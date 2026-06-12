ଫିଫା ବିଶ୍ୱକପ୍ ୨୦୨୬ ପୂର୍ବରୁ ଏହି ଦଳକୁ ବଡ଼ ଝଟକା, ଅବସର ଘୋଷଣା କଲେ ଦଳର ଅଧିନାୟକ!
ଫିଫା ବିଶ୍ୱକପ ୨୦୨୬ରେ ନୂଆ ଅଧିନାୟକଙ୍କ ତତ୍ତ୍ୱାବଧାନରେ ଖେଳିବ ଏହି ଟିମ୍।
ଓଡିଶାଭାସ୍କର: ୨୦୨୬ ଫିଫା ବିଶ୍ୱକପରେ ଏହାର ଉଦଘାଟନୀ ମ୍ୟାଚ୍ ପୂର୍ବରୁ ଜାପାନୀ ଫୁଟବଲ୍ ଦଳକୁ ଏକ ବଡ଼ ଝଟକା ଲାଗିଛି। ଜାପାନର ଅଧିନାୟକ ୱାଟାରୁ ଏଣ୍ଡୋ ଗୋଡ଼ରେ ଆଘାତ ଯୋଗୁଁ ଟୁର୍ଣ୍ଣାମେଣ୍ଟରୁ ଓହରି ଯାଇଛନ୍ତି। ଏହା ସହିତ, ୩୩ ବର୍ଷୀୟ ମିଡଫିଲ୍ଡର ମଧ୍ୟ ଅନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ଫୁଟବଲରୁ ଅବସର ଘୋଷଣା କରିଛନ୍ତି।
ଜାପାନର ଜାତୀୟ ଦଳର ନିର୍ଦ୍ଦେଶକ ମାସାକୁନି ୟାମାମୋଟୋ ଏହି ଖବରକୁ ନିଶ୍ଚିତ କରିଛନ୍ତି। ସେ କହିଛନ୍ତି ଯେ ଏଣ୍ଡୋ ତାଙ୍କ ଆଘାତରୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ସୁସ୍ଥ ହୋଇନାହାଁନ୍ତି ଏବଂ ଫଳସ୍ୱରୂପ ସେ ୨୦୨୬ ବିଶ୍ୱକପ୍ ପାଇଁ ଦଳରେ ସାମିଲ ହେବେ ନାହିଁ। ଜାପାନ ୧୪ ଜୁନ୍ ରେ ନେଦରଲ୍ୟାଣ୍ଡସ୍ ବିପକ୍ଷରେ ଏକ ମ୍ୟାଚ୍ ସହିତ ୨୦୨୬ ଫିଫା ବିଶ୍ୱକପ୍ ଅଭିଯାନ ଆରମ୍ଭ କରିବାକୁ ଯାଉଛି।
ୱାଟାରୁ ଏଣ୍ଡୋ ଜାପାନୀ ଦଳର ସବୁଠାରୁ ଅଭିଜ୍ଞ ଖେଳାଳିଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ ଜଣେ। ସେ ବିଶ୍ୱକପ୍ ଯୋଗ୍ୟତା ଅଭିଯାନରେ ଦଳର ଅଧିନାୟକ ଥିଲେ ଏବଂ ମଧ୍ୟଭାଗରେ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଭୂମିକା ଗ୍ରହଣ କରିଥିଲେ।
ଫେବୃଆରୀ ଶେଷ ଭାଗରେ ତାଙ୍କର ଗୋଡ଼ ଅସ୍ତ୍ରୋପଚାର ହୋଇଥିଲା ଏବଂ ସେବେଠାରୁ ସେ ତାଙ୍କର ଫିଟନେସ୍ ଫେରି ପାଇବା ପାଇଁ କଠିନ ପରିଶ୍ରମ କରୁଥିଲେ; ହେଲେ, ସମସ୍ତ ପ୍ରୟାସ ସତ୍ତ୍ୱେ ସେ ମ୍ୟାଚ୍-ଫିଟ୍ ହେବାରେ ବିଫଳ ହୋଇଛନ୍ତି।
ୱାଟାରୁ ଏଣ୍ଡୋ ମେ ୩୧ ତାରିଖରେ ଆଇସଲ୍ୟାଣ୍ଡ ବିପକ୍ଷରେ ଏକ ବନ୍ଧୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ମ୍ୟାଚ୍ ଖେଳି ପ୍ରଥମାର୍ଦ୍ଧରେ ଖେଳିଥିଲେ। ହେଲେ, ତାଙ୍କ ଫିଟନେସ୍ ସମ୍ପର୍କରେ ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠିଥିଲା।
