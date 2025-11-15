ପ୍ରଥମେ ଦିଲ୍ଲୀ ଏବେ ଶ୍ରୀନଗର, ଜାମ୍ମୁକାଶ୍ମୀରରେ ବଡ ଧରଣର ବିସ୍ଫୋରଣ, ୯ ମୃତ, ଅନେକ ଆହତ

ପ୍ରଥମେ ଦିଲ୍ଲୀ ଏବେ ଶ୍ରୀନଗର, ଜାମ୍ମୁକାଶ୍ମୀରରେ ବଡ ଧରଣର ବିସ୍ଫୋରଣ

By Jyotirmayee Das

Srinagar Police Station Blast: ଜାମ୍ମୁକାଶ୍ମୀର ନୌଗାମ ଥାନାରେ ବଡ଼ ବିସ୍ଫୋରଣ । ବିସ୍ଫୋରଣରେ ଉଡ଼ିଗଲା ଥାନା । ୯ ଜଣଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ । ବିସ୍ଫୋରଣରେ ବହୁ ପୋଲିସ ଅଧିକାରୀ ଓ କର୍ମଚାରୀଙ୍କ ଯାଇଛି ଜୀବନ । ୨୯ରୁ ଅଧିକ ଆହତ ମେଡିକାଲରେ ଭର୍ତ୍ତି ହୋଇଛନ୍ତି । ବଡ଼ ବଡ଼ ଆତଙ୍କୀ ନେଟଓ୍ୱାର୍କର ପର୍ଦ୍ଦାଫାସ କରିଥିଲା ନୌଗାମ ପୋଲିସ । ସାରା ଦେଶରେ ଚର୍ଚ୍ଚାରେ ଥିଲା ନୌଗାମ ଥାନା ପୋଲିସ ।

ଫରିଦାବାଦରୁ ଜବତ ବିସ୍ଫୋରକ ନୌଗାମ ଥାନାରେ ରଖାଯାଇଥିଲା । ପୋଲିସ ଓ ଫେରନ୍ସିକ ଟିମ୍ ଯାଞ୍ଚ କଲା ବେଳେ ବିସ୍ଫୋରଣ ଘଟିଥିଲା । ବିସ୍ଫୋରଣରେ ଥାନା ସମେତ ପାଖରେ ଥିବା ଅନେକ ଘର ଉଡ଼ିଯାଇଥିବା ସୂଚନା । ବିସ୍ଫୋରଣ କେମିତି ଓ କେଉଁ ପରିସ୍ଥିତିରେ ଘଟିଲା ସେନେଇ ତଦନ୍ତ ଚାଲିଛି ।

ଦିଲ୍ଲୀ ଲାଲକିଲ୍ଲା ବିସ୍ଫୋରଣ ସହିତ ଜମ୍ମୁ ଏବଂ କାଶ୍ମୀରର ସଂଯୋଗ ଜଣାପଡ଼ିବା ପରେ, ସେଠାରେ ଗିରଫ ହୋଇଥିବା ସନ୍ଦିଗ୍ଧ ଆତଙ୍କବାଦୀମାନଙ୍କୁ ନୌଗାମ୍ ପୋଲିସ ଷ୍ଟେସନ ପରିସରରେ ପଚରାଉଚରା କରାଯାଉଥିଲା। ଏହି ସମୟ ମଧ୍ୟରେ, ଶୁକ୍ରବାର ବିଳମ୍ବିତ ରାତିରେ ଏହି ବିସ୍ଫୋରଣ ଘଟିଛି । ବିସ୍ଫୋରଣରେ ଅନେକ ପୋଲିସ ଅଧିକାରୀ ଆହତ ହୋଇଥିବା ଜଣାପଡିଛି । ପରୀକ୍ଷା ପାଇଁ ପରିସରରେ ଆମୋନିୟମ୍ ନାଇଟ୍ରେଟ୍ ଅଣାଯାଇଥିବାରୁ ବିସ୍ଫୋରଣ ଘଟିଥିବା ସନ୍ଦେହ କରାଯାଇଥିଲା।

ଆହୁରି ପଢନ୍ତୁ

ଘର ମାଲିକ ଦେଲେ ବଡ଼ ବୟାନ; ଦିଲ୍ଲୀରେ…

ହଠାତ୍ ବଦଳିଗଲା ଆକାଶର ରଙ୍ଗ! ଦେଖାଗଲା ସବୁଜ,…

ଦିଲ୍ଲୀ ଲାଲକିଲ୍ଲା ବିସ୍ଫୋରଣ ପରେ ଏହା ଆଉ ଏକ ବଡ଼ ବିସ୍ଫୋରଣ, ଯେଉଁଥିରେ ନଅ ଜଣଙ୍କ ଜୀବନ ଯାଇଛି । ଜୈଶ-ଏ-ମହମ୍ମଦର ଆତଙ୍କବାଦୀ ମଡ୍ୟୁଲର ତଦନ୍ତର କେନ୍ଦ୍ରବିନ୍ଦୁ ହେଉଛି ନୌଗାମ୍ ପୋଲିସ ଷ୍ଟେସନ୍ କମ୍ପ୍ଲେକ୍ସ। ଏହି ପୋଲିସ ଷ୍ଟେସନ୍ ବିମାନବନ୍ଦର ଅଞ୍ଚଳ ନିକଟତର ମଧ୍ୟ।

 

You might also like More from author
More Stories

ଘର ମାଲିକ ଦେଲେ ବଡ଼ ବୟାନ; ଦିଲ୍ଲୀରେ…

ହଠାତ୍ ବଦଳିଗଲା ଆକାଶର ରଙ୍ଗ! ଦେଖାଗଲା ସବୁଜ,…

ନକଭିଙ୍କ ଇଏ କି ରୂପ; ଭାରତ ଉପରେ ରାଗୁଥିବା…

ଚାଷୀଙ୍କ ପାଇଁ ଖୁସି ଖବର, ୨୧ତମ କିସ୍ତି ପାଇଁ…

1 of 28,250