8th pay commission: କର୍ମଚାରୀଙ୍କ ପାଇଁ ବଡ଼ ଅପଡ଼େଟ! କେବେଠୁ ବଢ଼ିବ ଦରମା? ଜାଣନ୍ତୁ ସରକାରଙ୍କ ନୂଆ ଘୋଷଣା…

କେବେଠାରୁ ବୃଦ୍ଧି ପାଇବ ଦରମା...

By Pragyan Priyadarshini Sahoo

ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ: କେନ୍ଦ୍ର ସରକାରୀ କର୍ମଚାରୀ ଏବଂ ପେନସନଭୋଗୀଙ୍କ ପାଇଁ ୮ମ ବେତନ ଆୟୋଗ (8th Pay Commission) କୁ ନେଇ ଏକ ବଡ଼ ଅପଡେଟ୍ ସାମ୍ନାକୁ ଆସିଛି। ନିକଟରେ ସଂସଦରେ ଅର୍ଥ ରାଷ୍ଟ୍ରମନ୍ତ୍ରୀ ପଙ୍କଜ ଚୌଧୁରୀ ସ୍ପଷ୍ଟ କରିଛନ୍ତି ଯେ, ସରକାର ୩ ନଭେମ୍ବର ୨୦୨୫ ରେ ଆନୁଷ୍ଠାନିକ ଭାବେ ୮ମ କେନ୍ଦ୍ରୀୟ ବେତନ ଆୟୋଗ ଗଠନ କରିଛନ୍ତି। କର୍ମଚାରୀଙ୍କ ଦରମା, ଭତ୍ତା ଏବଂ ପେନସନ ଉପରେ ସୁପାରିଶ ରିପୋର୍ଟ ପ୍ରଦାନ କରିବା ପାଇଁ ଆୟୋଗଙ୍କୁ ୧୮ ମାସ ସମୟ ଦିଆଯାଇଛି।

ଦରମା ବୃଦ୍ଧିକୁ ନେଇ କୁହାଯାଇଛି ଯେ, ୮ମ ବେତନ ଆୟୋଗ ଲାଗୁ ହେବାରେ ବିଳମ୍ବ ହେଲେ ମଧ୍ୟ ଏହାକୁ ୧ ଜାନୁଆରୀ ୨୦୨୬ ରୁ ହିଁ ପ୍ରଭାବୀ ବୋଲି ଧରାଯିବ। ତେବେ କର୍ମଚାରୀଙ୍କ ହାତକୁ ବର୍ଦ୍ଧିତ ଦରମା ଆସିବାରେ କିଛି ସମୟ ଲାଗିପାରେ।

ଜେନଜେଡସିଏଫଓ (GenZCFO) ର ପ୍ରତିଷ୍ଠାତା ସିଏ ମନୀଷ ମିଶ୍ର ଏହି ସମ୍ଭାବ୍ୟ ବିଳମ୍ବର କାରଣ ସ୍ପଷ୍ଟ କରି କହିଛନ୍ତି ଯେ, କାଗଜପତ୍ରରେ ଏହା ଜାନୁଆରୀ ୧ରୁ ଲାଗୁ ହେବାକୁ ଥିଲେ ବି, ବାସ୍ତବରେ ବର୍ଦ୍ଧିତ ଦରମା କର୍ମଚାରୀଙ୍କ ବ୍ୟାଙ୍କ ଖାତାରେ ୨୦୨୬ ଶେଷ ଆଡ଼କୁ ଅଥବା ୨୦୨୬-୨୭ ଆର୍ଥିକ ବର୍ଷ ମଧ୍ୟରେ ପହଞ୍ଚିବାର ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି। ପୂର୍ବ ବେତନ ଆୟୋଗଗୁଡ଼ିକ ସମୟରେ ମଧ୍ୟ ସମାନ ଧରଣର ବିଳମ୍ବ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଥିଲା।

ବକେୟା ଅର୍ଥ: କର୍ମଚାରୀମାନଙ୍କୁ ୮ମ ବେତନ ଆୟୋଗ ଅଧୀନରେ ବକେୟା ଅର୍ଥ ପ୍ରଦାନ କରାଯିବାର ପୂର୍ଣ୍ଣ ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି। ସଂଶୋଧିତ ବେତନ ପ୍ରଦାନରେ ଯେତେ ବିଳମ୍ବ ହେଲେ ମଧ୍ୟ ଏହାର ହିସାବ ୧ ଜାନୁଆରୀ ୨୦୨୬ ରୁ ହିଁ କରାଯିବ। କାରଣ ଏହି ଦିନ ହିଁ ୭ମ ବେତନ ଆୟୋଗ ର କାର୍ଯ୍ୟକାଳ ଶେଷ ହେଉଛି। ତେଣୁ କର୍ମଚାରୀମାନେ ନିଜର ପ୍ରାପ୍ୟ ବକେୟା ରାଶି ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ପାଇବେ।

Feedback ଦେବାର ଶେଷ ତାରିଖ: ସୂଚନାଯୋଗ୍ୟ ଯେ, ୮ମ ବେତନ ଆୟୋଗ କେବଳ ନିଜ ଆଡ଼ୁ କାର୍ଯ୍ୟ ନକରି ବିଭିନ୍ନ ବର୍ଗରୁ ସକ୍ରିୟ ଭାବେ ପରାମର୍ଶ ଗ୍ରହଣ କରୁଛନ୍ତି। ଏଥିପାଇଁ ମାଇଁଗଭ୍ (MyGov) ପୋର୍ଟାଲରେ ଏକ ୧୮-ସୂତ୍ରୀ ପ୍ରଶ୍ନାବଳୀ ଅପଲୋଡ୍ କରାଯାଇଛି। ବିଭିନ୍ନ ମନ୍ତ୍ରଣାଳୟ, ବିଭାଗ, ରାଜ୍ୟ ସରକାର, କର୍ମଚାରୀ, ପେନସନଭୋଗୀ, ୟୁନିୟନ, ଶିକ୍ଷାବିତ୍ ଏବଂ ସାଧାରଣ ଜନତାଙ୍କଠାରୁ ମଧ୍ୟ ମତାମତ ଲୋଡ଼ାଯାଇଛି। ଏହି ଫିଡବ୍ୟାକ୍ ଦେବାର ଶେଷ ତାରିଖ ୩୧ ମାର୍ଚ୍ଚ ୨୦୨୬ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବୃଦ୍ଧି କରାଯାଇଛି ଏବଂ ଏହା କେବଳ ଅନଲାଇନ୍ ମାଧ୍ୟମରେ ହିଁ ଗ୍ରହଣ କରାଯିବ।

