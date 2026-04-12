8th Pay Commission: କର୍ମଚାରୀଙ୍କ ସବୁ ଆଶଙ୍କା ହେବ ଦୂର, ଆସନ୍ତାକାଲି ବସିବ ଗୁରୁତ୍ଵପୁର୍ଣ୍ଣ ବୈଠକ, ଏସବୁ ଉପରେ ହେବ ଆଲୋଚନା
8th Pay Commission: କେନ୍ଦ୍ର ସରକାରୀ କର୍ମଚାରୀ ଏବଂ ପେନସନଭୋଗୀଙ୍କ ପାଇଁ ଅଷ୍ଟମ ବେତନ କମିଶନ ସମ୍ପର୍କରେ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଘଟଣାକ୍ରମ ପ୍ରକାଶ ପାଇବା ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି। ଦରମା ଏବଂ ପେନସନ ବୃଦ୍ଧି ପାଇଁ ଅପେକ୍ଷା କରିଥିବା ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ ଲୋକଙ୍କ ପାଇଁ ଏପ୍ରିଲ ମାସ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ହେବାକୁ ଯାଉଛି।
ଏହାରି ଭିତରେ କେନ୍ଦ୍ର ସରକାରୀ କର୍ମଚାରୀଙ୍କ ପାଇଁ ଆସିଛି ବଡ଼ ଖବର! NC-JCM (ଷ୍ଟାଫ୍ ସାଇଡ୍)ର ଏକ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ବୈଠକ ଏପ୍ରିଲ ୧୩, ୨୦୨୬ ରେ ନୂଆଦିଲ୍ଲୀରେ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହେବାକୁ ଯାଉଛି। ଏହି ବୈଠକ ସମୟରେ, ଅଷ୍ଟମ ବେତନ କମିଶନଙ୍କୁ ଦାଖଲ ହେବାକୁ ଥିବା ଚୂଡ଼ାନ୍ତ ସ୍ମାରକପତ୍ରକୁ ଚୂଡ଼ାନ୍ତ କରାଯିବ । ଏହି ଡକ୍ୟୁମେଣ୍ଟ ଶେଷରେ ଆପଣଙ୍କ ଦରମା ଏବଂ ପେନସନର ଭବିଷ୍ୟତ ନିର୍ଣ୍ଣୟ କରିବ।
NC-JCM ସଚିବ ଶିବ ଗୋପାଳ ମିଶ୍ରଙ୍କ ଅଧ୍ୟକ୍ଷତାରେ ଅନୁଷ୍ଠିତ ଏହି ବୈଠକରେ ରେଳ, ପ୍ରତିରକ୍ଷା ଏବଂ ଡାକ ସେବା ସମେତ ବିଭିନ୍ନ ବିଭାଗର ପ୍ରତିନିଧିମାନେ ଯୋଗଦେବେ। ବୈଠକର ପ୍ରାଥମିକ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ହେଉଛି ଦରମା, ଭତ୍ତା ଏବଂ ପେନସନ ସର୍ତ୍ତାବଳୀ ସମ୍ପର୍କରେ ସମସ୍ତ କର୍ମଚାରୀ ସଂଗଠନ ମଧ୍ୟରେ ଏକ ସହମତି ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିବା ଏବଂ ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ଏହି ଏକୀକୃତ ମତାମତ କମିଶନଙ୍କ ନିକଟରେ ଦାଖଲ କରିବା।
