ଛି.. ବାପା ନାଁ କଳଙ୍କ, ପ୍ରେମିକାକୁ ପସନ୍ଦ ନଥିଲା ପୁଅ, ୨ ବର୍ଷ ଯାଏଁ କାରରେ ଉଲଗ୍ନ କରି ୯ବର୍ଷର ପୁଅକୁ ବନ୍ଦି ରଖିଲା ବାପା

By Jyotirmayee Das

France child rescue case: କ’ଣ ଜଣେ ବାପା କେବେ ତାଙ୍କ ପିଲାକୁ ବର୍ଷ ବର୍ଷ ଧରି ଭ୍ୟାନରେ ବନ୍ଦ କରି ରଖିପାରିବେ କି? ଏହା ଶୁଣିବାକୁ ଅଜବ ଲାଗୁଥାଇପାରେ, କିନ୍ତୁ ଫ୍ରାନ୍ସରୁ ଏପରି ଏକ ଘଟଣା ସାମ୍ନାକୁ ଆସିଛି, ଯାହା ହୋଲକଙ୍କ ହୃଦୟକୁ ବିଚଳିତ କରିଛି । ୨୦୨୪ ମସିହାରୁ ଏକ ଭ୍ୟାନରେ ବନ୍ଦୀ ଥିବା ଫ୍ରାନ୍ସର ଜଣେ ୯ ବର୍ଷର ବାଳକକୁ ଉଦ୍ଧାର କରିଛି ପୋଲିସ । ଆଉ ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ କଥା ହେଉଛି, ପିଲାଟିକୁ ବନ୍ଦୀ କରି ରଖିଥିବା ବ୍ୟକ୍ତି ଜଣକ ହେଉଛି ତାଙ୍କରି ବାପା । ପିଲାଟି ବର୍ତ୍ତମାନ ହସ୍ପିଟାଲରେ ଭର୍ତ୍ତି ହୋଇଥିବା ବେଳେ, ତା’ ବାପାକୁ ହେପାଜତକୁ ନିଆଯାଇଛି।

ପୋଲିସ କିପରି ସୂଚନା ପାଇଲା?

ସ୍ୱିଜରଲ୍ୟାଣ୍ଡ ଏବଂ ଜର୍ମାନୀର ସୀମା ନିକଟରେ ଅବସ୍ଥିତ ପୂର୍ବ ଫ୍ରାନ୍ସର ହାଗେନବାଚ୍ ଗାଁରେ ଘଟିଛି ଏହି ଘଟଣା । ସ୍ଥାନୀୟ ପଡ଼ୋଶୀ ନିକୋଲାସ୍ ହେଜ୍ଙ୍କ ଅନୁଯାୟୀ, ସୋମବାର ଜଣେ ପଡ଼ୋଶୀ ଏକ ଭ୍ୟାନ୍ ଭିତରୁ ପିଲାର ଶବ୍ଦ ଶୁଣି ପୋଲିସକୁ ସୂଚନା ଦେଇଥିଲେ । ପୋଲିସ ଘଟଣାସ୍ଥଳରେ ପହଞ୍ଚି ଜୋରଜବରଦସ୍ତ ଭ୍ୟାନ ଖୋଲିଲା, ସେତେବେଳେ ଭିତରର ଦୃଶ୍ୟ ଭୟଙ୍କର ଥିଲା।

ପିଲାଟି ଭ୍ରୁଣ ପରି ଅବସ୍ଥାରେ ଭ୍ୟାନ୍ ଭିତରେ ଉଲଗ୍ନ ହୋଇ ପଡ଼ିଥିଲା । ତାକୁ ଏକ କମ୍ବଳରେ ଘୋଡ଼ା ଯାଇଥିଲା ​​ଏବଂ କାର୍ ଭିତରେ ଅଳିଆ ଗଦା ହୋଇଥିଲା । ଏତେ ସମୟ ଧରି ଗୋଟିଏ ସ୍ଥାନରେ ବସି ରହିବା ଯୋଗୁଁ ସେ ଚାଲିପାରୁ ନଥିଲା ଏବଂ ସେ ସ୍ପଷ୍ଟ ଭାବରେ କୁପୋଷଣରେ ପୀଡିତ ଥିଲା।

ବାପା କାହିଁକି ପିଲାଟିକୁ ବନ୍ଦୀ କରିଥିଲେ?

