ସକାଳୁ ଉଠିବା ମାତ୍ରେ ଏହି ଭୁଲ୍ କରନ୍ତି ୯୯% ଲୋକ, ଡାକ୍ତରଙ୍କ ମତରେ ଏହି କଥାର ରଖନ୍ତୁ ଧ୍ୟାନ
ସକାଳୁ ଉଠିବା ମାତ୍ରେ କରନ୍ତୁ ଏହି କାମ।
ଓଡିଶାଭାସ୍କର: ଆଜିକାଲି ପରଫେକ୍ଟ ମର୍ଣ୍ଣିଂ ରୁଟିନ ଅନୁସରଣ କରିବାର ଧାରା ଦ୍ରୁତ ଗତିରେ ବଢ଼ି ଚାଲିଛି। ଶୀଘ୍ର ଉଠିବା, ବ୍ୟାୟାମ କରିବା, ତୁରନ୍ତ ଇମେଲ୍ ଚେକ୍ କରିବା ଏବଂ କଫି ପିଇବା ଏସବୁ ଦେଖିବାକୁ ଏସବୁ ସୁସ୍ଥ ଏବଂ ଉତ୍ପାଦନକ୍ଷମ ଲାଗିଥାଏ।
କିନ୍ତୁ ଡାକ୍ତରଙ୍କ ମତରେ ଏହି ଅଭ୍ୟାସଗୁଡ଼ିକ ପ୍ରାୟତଃ ଶରୀର ଉପରେ ପ୍ରତିକୂଳ ପ୍ରଭାବ ପକାଇଥାଏ। ଡାକ୍ତରମାନେ ବ୍ୟାଖ୍ୟା କରନ୍ତି ଯେ ପ୍ରକୃତ ସମସ୍ୟା ଅଭ୍ୟାସଗୁଡ଼ିକରେ ନୁହେଁ ବରଂ ସେଗୁଡ଼ିକୁ କିପରି ସମ୍ପାଦନ କରାଯାଏ ତାହା ଏବଂ ଗତିରେ ରହିଛି।
ମଣିଷ ଶରୀର ନିଦ୍ରା ଅବସ୍ଥାରୁ ତୁରନ୍ତ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ସତର୍କତା ଅବସ୍ଥାକୁ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହୁଏ ନାହିଁ। ଏଥିପାଇଁ ଏକ ପରିବର୍ତ୍ତନଶୀଳ ପର୍ଯ୍ୟାୟ ଆବଶ୍ୟକ ଏକ “ସେତୁ”; ଯେତେବେଳେ ଏହି ସେତୁ ଅନୁପସ୍ଥିତ ଥାଏ, ସେତେବେଳେ ଲାଭଦାୟକ ଅଭ୍ୟାସ ମଧ୍ୟ ଶକ୍ତି ବୃଦ୍ଧି କରିବା ପରିବର୍ତ୍ତେ ଚାପ ବୃଦ୍ଧି କରିପାରେ।
ଜାତୀୟ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ପ୍ରତିଷ୍ଠାନ ଦ୍ୱାରା କରାଯାଇଥିବା ଗବେଷଣାରୁ ଜଣାପଡିଛି ଯେ କାର୍ଯ୍ୟକଳାପରେ ହଠାତ୍ ବୃଦ୍ଧି ଦିନର ଆରମ୍ଭରେ କୋର୍ଟିସୋଲ ସ୍ତରକୁ ବୃଦ୍ଧି କରିପାରେ, ଯାହାଦ୍ୱାରା ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ମନୋଭାବ ଏବଂ ଧ୍ୟାନ ଉପରେ ନକାରାତ୍ମକ ପ୍ରଭାବ ପକାଇଥାଏ।
ଏହାକୁ ଦୃଷ୍ଟିରେ ରଖି, ଆସନ୍ତୁ ଆଜି ଆମେ ଆପଣଙ୍କ ସହିତ ୯୯ ପ୍ରତିଶତ ଲୋକ ଉଠିବା ମାତ୍ରେ କରୁଥିବା ସାଧାରଣ ଭୁଲଗୁଡ଼ିକ ଏବଂ ଡାକ୍ତରମାନେ କେଉଁ ମୁଖ୍ୟ ବିନ୍ଦୁଗୁଡ଼ିକୁ ମନେ ରଖିବାକୁ ପରାମର୍ଶ ଦେଉଛନ୍ତି ତାହା ସେୟାର କରିବା।
