8th Pay Commission: ନା ବଢିବ ଦରମା ନା ପେନସନ୍…ଏହି କର୍ମଚାରୀ-ପେନସନଭୋଗୀଙ୍କୁ ମିଳିବନି କିଛି ବି ଫାଇଦା?

ନା ବଢିବ ଦରମା ନା ପେନସନ୍...ଏହି କର୍ମଚାରୀ-ପେନସନଭୋଗୀଙ୍କୁ ମିଳିବନି କିଛି ବି ଫାଇଦା?
ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ: ଅଷ୍ଟମ ବେତନ କମିଶନ ସମ୍ପର୍କରେ କେନ୍ଦ୍ରୀୟ କର୍ମଚାରୀ ଏବଂ ପେନସନଭୋଗୀଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଆଲୋଚନା ଜୋର ଧରିଛି। ଦରମା ବୃଦ୍ଧି, ଫିଟମେଣ୍ଟ ଫ୍ୟାକ୍ଟରରେ ପରିବର୍ତ୍ତନ (ଅଷ୍ଟମ ବେତନ କମିଶନ ଦରମା ବୃଦ୍ଧି), ଭତ୍ତା ଏବଂ ପେନସନ୍ ସଂଶୋଧନ ସମ୍ପର୍କରେ ଆଶା ଅଧିକ।
ତଥାପି, କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଅଷ୍ଟମ କେନ୍ଦ୍ରୀୟ ବେତନ କମିଶନ (ଅଷ୍ଟମ ସିପିସି) ଗଠନ ବିଷୟରେ ଆନୁଷ୍ଠାନିକ ଭାବରେ ଘୋଷଣା କରିନାହାଁନ୍ତି। ଏହାର ଅର୍ଥ ହେଉଛି ବର୍ତ୍ତମାନ ପାଇଁ, ଏହା କଳ୍ପନା ଏବଂ ଜଳ୍ପନାର ବିଷୟ ରହିଛି।
ଯଦି ଅଷ୍ଟମ ବେତନ କମିଶନ ଗଠନ ହୁଏ, ତେବେ ଏହା ୨୦୧୬ରେ ଲାଗୁ ହୋଇଥିବା ସପ୍ତମ ବେତନ କମିଶନ ପରି କେନ୍ଦ୍ରୀୟ କର୍ମଚାରୀଙ୍କ ସାଲାରୀ ଷ୍ଟ୍ରକ୍ଚର, ଫିଟମେଣ୍ଟ ଫ୍ୟାକ୍ଟର (ଅଷ୍ଟମ ବେତନ କମିଶନ ଫିଟମେଣ୍ଟ ଫ୍ୟାକ୍ଟର), ଭତ୍ତା ଏବଂ ପେନସନ୍ ଗଠନ ସମୀକ୍ଷା କରିବ। ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ ପ୍ରଶ୍ନ ହେଉଛି ଏଥିରୁ କିଏ ଲାଭ ପାଇବ ଏବଂ କିଏ ପାଇବ ନାହିଁ? ଆସନ୍ତୁ ବୁଝିବା।
କେଉଁ କର୍ମଚାରୀମାନେ ଲାଭ ପାଇବେ ନାହିଁ?
