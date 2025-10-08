8th Pay Commission; ଏବେ ବଢ଼ିବନି କେନ୍ଦ୍ରୀୟ କର୍ମଚାରୀଙ୍କ ଦରମା, କାହିଁକି ହେଉଛି ଡେରି, କେବେ ହେବ ଲାଗୁ, ଆସିଲା ଅପଡେଟ୍‌

8th Pay Commission; ଏବେ ବଢ଼ିବନି କେନ୍ଦ୍ରୀୟ କର୍ମଚାରୀଙ୍କ ଦରମା, କାହିଁକି ହେଉଛି ଡେରି, କେବେ ହେବ ଲାଗୁ, ଆସିଲା ଅପଡେଟ୍
ନୂତନ ଦରମା ବ୍ୟବସ୍ଥା କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ ହେବାକୁ କେତେ ସମୟ ଲାଗିବ?
ଓଡ଼ିଶାଭାସ୍କର:କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର ୮ମ ବେତନ କମିଶନ ଘୋଷଣା କରିଛନ୍ତି, ଯାହାକୁ କେନ୍ଦ୍ରୀୟ କର୍ମଚାରୀ ଏବଂ ପେନସନଭୋଗୀମାନେ ଉତ୍ସାହର ସହିତ ଅପେକ୍ଷା କରିଛନ୍ତି। ତଥାପି, କମିଶନ ଗଠନ ପ୍ରକ୍ରିୟା ବହୁତ ଧୀର, ଯାହା ଫଳରେ କେନ୍ଦ୍ରୀୟ କର୍ମଚାରୀ ଏବଂ ପେନସନଭୋଗୀମାନଙ୍କୁ ଦୀର୍ଘ ସମୟ ଅପେକ୍ଷା କରିବାକୁ ପଡ଼ିପାରେ।
କମିଶନଙ୍କ ସନ୍ଦର୍ଭର ସର୍ତ୍ତାବଳୀ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଚୂଡ଼ାନ୍ତ ହୋଇନାହିଁ। ଟିଓଆରରେ କମିଶନ ପେନସନ, ଭତ୍ତା ଏବଂ ଦରମା ପରିବର୍ତ୍ତନ ସମେତ କେଉଁ ପ୍ରସଙ୍ଗଗୁଡ଼ିକର ସମାଧାନ କରିବେ ସେ ବିଷୟରେ ବିସ୍ତୃତ ଭାବରେ ବର୍ଣ୍ଣନା କରାଯାଇଛି।
ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦିଙ୍କ ଅଧ୍ୟକ୍ଷତାରେ ଜାନୁଆରୀ ୧୬, ୨୦୨୫ ରେ ୮ମ ବେତନ କମିଶନ ଘୋଷଣା କରାଯାଇଥିଲା। ତଥାପି, ଏହି ପ୍ରସଙ୍ଗରେ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବହୁତ ଅଗ୍ରଗତି ହୋଇନାହିଁ।
ନୂତନ ଦରମା ବ୍ୟବସ୍ଥା କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ ହେବାକୁ ୨ ରୁ ୩ ବର୍ଷ ଲାଗିବ ବୋଲି ଆଶା କରାଯାଉଛି। ତଥାପି, ଏହି ପରିବର୍ତ୍ତନଗୁଡ଼ିକ କେତେ ସମୟ ଲାଗିବ ସେ ବିଷୟରେ କୌଣସି ସରକାରୀ ସୂଚନା ନାହିଁ। ସପ୍ତମ ବେତନ କମିଶନ ପରି, ଦରମା ବୃଦ୍ଧି ପାଇଁ ୨ ରୁ ୩ ବର୍ଷ ଲାଗିବ ବୋଲି ଜଣାପଡିଛି।
ଉଦାହରଣ ସ୍ୱରୂପ, ଫେବୃଆରୀ 2014 ରେ 7ମ ବେତନ କମିଶନ ଗଠନ କରାଯାଇଥିଲା। କମିଶନ ନଭେମ୍ବର 2015 ରେ ସରକାରଙ୍କୁ ତାଙ୍କର ରିପୋର୍ଟ ପ୍ରଦାନ କରିଥିଲେ, ଯାହା ପରେ 2016 ରେ 7ମ ବେତନ କମିଶନ ଲାଗୁ କରାଯାଇଥିଲା। ଯଦି ଆମେ ଏହି ଢାଞ୍ଚା ଅନୁସରଣ କରୁ, ତେବେ 2027 ସୁଦ୍ଧା ଦରମା ବୃଦ୍ଧି ଆଶା କରାଯାଇପାରିବ।
କର୍ମଚାରୀମାନଙ୍କର କୌଣସି କ୍ଷତି ହେବ ନାହିଁ
ଯଦିଓ ସରକାର 8ମ ବେତନ କମିଶନ ଲାଗୁ କରିବାକୁ ସମୟ ନିଅନ୍ତି, ଏହା କର୍ମଚାରୀମାନଙ୍କର କ୍ଷତି କରିବ ନାହିଁ। ସରକାର ତାଙ୍କ କର୍ମଚାରୀମାନଙ୍କୁ ବକେୟା ଆକାରରେ ଦରମା ଦେବେ। ଉଦାହରଣ ସ୍ୱରୂପ, ସରକାର 7ମ ବେତନ କମିଶନ ସମୟରେ ବକେୟା ରାଶି ପ୍ରଦାନ କରିଥିଲେ। ଏହାର ଅର୍ଥ ହେଉଛି କର୍ମଚାରୀମାନଙ୍କର କୌଣସି ଆର୍ଥିକ କ୍ଷତି ହେବ ନାହିଁ।