ଶୀଘ୍ର ଦିନ ଆରମ୍ଭ କରିବା ଦ୍ୱାରା ସମସ୍ୟା ସୃଷ୍ଟି ହୁଏ:
ଅନେକ ଲୋକ ନିଦରୁ ଉଠିବା ମାତ୍ରେ ତୁରନ୍ତ ଆଲାର୍ମ ବନ୍ଦ କରିଦିଅନ୍ତି ଏବଂ ତୁରନ୍ତ ଫୋନ୍ ଚେକ୍ କରିବା ଆରମ୍ଭ କରନ୍ତି କିମ୍ବା ସିଧା କାମରେ ଲାଗିଯାଆନ୍ତି।
ଡାକ୍ତରମାନେ କହିଛନ୍ତି ଯେ ଏପରି କରିବା ଦ୍ୱାରା ମସ୍ତିଷ୍କ ହଠାତ୍ “ହାଇ ଆଲର୍ଟ” ମୋଡ୍କୁ ସ୍ଥାନାନ୍ତରିତ ହୁଏ। ଏହା ଶରୀର ମଧ୍ୟରେ ଚାପ ହରମୋନ୍ ବୃଦ୍ଧି ପାଇପାରେ ଯାହାର ପରିଣାମ ସ୍ୱରୂପ ଚିଡ଼ିଚିଡ଼ା, ମୁଣ୍ଡବିନ୍ଧା କିମ୍ବା ମାନସିକ ଥକ୍କାପଣ ହୋଇପାରେ।
ଉତ୍ପାଦକ ଦେଖାଯିବାର ଇଚ୍ଛା ଚାପ ବୃଦ୍ଧି କରୁଛି:
ଏହା ବ୍ୟତୀତ, ଡାକ୍ତରମାନେ ଦର୍ଶାଇଛନ୍ତି ଯେ ଆଜିକାଲି ସକାଳର କାର୍ଯ୍ୟଗୁଡ଼ିକ ବିଷୟରେ ଏକ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଚାପ ଦେଖାଦେଇଛି ବିଶେଷକରି, ଏହି ଧାରଣା ଯେ ଜଣେ ଯେତେ ଅଧିକ କାର୍ଯ୍ୟ ସମ୍ପାଦନ କରିବ, ଦିନର ଆରମ୍ଭ ସେତେ ଭଲ ହେବ।
କିନ୍ତୁ, ମାନବ ଶରୀର ଏହି ଉପାୟରେ କାର୍ଯ୍ୟ କରେ ନାହିଁ; ଉପଯୁକ୍ତ ପ୍ରସ୍ତୁତି ବିନା ସିଧାସଳଖ ବ୍ୟାୟାମ ଆରମ୍ଭ କରିବା କିମ୍ବା ନିରନ୍ତର ବିଜ୍ଞପ୍ତି ଯାଞ୍ଚ କରିବା, ପ୍ରକୃତରେ ଚାପ ସ୍ତରକୁ ବୃଦ୍ଧି କରିପାରେ। ଫଳସ୍ୱରୂପ, ସକାଳକୁ ଶାନ୍ତ ଏବଂ ସନ୍ତୁଳିତ ଅବସ୍ଥାରେ ଆରମ୍ଭ କରିବା ଅତ୍ୟନ୍ତ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ।
ଆପଣଙ୍କ ରାତିର ନିଦ୍ରାର ଗୁଣବତ୍ତା:
ଯଦି ଜଣେ ପୂରା ରାତି ଠିକ୍ ରେ ଶୁଏ ନାହିଁ କିମ୍ବା ବିଳମ୍ବିତ ରାତି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଫୋନ୍ ବ୍ୟବହାର କରେ, ତେବେ ସକାଳ ଖରାପ ଆରମ୍ଭ ହୁଏ। ଖରାପ ନିଦ ସ୍ମୃତିଶକ୍ତି, ମନୋଭାବ ଏବଂ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେବା କ୍ଷମତା ଉପରେ ପ୍ରତିକୂଳ ପ୍ରଭାବ ପକାଏ।