‘ଫିଟମେଣ୍ଟ ଫ୍ୟାକ୍ଟର’ ସହିତ ଜଡିତ ସବୁଠାରୁ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ପ୍ରସଙ୍ଗ। କର୍ମଚାରୀ ସଂଗଠନଗୁଡ଼ିକ ଫିଟମେଣ୍ଟ ଫ୍ୟାକ୍ଟର ୩.୧୫ ଦାବି କରୁଛନ୍ତି । କିନ୍ତୁ ବିଶେଷଜ୍ଞମାନେ ବିଶ୍ୱାସ କରନ୍ତି ଯେ, ଏହା ସମ୍ଭାବ୍ୟ ଭାବରେ ୨.୫୦ ଅତିକ୍ରମ କରିପାରେ। ଫିଟମେଣ୍ଟ ଫ୍ୟାକ୍ଟର ଯେତେ ଅଧିକ ହେବ, ଆପଣଙ୍କ ମୂଳ ଦରମାରେ ସେତେ ଅଧିକ ବୃଦ୍ଧି ହେବ।
ଅର୍ଥ ରାଷ୍ଟ୍ରମନ୍ତ୍ରୀ ପଙ୍କଜ ଚୌଧୁରୀ ସଂସଦରେ ସ୍ପଷ୍ଟ କରିଛନ୍ତି ଯେ, ୮ମ ବେତନ କମିଶନ ଏହାର ଗଠନର ୧୮ ମାସ (ନଭେମ୍ବର ୨୦୨୫) ମଧ୍ୟରେ ଏହାର ସୁପାରିଶ (ବେତନ, ପେନସନ ଏବଂ ଭତ୍ତା ସମ୍ବନ୍ଧୀୟ) ଦାଖଲ କରିବ। ଫଳସ୍ୱରୂପ, ୨୦୨୭ ମଧ୍ୟଭାଗ ସୁଦ୍ଧା ଚୂଡ଼ାନ୍ତ ରିପୋର୍ଟ ପ୍ରକାଶ ପାଇବାର ଆଶା କରାଯାଉଛି।
୭ମ ବେତନ କମିଶନର କାର୍ଯ୍ୟକାଳ ୩୧ ଡିସେମ୍ବର, ୨୦୨୫ରେ ଶେଷ ହୋଇଥିଲା। କର୍ମଚାରୀ ସଂଗଠନଗୁଡ଼ିକ ଦାବି କରୁଛନ୍ତି ଯେ ୮ମ ବେତନ କମିଶନ ସହିତ ଜଡିତ ସୁବିଧା ଏବଂ ବକେୟା ୧ ଜାନୁଆରୀ, ୨୦୨୬ରୁ ପିଛିଲା ଭାବରେ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ କରାଯାଉ। କିନ୍ତୁ ସରକାର ଚୂଡ଼ାନ୍ତ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେବା ପରେ ହିଁ ଏ ବିଷୟରେ ଏକ ସରକାରୀ ଘୋଷଣା କରାଯିବ।
ଜାତୀୟ ଡାକ ସଂଗଠନ ଭଳି ସଂଗଠନଗୁଡ଼ିକ ଦାବି କରିଛନ୍ତି ଯେ, ବର୍ତ୍ତମାନର ମହଙ୍ଗା ଭତ୍ତା (DA) ୫୮% ରେ ରହିଛି । ଯାହାକୁ ମୂଳ ଦରମାରେ ମିଶ୍ରଣ କରାଯାଉ। ଏହା ବ୍ୟତୀତ, ସେମାନେ କମିଶନଙ୍କ ଚୂଡ଼ାନ୍ତ ରିପୋର୍ଟ ପ୍ରକାଶ ନହେବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କର୍ମଚାରୀ ଏବଂ ପେନସନଭୋଗୀଙ୍କୁ ‘ଅନ୍ତରୀଣ ରିଲିଫ୍’ ପ୍ରଦାନ କରିବାକୁ ଅନୁରୋଧ କରିଛନ୍ତି।
୮ମ ବେତନ କମିଶନ ଏହାର ୱେବସାଇଟରେ ପୋଷ୍ଟ ହୋଇଥିବା ଏକ ପ୍ରଶ୍ନାବଳୀ ମାଧ୍ୟମରେ କର୍ମଚାରୀ ଏବଂ ଅଂଶୀଦାରମାନଙ୍କଠାରୁ ମତାମତ ଲୋଡିଥିଲେ। କର୍ମଚାରୀ ସଂଗଠନଗୁଡ଼ିକ କମିଶନଙ୍କ ଅଧ୍ୟକ୍ଷା ରଞ୍ଜନା ପ୍ରକାଶ ଦେଶାଇଙ୍କୁ ବିଭାଗ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ସମସ୍ୟାଗୁଡ଼ିକର ଅଧିକ ପ୍ରଭାବଶାଳୀ ଉପସ୍ଥାପନା ସହଜ କରିବା ପାଇଁ ପ୍ରଶ୍ନାବଳୀର ଫର୍ମାଟ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିବାକୁ ଅନୁରୋଧ କରିଛନ୍ତି।