ତଦନ୍ତ ସମୟରେ, ପିଲାଟିର ବାପା ପୋଲିସକୁ କହିଥିଲେ ଯେ, ସେ ନଭେମ୍ବର ୨୦୨୪ରେ ତାଙ୍କ ପୁଅକୁ ଭ୍ୟାନରେ ବନ୍ଦ କରି ଦେଇଥିଲେ କାରଣ ତାଙ୍କ ସାଥୀ ତାଙ୍କୁ ଏକ ମାନସିକ ଡାକ୍ତରଖାନା ପଠାଇବାକୁ ଚାହୁଁଥିଲେ ଏବଂ ସେ ତାଙ୍କୁ “ବଞ୍ଚାଇବାକୁ” ଚାହୁଁଥିଲେ। କିନ୍ତୁ ପବ୍ଲିକ ପ୍ରସିକ୍ୟୁଟରଙ୍କ ଅନୁଯାୟୀ, ପିଲାଟିର ମାନସିକ ରୋଗର କୌଣସି ଡାକ୍ତରୀ ରେକର୍ଡ ମିଳିଲା ନାହିଁ। ସେ ସ୍କୁଲରେ ଭଲ ନମ୍ବର ରଖିଥିଲା ​​ଏବଂ ଏକ ସାଧାରଣ ଜୀବନଯାପନ କରୁଥିଲା।

ପିଲାଟିର କହିବା ଅନୁଯାୟୀ, ତା’ର ବାପାଙ୍କ ସାଥୀ ସହିତ ତା’ର ଗମ୍ଭୀର ସମସ୍ୟା ଥିଲା ଏବଂ ସେ ଅନୁଭବ କରୁଥିଲା ଯେ ତା’ର ବାପାଙ୍କ ପାଖରେ ତାକୁ ବନ୍ଦ କରିବା ବ୍ୟତୀତ ଅନ୍ୟ କୌଣସି ବିକଳ୍ପ ନାହିଁ। ସେ ଏହା ମଧ୍ୟ କହିଛନ୍ତି ଯେ, ସେ ୨୦୨୪ ପରଠାରୁ ଗାଧୋଇ ନାହାଁନ୍ତି।

ବାପାଙ୍କ ବିରୋଧରେ କ’ଣ ଅଭିଯୋଗ ଅଛି?

ଏହି ଘଟଣା ପରେ, ବାପାଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ ଅପହରଣ ସମେତ ଅନେକ ପ୍ରାଥମିକ ଅଭିଯୋଗ ଲଗାଯାଇଛି ଏବଂ ସେ ହେପାଜତରେ ଅଛନ୍ତି। ତାଙ୍କ ସାଥୀ ଦାବି କରିଛନ୍ତି ଯେ, ସେ ଜାଣି ନଥିଲେ ଯେ ପିଲାଟି ଭ୍ୟାନରେ ଅଛି। ତାଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ ଜଣେ ନାବାଳକଙ୍କୁ ସହାୟତା କରିବାରେ ବିଫଳତାର ଅଭିଯୋଗ ମଧ୍ୟ ଆସିଛି, କିନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ତାଙ୍କୁ ନ୍ୟାୟିକ ତତ୍ତ୍ୱାବଧାନରେ ମୁକ୍ତ କରାଯାଇଛି।

ଘଟଣା ସାମ୍ନାକୁ ଆସିବା ପରେ ପିଲାଟିର ୧୨ ବର୍ଷୀୟା ଭଉଣୀ ଏବଂ ବାପାଙ୍କ ସାଥୀଙ୍କ ୧୦ ବର୍ଷୀୟା ଝିଅଙ୍କୁ ସାମାଜିକ ସେବାର ଯତ୍ନରେ ରଖାଯାଇଛି। ଶିଶୁଟିର ବନ୍ଦୀତ୍ୱ ବିଷୟରେ ଅନ୍ୟ କେହି ଜାଣିଥିଲେ କି ନାହିଁ ତାହା ତଦନ୍ତକାରୀ ସଂସ୍ଥାଗୁଡ଼ିକ ଏବେ ନିର୍ଣ୍ଣୟ କରିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛନ୍ତି।

