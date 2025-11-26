ଟିମ୍ ଇଣ୍ଡିଆ ମ୍ୟାଚ୍ ବେଳେ ଷ୍ଟାଡିୟମରେ ବଡ଼ ଦୁର୍ଘଟଣା, ଭାଙ୍ଗିଗଲା ପାଚେରୀ, ଚାପି ହୋଇ ମରିଗଲେ ୯ ଦର୍ଶକ, ୭୦ରୁ ଅଧିକ ଆହତ

୨୫ ନଭେମ୍ବର ୧୯୯୫... ଭାରତୀୟ କ୍ରିକେଟ ଇତିହାସରେ ଏକ କଳା ଦିନ।

By Subhasmita Das

ନାଗପୁର: ୨୫ ନଭେମ୍ବର ୧୯୯୫… ଭାରତୀୟ କ୍ରିକେଟ ଇତିହାସରେ ଏକ କଳା ଦିନ ଭାବରେ ପ୍ରତିଷ୍ଠିତ ଏକ ତାରିଖ। ୩୦ ବର୍ଷ ପୂର୍ବେ ଏହି ଦିନ, ନାଗପୁରର ବିଦର୍ଭ କ୍ରିକେଟ ଆସୋସିଏସନ ଗ୍ରାଉଣ୍ଡରେ ଏକ ଘଟଣା ଘଟିଥିଲା ​​ଯାହା ସମସ୍ତଙ୍କ ହୃଦୟକୁ ଦୋହଲାଇ ଦେଇଥିଲା।

କ୍ରିକେଟ ପ୍ରେମୀଙ୍କ ପାଇଁ, ଏହି ଦିନଟି ଭାରତ ଏବଂ ନ୍ୟୁଜିଲ୍ୟାଣ୍ଡ ମଧ୍ୟରେ ପାଞ୍ଚ ମ୍ୟାଚ୍ ବିଶିଷ୍ଟ ଓ୍ୱାନଡେ ସିରିଜର ନିର୍ଣ୍ଣାୟକ ମ୍ୟାଚ୍ ଥିଲା। ସିରିଜ୍ ୨-୨ରେ ବରାବର ଥିଲା ଏବଂ ଉଭୟ ଦଳ ବିଜୟ ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ଲଞ୍ଚ ବ୍ରେକ୍ ସମୟରେ ଯାହା ଘଟିଲା ତାହା ପୁରା ମ୍ୟାଚକୁ ଏକ ଦୁଃଖଦ ପରିସ୍ଥିତିରେ ପରିଣତ କରିଦେଲା।

କାନ୍ଥଟି ଭୁଶୁଡ଼ିବାରୁ ୯ ଜଣଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ:

ନାଗପୁର ODI ପୂର୍ବରୁ, ଷ୍ଟାଡିୟମରେ ଏକ ନୂତନ ଷ୍ଟାଣ୍ଡ ଏକ୍ସଟେନସନ୍ ନିର୍ମାଣ କରାଯାଇଥିଲା। ଦର୍ଶକଙ୍କ ବର୍ଦ୍ଧିତ ଭିଡ଼କୁ ଦୃଷ୍ଟିରେ ରଖି ଏହି କାନ୍ଥ ନିର୍ମାଣ କରାଯାଇଥିଲା।

ଲଞ୍ଚ ବ୍ରେକ୍ ସମୟରେ, ଯେତେବେଳେ ହଜାର ହଜାର ଦର୍ଶକ ଖାଇବା ଏବଂ ବିଶ୍ରାମ ନେବା ପାଇଁ ଏଣେତେଣେ ଘୁରି ବୁଲୁଛନ୍ତି, ସେତେବେଳେ ଏହି ନୂଆ କାନ୍ଥଟି ହଠାତ୍ ଭୁଶୁଡ଼ି ପଡ଼ିଲା।