ତେଣୁ, ଏକ ଭଲ ସକାଳ ପାଇଁ ଏକ ଭଲ ରାତି ନିଦ ଜରୁରୀ। ଅନେକ ଲୋକ ଉଠିବା ପରେ ପ୍ରଥମେ କଫି ପିଇଥାନ୍ତି, ଡାକ୍ତରମାନେ ସୂଚାଇଛନ୍ତି ଯେ ଛଅରୁ ଆଠ ଘଣ୍ଟା ଶୋଇବା ପରେ ଶରୀର ଟିକେ ଜଳୀୟ ଅଂଶ ହୋଇଯାଏ।
ଏପରି ପରିସ୍ଥିତିରେ, ପ୍ରଥମେ ପାଣି ପିଇବା ଆହୁରି ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ। ପାଣି ପିଇବା ମସ୍ତିଷ୍କକୁ ଅଧିକ ପ୍ରଭାବଶାଳୀ ଭାବରେ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବାରେ ସାହାଯ୍ୟ କରେ ଏବଂ ଥକାପଣ ମଧ୍ୟ କମାଇଥାଏ।
ଶରୀରକୁ ଧୀରେ ଧୀରେ ଆରମ୍ଭ କରିବା ଆବଶ୍ୟକ:
ଡାକ୍ତରମାନେ ବ୍ୟାଖ୍ୟା କରନ୍ତି ଯେ ସକାଳେ ଉଠିବା ପରେ ପ୍ରଥମ ଘଣ୍ଟା ଶରୀର ପାଇଁ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ। ଏହି ସମୟ ମଧ୍ୟରେ ଶରୀରର ସର୍କାଡିଆନ୍ ତାଳ ପ୍ରତିଷ୍ଠିତ ହୁଏ, ଯାହା ସାରା ଦିନ ଶକ୍ତି ସ୍ତର ଏବଂ ମନୋଭାବକୁ ପ୍ରଭାବିତ କରେ।
ଯଦି ଜଣେ ଏହି ସମୟ ମଧ୍ୟରେ ଶୀଘ୍ର କାମ କରନ୍ତି, ତେବେ ସେମାନେ ସାରା ଦିନ ଥକ୍କା ଏବଂ ଧ୍ୟାନର ଅଭାବ ଅନୁଭବ କରିପାରନ୍ତି।
ସକାଳର ଆଦର୍ଶ ଦିନଚର୍ଯ୍ୟା କିପରି ହେବା ଉଚିତ:
ଡାକ୍ତରଙ୍କ ମତରେ, ଦିନର ସୁସ୍ଥ ଆରମ୍ଭ ପାଇଁ ଲୋକମାନେ କିଛି ସରଳ ଅଭ୍ୟାସ ଗ୍ରହଣ କରିବା ଉଚିତ। ଉଦାହରଣ ସ୍ୱରୂପ, ଜଣେ ଧୀରେ ଧୀରେ ଉଠି କିଛି ମିନିଟ୍ ପାଇଁ ଚୁପଚାପ୍ ବସିବା ଉଚିତ।
ପ୍ରଥମେ, ପାଣି ପିଅ, କିଛି ହାଲୁକା ସୂର୍ଯ୍ୟକିରଣ ନିଅ, ଷ୍ଟ୍ରେଚିଂ ସହିତ ଆରମ୍ଭ କର ଏବଂ ତା’ପରେ ବ୍ୟାୟାମ କର। ଏହା ବ୍ୟତୀତ, ଉଠିବା ମାତ୍ରେ ତୁରନ୍ତ ଆପଣଙ୍କ ଫୋନ୍ ବ୍ୟବହାର କରିବା ପରିହାର କରନ୍ତୁ ଏବଂ ଆପଣଙ୍କ ଦିନକୁ ସରଳ, ଶାନ୍ତିପୂର୍ଣ୍ଣ କାର୍ଯ୍ୟକଳାପ ସହିତ ଆରମ୍ଭ କରନ୍ତୁ।