ବର୍ତ୍ତମାନର ନିୟମ ଆଧାରରେ, କିଛି ବର୍ଗ ଅଷ୍ଟମ ବେତନ କମିଶନରୁ ସିଧାସଳଖ ଲାଭ ପାଇବେ ନାହିଁ।
ପ୍ରଥମତଃ, ଘରୋଇ କ୍ଷେତ୍ରର କର୍ମଚାରୀମାନେ କଭର ହୋଇନାହାଁନ୍ତି। ବେତନ କମିଶନର ସୁପାରିଶ କେବଳ କେନ୍ଦ୍ର ସରକାରୀ କର୍ମଚାରୀଙ୍କ ପାଇଁ ପ୍ରଯୁଜ୍ୟ।
ଦ୍ୱିତୀୟତଃ, କେନ୍ଦ୍ରୀୟ ସିଭିଲ୍ ସେବା ନିୟମରେ ଆସୁନଥିବା କଣ୍ଟ୍ରାକ୍ଟଚୁଆଲ ଏବଂ ଅସ୍ଥାୟୀ କର୍ମଚାରୀମାନେ ମଧ୍ୟ ସିଧାସଳଖ ଲାଭ ପାଇବାର ସମ୍ଭାବନା କମ୍।
ତୃତୀୟତଃ, ରାଜ୍ୟ ସରକାରୀ କର୍ମଚାରୀ। ଯଦି ସମ୍ପୃକ୍ତ ରାଜ୍ୟ ସରକାର ଅଷ୍ଟମ ବେତନ କମିଶନର ସୁପାରିଶକୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ କିମ୍ବା ଆଂଶିକ ଭାବରେ ଗ୍ରହଣ କରିବାକୁ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନିଅନ୍ତି ତେବେ ସେମାନେ ଯାଇ ଉପକୃତ ହେବେ।
ଚତୁର୍ଥତଃ, ସାର୍ବଜନୀନ କ୍ଷେତ୍ର ଉପକ୍ରମ (PSU) କର୍ମଚାରୀ। ଏହି ସଂଗଠନଗୁଡ଼ିକରେ ଦରମା ଗଠନ ଭିନ୍ନ, ଏବଂ ଯେପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସମ୍ପୃକ୍ତ ସଂଗଠନ କେନ୍ଦ୍ରୀୟ ବେତନ କମିଶନର ସୁପାରିଶକୁ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ ନକରନ୍ତି ସେପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସିଧାସଳଖ ଲାଭ ମିଳିବ ନାହିଁ।
ଏହା ବ୍ୟତୀତ, ସ୍ୱାୟତ୍ତ ସଂସ୍ଥାର କର୍ମଚାରୀମାନେ ମଧ୍ୟ କେବଳ କେନ୍ଦ୍ର ସରକାରଙ୍କ ବେତନ ନିୟମ ପାଳନ କଲେ ଲାଭ ପାଇବେ।
ପେନସନଭୋଗୀଙ୍କ ପାଇଁ, ସାଧାରଣତଃ, କେନ୍ଦ୍ରୀୟ ପେନସନଭୋଗୀମାନେ ବେତନ କମିଶନ ସଂଶୋଧନରୁ ଉପକୃତ ହୁଅନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ଚୂଡ଼ାନ୍ତ ଯୋଗ୍ୟତା ସରକାର ବିଜ୍ଞପ୍ତିରେ ସ୍ଥିର କରିଥିବା ନିୟମ ଉପରେ ନିର୍ଭର କରିବ।
୫୦ ଲକ୍ଷ କର୍ମଚାରୀ ଏବଂ ୬.୯ ଲକ୍ଷ ପେନସନଭୋଗୀ ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ
ବର୍ତ୍ତମାନ, ଅଷ୍ଟମ ବେତନ କମିଶନ ସମ୍ପର୍କରେ କୌଣସି ସରକାରୀ ବିଜ୍ଞପ୍ତି ଜାରି କରାଯାଇ ନାହିଁ। ତେଣୁ, କର୍ମଚାରୀ ଏବଂ ପେନସନଭୋଗୀଙ୍କୁ କେବଳ ସରକାରୀ ଘୋଷଣା ଉପରେ ନିର୍ଭର କରିବାକୁ ଏବଂ ଗୁଜବରୁ ଦୂରେଇ ରହିବାକୁ ପରାମର୍ଶ ଦିଆଯାଇଛି। ଏହା ଉଲ୍ଲେଖ କରାଯିବା ଉଚିତ ଯେ ଅଷ୍ଟମ ବେତନ କମିଶନ ଦେଶର ୫୦ ଲକ୍ଷରୁ ଅଧିକ କେନ୍ଦ୍ର ସରକାରୀ କର୍ମଚାରୀ ଏବଂ ୬.୯ ଲକ୍ଷରୁ ଅଧିକ ପେନସନଭୋଗୀଙ୍କୁ ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ କରେ।