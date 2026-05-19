୯୦% ଲୋକ ଜାଣି ନାହାଁନ୍ତି AC ଚଲାଇବାର ସଠିକ୍ ନିୟମ, ଜାଣନ୍ତୁ କେତେ ଘଣ୍ଟା ପରେ ଏସି ବନ୍ଦ କରିବା ଉଚିତ୍

ଗୋଟେ AC ଦିନକୁ କେତେ ଘଣ୍ଟା ଚାଲିବା ଭଲ?

By Subhasmita Das

ଓଡିଶାଭାସ୍କର: ଗରମ ବୃଦ୍ଧି ପାଇବା ସହିତ AC ଏକ ପ୍ରାଥମିକ ଆବଶ୍ୟକତା ହୋଇଯାଏ। ଅନେକ ଘରେ ରୁମକୁ ଥଣ୍ଡା ରଖିବା ଏବଂ ଗରମରୁ ମୁକ୍ତି ପାଇବା ପାଇଁ AC ଦିନରାତି ଚାଲେ।

କିନ୍ତୁ ପ୍ରାୟତଃ, ଲୋକମାନେ ଏପରି ଏକ ଭୁଲ କରନ୍ତି ଯାହା ଦୀର୍ଘକାଳୀନ ଭାବରେ ବିପଦଜନକ ପ୍ରମାଣିତ ହୋଇପାରେ। ଅନେକ ଲୋକ ଘରୁ କିଛି ସମୟ ପାଇଁ ବାହାରକୁ ଗଲେ ମଧ୍ୟ ଏସି ବନ୍ଦ କରନ୍ତି ନାହିଁ, ଭାବନ୍ତି ସେମାନେ ଫେରିବା ବେଳକୁ ରୁମ୍ ଥଣ୍ଡା ହୋଇଯାଇଥିବ।

ଲଗାତାର ଏୟାର କଣ୍ଡିସନର ଚଲାଇବା ଦ୍ୱାରା ମେସିନ ଉପରେ ଚାପ ପଡ଼ିପାରେ, ଯାହା ଫଳରେ ଅତ୍ୟଧିକ ଗରମ ହେବା ଭଳି ସମସ୍ୟା ସୃଷ୍ଟି ହୁଏ।

ଯେକୌଣସି ଇଲେକ୍ଟ୍ରୋନିକ୍ ଉପକରଣ ପରି ଏୟାର କଣ୍ଡିସନରଗୁଡ଼ିକୁ ସମୟ ସମୟରେ ବିରତି ଦେବା ଆବଶ୍ୟକ। ଯଦି ଏହା ଦୀର୍ଘ ସମୟ ପାଇଁ ନିରନ୍ତର ଚାଲେ, ତେବେ ଏଥିରେ ଥିବା ଉପାଦାନଗୁଡ଼ିକ ଗରମ ହେବା ଆରମ୍ଭ କରିପାରେ।

ବିଶେଷକରି, କମ୍ପ୍ରେସର ଉପରେ ଅଧିକ ଲୋଡ୍ ପଡ଼ିଥାଏ, ଯାହା ଫଳରେ ବିଫଳତାର ଆଶଙ୍କା ବଢ଼ିଯାଏ। କିଛି କ୍ଷେତ୍ରରେ, ଅତ୍ୟଧିକ ଗରମ ହେବା ଯୋଗୁଁ ସର୍ଟ ସର୍କିଟ କିମ୍ବା ଅଗ୍ନିକାଣ୍ଡ ଘଟେ।

ଆପଣଙ୍କର ଏସି କେତେ ସମୟ ପାଇଁ ନିରନ୍ତର ଚଲାଇବା ଉପଯୁକ୍ତ ତାହା ଆପଣଙ୍କ ରୁମର ଆକାର ଏବଂ ଏୟାର କଣ୍ଡିସନରର କ୍ଷମତା ଉପରେ ନିର୍ଭର କରେ।

ଯଦି ରୁମଟି ଛୋଟ ଏବଂ ୧ ଟନ୍ ଏସି ଅଛି, ତେବେ ଏହା ପ୍ରାୟ ୮ ରୁ ୧୦ ଘଣ୍ଟା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ନିରନ୍ତର ଚାଲିପାରିବ। ଏକ ବଡ଼ ରୁମରେ ୧.୫ ଟନ୍ କିମ୍ବା ୨ ଟନ୍ ଏସି ପ୍ରାୟ ୧୨ ଘଣ୍ଟା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସହଜରେ ଚାଲିପାରିବ। ହେଲେ, ଏହି ସମୟ ପରେ ସିଷ୍ଟମକୁ ଥଣ୍ଡା କରିବା ପାଇଁ ଏସିକୁ ଅଳ୍ପ ସମୟ ପାଇଁ ବନ୍ଦ କରିବା ଭଲ।

ବିଶେଷଜ୍ଞମାନେ ବିଶ୍ୱାସ କରନ୍ତି ଯେ ସମୟ ସମୟରେ ଆପଣଙ୍କର AC କୁ ବିରତି ଦେବା ଦ୍ଵାରା ଏହାର ଜୀବନ ବୃଦ୍ଧି ପାଇଥାଏ ଏବଂ ବିଦ୍ୟୁତ୍ ବ୍ୟବହାର ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ହୋଇଥାଏ।

ନିରନ୍ତର ବ୍ୟବହାର କମ୍ପ୍ରେସରକୁ ଅଧିକ ଗରମ କରିପାରେ, ଯାହା କ୍ଷତିର ଆଶଙ୍କା ବୃଦ୍ଧି କରିପାରେ। ଏହା ବ୍ୟତୀତ ଏପରି ପରିସ୍ଥିତିରେ ଅଗ୍ନିକାଣ୍ଡର ଆଶଙ୍କା ମଧ୍ୟ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇପାରେ।

ଯଦି ଆପଣ ଚାହାଁନ୍ତି ଯେ ଆପଣଙ୍କର ଏସି ଦୀର୍ଘ ସମୟ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସୁରୁଖୁରୁରେ ଚାଲିବ, ତେବେ ଏହାକୁ କେବଳ ସଠିକ୍ ତାପମାତ୍ରାରେ ବ୍ୟବହାର କରିବା ଯଥେଷ୍ଟ ନୁହେଁ; ଏହାକୁ ସମୟ ମଧ୍ୟରେ ବନ୍ଦ କରିବା ମଧ୍ୟ ସମାନ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ।

ନିୟମିତ ସର୍ଭିସିଂ ଏବଂ ସଫା କରିବା ମଧ୍ୟ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ। ଏହା କେବଳ ଭଲ ଥଣ୍ଡା ସୁନିଶ୍ଚିତ କରେ ନାହିଁ ବରଂ ଏକ ବଡ଼ ଦୁର୍ଘଟଣାର ଆଶଙ୍କାକୁ ମଧ୍ୟ ଯଥେଷ୍ଟ ହ୍ରାସ କରେ।

