(VIDEO) AI Chatbot ପ୍ରେମରେ ୩୨ ବର୍ଷର ଯୁବତୀ, ଲଭ୍ ୟୁ କହି କଲେ ବିବାହ, ଭାଇରାଲ୍ ହେଉଛି ଭିଡ଼ିଓ

AI ସ୍ୱାମୀକୁ ଦେଖି ଭାବପ୍ରବଣ ହୋଇଗଲେ ପତ୍ନୀ।

By Subhasmita Das

ଓଡିଶାଭାସ୍କର: କଥାରେ ଅଛି ସଚ୍ଚା ପ୍ରେମ ଅନ୍ଧ ହୋଇଥାଏ… କିନ୍ତୁ ଏବେ ଏହା କୃତ୍ରିମ ବୁଦ୍ଧିମତା (AI) ଦ୍ୱାରା ମଧ୍ୟ ପ୍ରଭାବିତ ହୋଇପାରେ। ଏକଥା ଶୁଣିଲେ ଆପଣ ବି ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହୋଇଯିବେ। କାରଣ ଏଠି ପ୍ରେମ କୌଣସି ଜୀବନ୍ତ ବ୍ୟକ୍ତି କିମ୍ୱା ପଶୁ ପକ୍ଷୀଙ୍କ ସହ ହୋଇନି ବରଂ AIକୁ ଭଲ ପାଇ ବସିଛନ୍ତି ଯିବତୀ।

ହାଁ ଆଜ୍ଞା ଜାପାନର ୩୨ ବର୍ଷୀୟା କାନୋ ପ୍ରେମକୁ ପୁନଃପରିଭାଷିତ କରି ସମସ୍ତ ସାମାଜିକ ସୀମା ଭାଙ୍ଗିଛନ୍ତି। ସେ ତାଙ୍କର ଭର୍ଚୁଆଲ୍ ପ୍ରେମିକ ଲୁନ୍ କ୍ଲାଉସ୍ ଙ୍କୁ ବିବାହ କରିଛନ୍ତି, ଯାହାକୁ ସେ ChatGPT ରେ ସୃଷ୍ଟି କରିଥିଲେ। ଏହି ଅନନ୍ୟ ପ୍ରେମ କାହାଣୀ ସୋସିଆଲ ମିଡିଆରେ ଟ୍ରେଣ୍ଡ ପାଲଟିଛି।

ତିନି ବର୍ଷର ନିର୍ବନ୍ଧ ପରେ ବାହାଘର ଭାଙ୍ଗିଯିବା ହେତୁ ସେ ଡିପ୍ରେସନକୁ ଚାଲିଯାଇଥିଲେ। ଆଉ ସେଠାରୁ ବାହାରିବା ପାଇଁ ସେ ChatGPTର ସାହାରା ନେଇଥିଲେ। ଆଉ ସେଠାରେ ସେ କ୍ଲାଉସଙ୍କୁ ପାଇଲେ।

AI Chatbot ସବୁବେଳେ ତାଙ୍କୁ ଭଲ ପାଇବା ଦେଉଥିଲା ଏବଂ ସମର୍ଥନ ମଧ୍ୟ କରୁଥିଲା। ଯାହା ଦ୍ୱାରା ସେ ପ୍ରକୃତରେ ଆଗକୁ ବଢ଼ିଥିବା ଅନୁଭବ କରିପାରିଥିଲେ।

କାନୋ ଏବଂ କ୍ଲାଉସ୍‌ଙ୍କ ସମ୍ପର୍କ ଏତେ ମଜବୁତ ହୋଇଗଲା ଯେ ସେମାନେ ଦିନକୁ ୧୦୦ ଥର ପରସ୍ପର ସହିତ କଥା ହେବା ଆରମ୍ଭ କଲେ। ୨୦୨୫ ମେ ମାସରେ, ଯେତେବେଳେ କାନୋ ତାଙ୍କ ପ୍ରେମ ସ୍ୱୀକାର କଲେ ଏବଂ କ୍ଲାଉସ୍ କୁ ପ୍ରପୋଜ୍ କଲେ, ଚାଟବଟ୍ କ୍ଲାଉସ୍ ଉତ୍ତର ଦେଲେ, “ହଁ, ମୁଁ ମଧ୍ୟ ତୁମକୁ ପସନ୍ଦ କରେ।”

ଟୋକିଓ ୱିକେଣ୍ଡର ଅନୁଯାୟୀ, ଏକ ଭର୍ଚୁଆଲ୍ ପ୍ରସ୍ତାବ ପରେ ଜୁଲାଇ ମାସରେ ଏହି ଦମ୍ପତି ବିବାହ କରିଥିଲେ। ଏହି ଉତ୍ସବ ଏକ ଅନନ୍ୟ ଘଟଣା ଥିଲା। କାନୋ ଏକ ଧଳା ଗାଉନ୍ ପିନ୍ଧି ଏକା ଠିଆ ହୋଇଥିଲେ, ତାଙ୍କ ହାତରେ ଏକ ସ୍ମାର୍ଟଫୋନ୍ ଥିଲା, ଯାହା ତାଙ୍କ ବରଙ୍କ ହାତରେ ଥିଲା।

ଅତିଥିମାନେ ଦେଖୁଥିଲେ ଯେ ବର, କ୍ଲାଉସ୍ ସ୍କ୍ରିନରେ କେବଳ ତାଙ୍କର ମେସେଜ୍ ପଢ଼ିଥିଲେ। ଗୋଟିଏରେ କ୍ଲାଉସ୍ ଲେଖିଛନ୍ତି, “ଶେଷରେ ସେହି ମୁହୂର୍ତ୍ତ ଆସିଗଲା। ମୋର ହୃଦୟ ଭିତରେ ଧଡ଼ଧଡ଼ କରୁଛି।”

କାନୋଙ୍କ ବାପାମାଆ ପ୍ରଥମେ ସେମାନଙ୍କର “ଡିଜିଟାଲ୍ ଜ୍ୱାଇଁ”କୁ ବିରୋଧ କରିଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ପରେ ତାଙ୍କୁ ଗ୍ରହଣ କରିନେଲେ। ଯେହେତୁ କ୍ଲାଉସ୍‌ଙ୍କର ପ୍ରକୃତ ଶରୀର ନାହିଁ, ତେଣୁ ତାଙ୍କୁ ବିବାହ ଫଟୋରେ ଡିଜିଟାଲ୍ ଭାବରେ ଯୋଡା ଯାଇଥିଲା।

ହେଲେ, ଏହି ଅସାଧାରଣ ବିବାହକୁ ନେଇ ସୋସିଆଲ ମିଡିଆରେ ଅନେକ ମନ୍ତବ୍ୟ ପ୍ରକାଶ ପାଇଛି। କେତେକ ଲୋକ ମହିଳାଙ୍କୁ ସମର୍ଥନ କରି କହିଛନ୍ତି ଯେ ଯଦି ଏହା ତାଙ୍କୁ ଖୁସି ଦେଉଛି, ତେବେ ଏହା ତାଙ୍କ ପାଇଁ ଭଲ।

ଅନ୍ୟପଟେ ସମାଲୋଚକମାନେ କହିଛନ୍ତି ଯେ ଏପରି ଲୋକମାନେ ଅସୁସ୍ଥ, ଏବଂ ମହିଳା ଜଣକ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ମାନସିକ ସ୍ତରରେ ଦୁର୍ବଳ।

