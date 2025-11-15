ପ୍ରଥମେ ଦିଲ୍ଲୀ ଏବେ ଶ୍ରୀନଗର, ଜାମ୍ମୁକାଶ୍ମୀରରେ ବଡ ଧରଣର ବିସ୍ଫୋରଣ, ୯ ମୃତ, ଅନେକ ଆହତ
ପ୍ରଥମେ ଦିଲ୍ଲୀ ଏବେ ଶ୍ରୀନଗର, ଜାମ୍ମୁକାଶ୍ମୀରରେ ବଡ ଧରଣର ବିସ୍ଫୋରଣ
Srinagar Police Station Blast: ଜାମ୍ମୁକାଶ୍ମୀର ନୌଗାମ ଥାନାରେ ବଡ଼ ବିସ୍ଫୋରଣ । ବିସ୍ଫୋରଣରେ ଉଡ଼ିଗଲା ଥାନା । ୯ ଜଣଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ । ବିସ୍ଫୋରଣରେ ବହୁ ପୋଲିସ ଅଧିକାରୀ ଓ କର୍ମଚାରୀଙ୍କ ଯାଇଛି ଜୀବନ । ୨୯ରୁ ଅଧିକ ଆହତ ମେଡିକାଲରେ ଭର୍ତ୍ତି ହୋଇଛନ୍ତି । ବଡ଼ ବଡ଼ ଆତଙ୍କୀ ନେଟଓ୍ୱାର୍କର ପର୍ଦ୍ଦାଫାସ କରିଥିଲା ନୌଗାମ ପୋଲିସ । ସାରା ଦେଶରେ ଚର୍ଚ୍ଚାରେ ଥିଲା ନୌଗାମ ଥାନା ପୋଲିସ ।
ଫରିଦାବାଦରୁ ଜବତ ବିସ୍ଫୋରକ ନୌଗାମ ଥାନାରେ ରଖାଯାଇଥିଲା । ପୋଲିସ ଓ ଫେରନ୍ସିକ ଟିମ୍ ଯାଞ୍ଚ କଲା ବେଳେ ବିସ୍ଫୋରଣ ଘଟିଥିଲା । ବିସ୍ଫୋରଣରେ ଥାନା ସମେତ ପାଖରେ ଥିବା ଅନେକ ଘର ଉଡ଼ିଯାଇଥିବା ସୂଚନା । ବିସ୍ଫୋରଣ କେମିତି ଓ କେଉଁ ପରିସ୍ଥିତିରେ ଘଟିଲା ସେନେଇ ତଦନ୍ତ ଚାଲିଛି ।
ଦିଲ୍ଲୀ ଲାଲକିଲ୍ଲା ବିସ୍ଫୋରଣ ସହିତ ଜମ୍ମୁ ଏବଂ କାଶ୍ମୀରର ସଂଯୋଗ ଜଣାପଡ଼ିବା ପରେ, ସେଠାରେ ଗିରଫ ହୋଇଥିବା ସନ୍ଦିଗ୍ଧ ଆତଙ୍କବାଦୀମାନଙ୍କୁ ନୌଗାମ୍ ପୋଲିସ ଷ୍ଟେସନ ପରିସରରେ ପଚରାଉଚରା କରାଯାଉଥିଲା। ଏହି ସମୟ ମଧ୍ୟରେ, ଶୁକ୍ରବାର ବିଳମ୍ବିତ ରାତିରେ ଏହି ବିସ୍ଫୋରଣ ଘଟିଛି । ବିସ୍ଫୋରଣରେ ଅନେକ ପୋଲିସ ଅଧିକାରୀ ଆହତ ହୋଇଥିବା ଜଣାପଡିଛି । ପରୀକ୍ଷା ପାଇଁ ପରିସରରେ ଆମୋନିୟମ୍ ନାଇଟ୍ରେଟ୍ ଅଣାଯାଇଥିବାରୁ ବିସ୍ଫୋରଣ ଘଟିଥିବା ସନ୍ଦେହ କରାଯାଇଥିଲା।
ଦିଲ୍ଲୀ ଲାଲକିଲ୍ଲା ବିସ୍ଫୋରଣ ପରେ ଏହା ଆଉ ଏକ ବଡ଼ ବିସ୍ଫୋରଣ, ଯେଉଁଥିରେ ନଅ ଜଣଙ୍କ ଜୀବନ ଯାଇଛି । ଜୈଶ-ଏ-ମହମ୍ମଦର ଆତଙ୍କବାଦୀ ମଡ୍ୟୁଲର ତଦନ୍ତର କେନ୍ଦ୍ରବିନ୍ଦୁ ହେଉଛି ନୌଗାମ୍ ପୋଲିସ ଷ୍ଟେସନ୍ କମ୍ପ୍ଲେକ୍ସ। ଏହି ପୋଲିସ ଷ୍ଟେସନ୍ ବିମାନବନ୍ଦର ଅଞ୍ଚଳ ନିକଟତର ମଧ୍ୟ।