ଏଥିରେ ନଅ ଜଣ ପ୍ରାଣ ହରାଇଥିଲେ ଏବଂ ୭୦ ରୁ ଅଧିକ ଲୋକ ଗୁରୁତର ଆହତ ହୋଇଥିଲେ। କିଛି ଯୁବ ଦର୍ଶକ ୭୦ ଫୁଟ ଉଚ୍ଚତାରୁ ପଡ଼ି ମୃତ୍ୟୁବରଣ କରିଥିଲେ।

ଭଗ୍ନାବଶେଷ ତଳେ ଫସି ରହିଥିବା ଲୋକଙ୍କ ଚିତ୍କାର ପୁରା ଷ୍ଟାଡିୟମରେ ପ୍ରତିଧ୍ୱନିତ ହୋଇଥିଲା, କିନ୍ତୁ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟର କଥା, ପଡ଼ିଆରେ ଥିବା ଖେଳାଳିମାନେ ଏହି ଭୟଙ୍କର ଘଟଣା ବିଷୟରେ ଅଜ୍ଞ ଥିଲେ।

ଖେଳାଳିମାନଙ୍କଠାରୁ ଲୁଚି ରହିଥିବା ସତ୍ୟ:

ଦୁର୍ଘଟଣା ସତ୍ତ୍ୱେ ଭାରତ ଏବଂ ନ୍ୟୁଜିଲାଣ୍ଡ ମଧ୍ୟରେ ମ୍ୟାଚ୍ ଚାଲିଥିଲା। ଆୟୋଜକମାନେ ଭୟ କରୁଥିଲେ ଯେ ଯଦି ଏହି ଘଟଣା ଜଣାପଡ଼େ, ତେବେ ମ୍ୟାଚ୍ ବାତିଲ ହୋଇଯିବ ଏବଂ ଷ୍ଟାଡିୟମରେ ଥିବା ୩୦,୦୦୦ ରୁ ଅଧିକ ଲୋକ ହଙ୍ଗାମା କରିବେ।

ତେଣୁ, ଆୟୋଜକମାନେ ଖେଳାଳିମାନଙ୍କୁ ସୂଚନା ନ ଦେବାକୁ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇଥିଲେ। ମ୍ୟାଚ୍ ଚାଲିଥିଲା ​​ଏବଂ ଶେଷରେ, ନ୍ୟୁଜିଲାଣ୍ଡ ୬୬ ରନରେ ଜିତିଥିଲା ​​ଏବଂ ଭାରତ ୨-୩ ରେ ODI ସିରିଜ ହାରିଥିଲା।

ଏହି ମ୍ୟାଚ୍ ରେ ସଚିନ ତେନ୍ଦୁଲକର, ଅଜୟ ଜାଡେଜା, ବିନୋଦ କାମ୍ବଲି ଏବଂ ଅନିଲ କୁମ୍ବଲେଙ୍କ ପରି କିମ୍ବଦନ୍ତୀ ଖେଳୁଥିଲେ। ଦୁର୍ଘଟଣାର ତଦନ୍ତରୁ ଜଣାପଡ଼ିଥିଲା ​​ଯେ ପ୍ରାଚୀରର ମୂଳଦୁଆ ଦୁର୍ବଳ ଥିଲା ଏବଂ ନିର୍ମାଣରେ ନିମ୍ନମାନର ସାମଗ୍ରୀ ବ୍ୟବହାର କରାଯାଇଥିଲା।

ସୁରକ୍ଷା ମାନଦଣ୍ଡ ମଧ୍ୟ ଉଲ୍ଲଂଘନ କରାଯାଇଥିଲା। ଏହି ଦୁଃଖଦ ଘଟଣା ଭାରତୀୟ କ୍ରିକେଟରେ ସୁରକ୍ଷା ମାନଦଣ୍ଡ ଉପରେ ଗମ୍ଭୀର ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠାଇଥିଲା। ଏହା ପରେ, ଷ୍ଟାଡିୟମ ନିର୍ମାଣ କାର୍ଯ୍ୟର ବର୍ଦ୍ଧିତ ତଦାରଖ ଦର୍ଶକଙ୍କ ସୁରକ୍ଷା ପାଇଁ ପ୍ରାଥମିକତା ବୃଦ୍ଧି କରିଥିଲା।

