଙ୍କର ମତାମତ ଦାଖଲ କରିବାକୁ ଅନୁରୋଧ କରିଛି।” ହାର୍ଡ କପି, ଇମେଲ୍ କିମ୍ବା PDF କମିଶନ ଦ୍ୱାରା ବିଚାର କରାଯାଇପାରିବ ନାହିଁ।

କେବେ ମିଳିବ ବର୍ଦ୍ଧିତ ଦରମା ଏବଂ ପେନସନ

ବର୍ତ୍ତମାନ, ୧୧ ନିୟୁତରୁ ଅଧିକ କେନ୍ଦ୍ର ସରକାରୀ କର୍ମଚାରୀ ଏବଂ ପେନସନଭୋଗୀ ୮ମ ବେତନ କମିଶନର ଶୀଘ୍ର କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ ହେବାର ସଙ୍କେତକୁ ଅପେକ୍ଷା କରିଛନ୍ତି। ୨୦୨୬-୨୭ (FY୨୭) ଆର୍ଥିକ ବର୍ଷରେ ଦରମା ଏବଂ ପେନସନ ବୃଦ୍ଧିର ପୂର୍ଣ୍ଣ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀତା ଅସମ୍ଭବ ମନେ ହେଉଛି।

ପ୍ୟାନେଲକୁ ଏହାର ରିପୋର୍ଟ ଦାଖଲ କରିବା ପାଇଁ ୧୮ ମାସର ସମୟ ସୀମା ଦିଆଯାଇଛି। ଏହା ଆର୍ଥିକ ବର୍ଷ ୨୭ରେ ଦରମା ଏବଂ ପେନସନ ବୃଦ୍ଧି କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ ହେବାର ସମ୍ଭାବନା କମ୍।

ପୂର୍ବ ରିପୋର୍ଟ ଅନୁଯାୟୀ, ଏପରି ପରିସ୍ଥିତିରେ, ପ୍ୟାନେଲ ପ୍ରମୁଖ ଅଂଶୀଦାରମାନଙ୍କ ସହିତ ଏହାର ପରାମର୍ଶ ପ୍ରକ୍ରିୟାକୁ ତ୍ୱରାନ୍ୱିତ କରିପାରେ ଏବଂ ୨୦୨୭ ମେ ମାସରେ ଶେଷ ହେଉଥିବା ସମୟ ସୀମା ପୂର୍ବରୁ ଏହାର ରିପୋର୍ଟ ଦାଖଲ କରିପାରିବ।

ମହଙ୍ଗା ଭତ୍ତା (DA) ଫର୍ମୁଲା କ’ଣ ହେବ?

ସାଧାରଣତଃ, ଯେତେବେଳେ ଏକ ନୂତନ ବେତନ କମିଶନର ସୁପାରିଶ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ ହୁଏ, ମହଙ୍ଗା ଭତ୍ତା (DA) ଏବଂ ମହଙ୍ଗା ସହାୟତା (DR) ଶୂନ୍ୟ (0) କୁ ପୁନଃସ୍ଥାପିତ କରାଯାଏ ଏବଂ ତା’ପରେ ପର୍ଯ୍ୟାୟକ୍ରମେ ପୁନଃସ୍ଥାପିତ କରାଯାଏ। ଏହାର ଅର୍ଥ ହେଉଛି DA କୁ ମୂଳ ଦରମାରେ ମିଶ୍ରଣ କରାଯିବ ନାହିଁ, ବରଂ ପୁନଃ ଗଣନା କରାଯିବ। ଉଲ୍ଲେଖନୀୟ ଯେ, ଅକ୍ଟୋବରରେ ଶେଷ ସଂଶୋଧନ ପରେ, DA ଏବଂ DR ବର୍ତ୍ତମାନ ୫୮ ପ୍ରତିଶତରେ ରହିଛି।

ରାଜକୋଷ ଉପରେ ୩.୨ ଲକ୍ଷ କୋଟି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବୋଝ

ସପ୍ତମ ବେତନ କମିଶନର ଆର୍ଥିକ ପ୍ରଭାବ ୧.୦୨ ଲକ୍ଷ କୋଟି ଥିଲା। DA/DR ସମାୟୋଜନ ପରେ କର୍ମଚାରୀଙ୍କ ପାଇଁ ପ୍ରଭାବଶାଳୀ ବୃଦ୍ଧି କମ୍ ଥିଲା। ଅଧିକ କର୍ମଚାରୀ ସଂଖ୍ୟା ଏବଂ ପେନସନଭୋଗୀଙ୍କ ସଂଖ୍ୟା ଅଧିକ ଥିବାରୁ, ୮ମ ବେତନ କମିଶନର ଆର୍ଥିକ ପ୍ରଭାବ ଯଥେଷ୍ଟ ଅଧିକ ହୋଇପାରେ, ୨.୪ ଲକ୍ଷ କୋଟିରୁ ୩.୨ ଲକ୍ଷ କୋଟି ମଧ୍ୟରେ।

