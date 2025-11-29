୯୦ ବର୍ଷରେ ପାୱାର ପାଇଁ ଲଢୁଛନ୍ତି ନିର୍ବାଚନ; ଥରି ଥରି ଗାଁରେ ଭୋଟ ମାଗିଲେ ବୃଦ୍ଧା, ହକ୍ ପାଇଁ ଭୋଟ ଦେବାକୁ କରୁଛନ୍ତି ଅପିଲ୍…

ନିର୍ବାଚନ ପ୍ରତିଦ୍ବନ୍ଦୀ ୯୦ ବର୍ଷୀୟ ବୃଦ୍ଧ...

By Shantilata Rout

ଓଡିଶା ଭାସ୍କର: ପ୍ରଥମ ଥର ଘଟିବାକୁ ଯାଉଛି କିଛି ଏପରି। ନିର୍ବାଚନ ଲଢିବାକୁ ଯାଉଛନ୍ତି ଜଣେ ୯୦ ବର୍ଷୀୟ ବୃଦ୍ଧ। ଜିତିଲେ ଗାଁର ଉନ୍ନତି କରିବେ ବୋଲି ଲୋକଙ୍କୁ ଦେଇଛନ୍ତି ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି। ଜାଣନ୍ତୁ ପୁରା ଖବର।

କୋଚିର ଅସମାନୁର ଗାଁର ପଞ୍ଚାୟତ ନିର୍ବାଚନ ପାଇଁ ପ୍ରାର୍ଥୀଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଜଣେ ୯୦ ବର୍ଷୀୟ ବୃଦ୍ଧ ଅଛନ୍ତି। ଯାହାକି ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଚକିତ କରିଦେଇଛି। ୯୦ ବର୍ଷରେ ପ୍ରାୟ ଅନେକ ଲୋକ ବିଛଣାରେ ପଡି ରହୁଥିବା ବେଳେ ତାଙ୍କର ଏଭଳି ଭିନ୍ନ ପ୍ରୟାସ ଲୋକଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଏକ ପ୍ରକାର ଉଦାହରଣ ସୃଷ୍ଟି କରିବି।

କେବଳ କେରଳ ନୁହେଁ ସାରା ଦେଶରେ ଏବେ ତାଙ୍କୁ ନେଇ ଚର୍ଚ୍ଚା ଆରମ୍ଭ ହୋଇଯାଇଛି। ସେ ପ୍ରମାଣ କରିଦେଇଛନ୍ତି ଯେ ‘AGE IS JUST A NUMBER’ ଅର୍ଥାତ ବୟସ କେବଳ ଏକ ସଂଖ୍ଯା ଏହା ଆମର ସାମର୍ଥ୍ଯକୁ ଦର୍ଶାଇ ନଥାଏ।

ସେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଲଢିବା ପାଇଁ ନିଜର ପ୍ରଚାର ନିଜେ କରିବା ଆରମ୍ଭ କରିଦେଇଛନ୍ତି। ଭୋଟପାଇଁ ଘର ଘର ଯାଇ ଲୋକଙ୍କୁ ଭୋଟ ଦେବା ପାଇଁ କହୁଛନ୍ତି। ତାଙ୍କର ନାମ ହେଉଛି ନାରାୟଣ ନାୟାର। ସେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଜଣେ ସ୍ବାଧୀନ ପ୍ରାର୍ଥୀ ଭାବରେ ନିର୍ବାଚନ ଲଢିଛନ୍ତି।

ହାତରେ ଏକ କଳା ବ୍ୟାଗ ଧରି ବୃଦ୍ଧ ବ୍ୟକ୍ତି ଜଣକ ଧୀରେ ଧୀରେ ଘର ଘର ବୁଲି ଥିବାର ଦେଖାଯାଇଛି, ଏବଂ ଥରି ଥରି ସେ ଲୋକଙ୍କୁ ଭୋଟ ଦେବା ପାଇଁ କହୁଥିବାର ଶୁଣିବାକୁ ମିଳୁଛି।

ତାଙ୍କ କମ୍ପିତ ସ୍ବରରେ ସେ ଲୋକଙ୍କୁ ଭୋଟ ଦେବା ପାଇଁ କହିଛନ୍ତି। ଡିସେମ୍ବରରେ ହେବାକୁ ଥିବା ସ୍ଥାନୀୟ ପଞ୍ଚାୟତ ନିର୍ବାଚନ ପାଇଁ ନାରାୟଣନ ନାୟାର ଅସମାନୁର ଗ୍ରାମ ପଞ୍ଚାୟତର ଦ୍ୱିତୀୟ ୱାର୍ଡରୁ ପ୍ରାର୍ଥୀ ଭାବରେ ନାମାଙ୍କନ ପତ୍ର ଦାଖଲ କରିଛନ୍ତି।

ଏହି ବୟସରେ ନିର୍ବାଚନ ଲଢ଼ିବା ପାଇଁ ତାଙ୍କର ପ୍ରେରଣା ବିଷୟରେ ପଚରାଯିବାରୁ, ନାୟାର କହିଥିଲେ ଯେ ବୟସ କୌଣସି ପ୍ରତିବନ୍ଧକ ନୁହେଁ।

“ମୁଁ ମୋ ୱାର୍ଡ ପାଇଁ ବହୁତ କାମ କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛି,” ସେ ସେଠାର ଆଞ୍ଚଳିକ ସାମ୍ବାଦିକମାନଙ୍କୁ  ଏପରି କିଛି କହି ଜବାବ ରଖିଥିଲେ। “ମୁଁ ଜଣେ ନିର୍ବାଚିତ ସଦସ୍ୟ ହେଲେ ହିଁ ଏହା ସମ୍ଭବ ହେବ। ଆଉ ମୋର ଆଶା ସମସ୍ତେ ଭୋଟ ଦେବେ ବୋଲି।”

ନାୟାର ଅନେକ ଲୋକଙ୍କଠାରୁ ଭୋଟ୍ ମାଗିଥିଲେ ଏବଂ ଅଧିକାଂଶଙ୍କଠାରୁ ସକାରାତ୍ମକ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ପାଇଥିଲେ। କେରଳରେ ସ୍ଥାନୀୟ  ନିର୍ବାଚନ ଡିସେମ୍ବର ୯ ଏବଂ ୧୧ ତାରିଖରେ ଦୁଇଟି ପର୍ଯ୍ଯାୟରେ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହେବାକୁ ଯାଉଛି, ଏବଂ ଫଳାଫଳ ଡିସେମ୍ବର ୧୩ ରେ ଘୋଷଣା କରାଯିବ। ତେବେ ଦେଖାଯାଉ ନାରାୟଣ ନାୟାର ଏହି ନିର୍ବାଚନରେ ବାଜି ମାରୁଛନ୍ତି ନା ନାଇଁ।