ବିଶ୍ୱକପ୍ ପ୍ରଶିକ୍ଷଣ ଶିବିର ସମୟରେ ମଧ୍ୟ, ସେ ଅନ୍ୟ ଦଳଠାରୁ ପୃଥକ ଭାବରେ ତାଲିମ ନେଉଥିଲେ। ଆଶା ଥିଲା ଯେ ସେ ସମୟ ମଧ୍ୟରେ ପୂର୍ଣ୍ଣ ଫିଟନେସ୍ ଫେରି ପାଇବେ, କିନ୍ତୁ ଶେଷରେ ତାଙ୍କୁ ଟୁର୍ଣ୍ଣାମେଣ୍ଟରୁ ଓହରିଯିବାର ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେବାକୁ ପଡିଲା।
ଜାପାନ ଫୁଟବଲ୍ ଆସୋସିଏସନ୍ ୱାଟାରୁ ଏଣ୍ଡୋଙ୍କ ସ୍ଥାନରେ ଫରୱାର୍ଡ ଶୁଟୋ ମାଚିନୋଙ୍କୁ ଦଳରେ ସାମିଲ କରିଛି। ଏହି ସମୟରେ, ସେଣ୍ଟର-ବ୍ୟାକ୍ ଇଟାକୁରାଙ୍କୁ ନୂତନ ଅଧିନାୟକ ନିଯୁକ୍ତ କରାଯାଇଛି। ଇଟାକୁରା ପୂର୍ବରୁ ମାର୍ଚ୍ଚରେ କଲମ୍ବିଆ ବିପକ୍ଷରେ ଏକ ମ୍ୟାଚ୍ ରେ ଦଳର ଅଧିନାୟକ ଦାୟିତ୍ୱ ତୁଲାଇଥିଲେ।
୨୦୨୬ ଫିଫା ବିଶ୍ୱକପ୍ ଖେଳିବା ପରେ, ୱାଟାରୁ ଏଣ୍ଡୋ ଆନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ଫୁଟବଲ୍ ରୁ ଅବସର ଘୋଷଣା କରିଛନ୍ତି। ନିଜର ନିରାଶା ପ୍ରକାଶ କରି ଏଣ୍ଡୋ କହିଛନ୍ତି ଯେ ସେ ତାଙ୍କ ଆଘାତରୁ ଫେରିବା ପାଇଁ ଯଥାସମ୍ଭବ ଚେଷ୍ଟା କରିଛନ୍ତି ଏବଂ ଏଥିପାଇଁ ତାଙ୍କର କୌଣସି ଅନୁତାପ ନାହିଁ।
ଫିଫା ବିଶ୍ୱକପ୍ ଖେଳିବେ ନାହିଁ ବୋଲି ସେ ଦୁଃଖିତ ହୋଇଥିଲେ ମଧ୍ୟ, କାତାର ବିଶ୍ୱକପ୍ ପରେ ଦଳର ପ୍ରଗତିରେ ଅଧିନାୟକ ଭାବରେ ଅବଦାନ ରଖିବାରେ ସେ ଗର୍ବ ଅନୁଭବ କରନ୍ତି।
ଜାପାନୀ ଦଳକୁ ପ୍ରଶଂସା କରି ଏଣ୍ଡୋ କହିଛନ୍ତି, “ବର୍ତ୍ତମାନର ଜାପାନୀ ଦଳ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଶକ୍ତିଶାଳୀ ଏବଂ ଯେକୌଣସି ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜର ସମ୍ମୁଖୀନ ହେବାକୁ ସକ୍ଷମ।” ୱାଟାରୁ ଏଣ୍ଡୋ କହିଛନ୍ତି ଯେ ସେ ଏବେ ଜାପାନ ଦଳକୁ ଖେଳାଳି ଭାବରେ ନୁହେଁ, ବରଂ ଜଣେ ପ୍ରଶଂସକ ଭାବରେ ସମର୍ଥନ କରିବେ।
ୱାଟାରୁ ଏଣ୍ଡୋ ଜାପାନ ପାଇଁ ୭୩ଟି ଅନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ମ୍ୟାଚ୍ ଖେଳିଛନ୍ତି। ଜାପାନୀ ଦଳ ପାଇଁ ଅନେକ ସ୍ମରଣୀୟ ବିଜୟ ହାସଲ କରିବାରେ ସେ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଭୂମିକା ଗ୍ରହଣ କରିଥିଲେ। ଗ୍ରୁପ୍ Fରେ ସ୍ଥାନିତ, ଜାପାନ ଦଳ ଏବେ ଜଣେ ନୂତନ ଅଧିନାୟକଙ୍କ ନେତୃତ୍ୱରେ ଏକ ଦୃଢ଼ ପ୍ରଦର୍ଶନ କରିବାକୁ ଲକ୍ଷ୍ୟ ରଖିବ।