ମଙ୍ଗଳବାର ଚମକିବ ଏହି ରାଶିଙ୍କର ଭାଗ୍ୟ, ସମାଜରେ ମଧ୍ୟ ବଢିବ ଯଶ

ପଢନ୍ତୁ ଆଜିର ରାଶିଫଳ, କେମିତି କଟିବ ଆଜିର ଦିନ

By Chinmayee Beura

ଓଡ଼ିଶା ଭାସ୍କର: ଆଜି ଆଶ୍ୱିନ କୃଷ୍ଣ ପକ୍ଷର ତୃତୀୟା ତିଥି ମଙ୍ଗଳବାର। ତୃତୀୟା ତିଥି ଆଜି ସଂଧ୍ୟା ୬ଟା ୩୦ ମିନିଟ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ରହିବ। ଆଜି ସଂଧ୍ୟା ୬ଟା ୮ ମିନିଟ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସବାର୍ଥସିଦ୍ଧି ଯୋଗ ରହିବ।

ଏଥିସହ ଆଜି ସଂଧ୍ୟା ୬ଟା ୭ମିନିଟ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଉତ୍ତର ଭାଦ୍ରବ ନକ୍ଷତ୍ର ରହିବ। ଏହା ବ୍ୟତୀତ ଆଜି ଅଶୂନ୍ୟ ଶୟନ ବ୍ରତ କରାଯିବ। ତେବେ ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିବା ସମସ୍ତ ୧୨ ରାଶିମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଆଜିର ଦିନ କେମିତି ରହିବ।

ମେଷ: ସାମାଜିକ କାର୍ଯ୍ୟରେ ସମୟ ଦେବେ। କିଛି ନୂଆ କାମ କରିବାର ଯୋଜନା କରିବେ। ସିନେ କଳାକାରଙ୍କୁ ଭଲ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ସୁଯୋଗ ମିଳିପାରେ।

ବୃଷ: ପୂର୍ବରୁ କରିଥିବା କାମରେ ଲାଭ ପାଇବେ। ବନ୍ଧୁଙ୍କ ସାହାଯ୍ୟରେ ଆପଣଙ୍କର କୌଣସି ଯୋଜନା ସଫଳ ହେବ। ସମାଜରେ ମାନ ସମ୍ମାନ ମିଳିବ।

ମିଥୁନ: ବଡ଼ ଭାଇଙ୍କ ପରାମର୍ଶ ନେଇ ନୂଆ କାମ କରନ୍ତୁ। ଅଜଣା ଲୋକଙ୍କ ଉପରେ ଭରସା କରନ୍ତୁ ନାହିଁ। ବେପାରୀଙ୍କୁ ପ୍ରଚୁର ଲାଭ ମିଳିପାରେ। ପ୍ରେମ ସ˚ପର୍କ ନିବିଡ଼ ହେବ।

କର୍କଟ: ଅଫିସରେ ଦିନଟି ଭଲରେ କଟିବ। ଉପରିସ୍ଥ କର୍ମଚାରୀଙ୍କ ସହିତ କୌଣସି ବିଷୟରେ କଥାବାର୍ତ୍ତା ହେବେ। ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ ଲେଖାପଢ଼ାରେ ଅଧିକ ମନୋଯୋଗ ଦିଅନ୍ତୁ।

ସି˚ହ: ପ୍ରଭାବଶାଳୀ ଲୋକଙ୍କ ସହିତ ସ˚ପର୍କ ହେବ। କାମରେ ଏକାଗ୍ରତା ଯୋଗୁଁ ସଫଳ ହେବେ। ସ୍ବାସ୍ଥ୍ୟ ପୂର୍ବ ଅପେକ୍ଷା ଭଲ ରହିବ।

କନ୍ୟା: ଭାଗ୍ୟ ଆପଣଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ରହିବ। ଆପଣଙ୍କର ରଚନାତ୍ମକ ପ୍ରତିଭା ଲୋକଙ୍କ ସମ୍ମୁଖକୁ ଆସିବ। ବେପାର ସମ୍ପର୍କିତ କାମରେ ସହର ବାହାରକୁ ଯିବେ।

ତୁଳା: ଧାର୍ମିକ କାର୍ଯ୍ୟରେ ସମୟ ବିତିବ। କୌଣସି ଜରୁରୀ କାମରେ ସଫଳତା ପାଇବେ। ଛାତ୍ରମାନେ କୌଣସି ନୂଆ କୋର୍ସରେ ଯୋଗ ଦେଇପାରନ୍ତି।

ବିଛା: ସବୁ ଲୋକଙ୍କ କଥା ଶୁଣିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିବେ। ଆପଣଙ୍କର ଭଲ କାମ ଦ୍ବାରା ଉଚ୍ଚ ଅଧିକାରୀ ପ୍ରଭାବିତ ହେବେ। ପ୍ରତିଯୋଗୀ ଛାତ୍ରଙ୍କ ଲାଗି ଦିନଟି ଭଲ।

ଧନୁ: ଅନ୍ୟମାନଙ୍କ ଉତ୍ସାହ ଦେଖି ଆପଣ ଉତ୍ସାହିତ ହେବେ। ଭାବିଥିବା କାମ ନିର୍ଦ୍ଧାରିତ ସମୟ ପୂର୍ବରୁ ସ˚ପୂର୍ଣ୍ଣ ହୋଇଯିବ। ସାହିତ୍ୟିକଙ୍କ ଲାଗି ଦିନଟି ଉତ୍ତମ।

ମକର: ନିଜର ଲୋକଙ୍କ ଠାରୁ ଅର୍ଥ ସମ୍ବନ୍ଧୀୟ ପରାମର୍ଶ ନେବେ। ବ୍ୟବସାୟିକ କାମରେ ବାହାରକୁ ଯିବେ। କିଛି ନୂଆ ଅନୁଭବ ପ୍ରାପ୍ତ କରିବେ।

କୁମ୍ଭ: ଇଷ୍ଟଦେବଙ୍କ ଆରାଧନା ଦ୍ବାରା ମନରେ ସକାରାତ୍ମକ ବିଚାର ଆସିବ। ଆପଣଙ୍କ କାମ ନେଇ ଚର୍ଚ୍ଚା ହେବ। ବନ୍ଧୁଙ୍କ ସହିତ ସ୍ମରଣୀୟ ଅନୁଭୂତି ହେବ।

ମୀନ: ଆପଣଙ୍କ ଆଖପାଖରେ ସୁଖଦ ପରିବେଶ ରହିବ। କିଛି ନୂଆ ଶିଖିବାର ସୁଯୋଗ ପାଇବେ। ବ୍ୟବସାୟ କାମ ପାଇଁ ବାହାରକୁ ଯିବାର ଯୋଜନା କରିବେ।

