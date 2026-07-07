ମଦୁଆଙ୍କ ପକେଟ ଉପରେ ଛାଟ, ୧୦-୫୦ ଟଙ୍କା ମହଙ୍ଗା ହେବ ମଦ ବୋତଲ, ସରକାରଙ୍କ ବଡ଼ ନିଷ୍ପତ୍ତି!

ଚିନ୍ତାରେ ମଦୁଆ, ବଢିବ ମଦ ବୋତଲ ଦାମ୍!

By Subhasmita Das

ଓଡିଶାଭାସ୍କର: ବଢିଲା ମଦୁଆଙ୍କ ଚିନ୍ତା, କାରଣ ପକେଟ ଉପରେ ହେବ ମହଙ୍ଗା ମାଡ। ଏବେ ଆଉ କେତେ ବିକି ଭାଙ୍ଗି ମଦ ପିଅବେ। କାରଣ ମଦ ବୋତଲ ରେଟ୍ ବଢ଼ାଇବାକୁ ଯୋଜନା କରିଛନ୍ତି ସରକାର।

ହଁ ଆଜ୍ଞା ତାମିଲନାଡୁର ମଦୁଆ ଗ୍ରାହକଙ୍କ ପାଇଁ ଏକ ଖରାପ ଖବର ଆସିଛି। ରାଜ୍ୟ ସରକାର ପ୍ରତି ବୋତଲରେ ମଦର ମୂଲ୍ୟ ୧୦-୫୦ ଟଙ୍କା ବୃଦ୍ଧି କରିବାକୁ ବିଚାର କରୁଛନ୍ତି।

ସୋମବାର ଚେନ୍ନାଇର ସଚିବାଳୟରେ ଅନୁଷ୍ଠିତ ତାମିଲନାଡୁ ରାଜ୍ୟ ମାର୍କେଟିଂ ନିଗମ (ଟାସମାକ)ର ବୋର୍ଡ ବୈଠକରେ ଏହି ପ୍ରସ୍ତାବ ଉପରେ ଆଲୋଚନା କରାଯାଇଥିଲା, ଯାହାର ଅଧ୍ୟକ୍ଷତା ନିଷେଧ ଏବଂ ଅବକାରୀ ମନ୍ତ୍ରୀ କେ. ଭିଗ୍ନେଶ କରିଥିଲେ। ଏହି ସପ୍ତାହ ଶେଷ ଠାରୁ ଗ୍ରାହକମାନଙ୍କୁ ପ୍ରତି ବୋତଲ ମଦ ପାଇଁ ଅଧିକ ଦେୟ ଦେବାକୁ ପଡ଼ିପାରେ।

ଆହୁରି ପଢନ୍ତୁ

ବର୍ଷାରେ ଏହି ଗଛ ତଳେ ଛିଡ଼ା ହେଲେ ଯାଇପାରେ କି…

PF ଉଠାଣ ନୂଆ ନିୟମ: ଆଡଭାନ୍ସ ଉଠାଣ ନିୟମ…

ପ୍ରତି ବୋତଲର ମୂଲ୍ୟ କେତେ ବୃଦ୍ଧି ପାଇବ:

ରିପୋର୍ଟ ଅନୁଯାୟୀ ମାନକ ଏବଂ ମିଡିୟମ ବ୍ରାଣ୍ଡର ମୂଲ୍ୟ ପ୍ରତି ବୋତଲ ୧୦-୨୦ ଟଙ୍କା ବୃଦ୍ଧି ପାଇବ। ପ୍ରିମିୟମ୍ ଏବଂ ବିଦେଶୀ ମଦ (IMFL) ପାଇଁ, ପ୍ରତି ବୋତଲ ୩୦-୫୦ ଟଙ୍କା ବୃଦ୍ଧି ହେବ। ସେହିପରି, ବିୟର ମୂଲ୍ୟ ମଧ୍ୟ ପ୍ରତି ବୋତଲ ୧୦ ଟଙ୍କା ବୃଦ୍ଧି ପାଇବାର ଆଶା କରାଯାଉଛି।

ହେଲେ, ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କୌଣସି ଚୂଡ଼ାନ୍ତ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନିଆଯାଇ ନାହିଁ। ରାଜ୍ୟରେ ମଦ ମୂଲ୍ୟର ଶେଷ ସଂଶୋଧନ ୧ ଫେବୃଆରୀ, ୨୦୨୪ ରେ ହୋଇଥିଲା, ଯେତେବେଳେ ସରକାର ବିଭିନ୍ନ ମଦ ବ୍ରାଣ୍ଡର ମୂଲ୍ୟ ୧୦ ରୁ ୮୦ ଟଙ୍କା ବୃଦ୍ଧି କରିଥିଲେ। ଯଦି ଏଥର ମୂଲ୍ୟ ବୃଦ୍ଧିକୁ ଅନୁମୋଦନ କରାଯାଏ, ତେବେ ଏହା ଦୁଇ ବର୍ଷ ମଧ୍ୟରେ ମୂଲ୍ୟରେ ପ୍ରଥମ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେବ।

କାହିଁକି ମୂଲ୍ୟ ବୃଦ୍ଧି କରାଯାଉଛି:

ସରକାର ସମ୍ପ୍ରତି ଶିକ୍ଷାନୁଷ୍ଠାନ (ଯେପରିକି ସ୍କୁଲ ଏବଂ କଲେଜ), ବସ୍ ଷ୍ଟାଣ୍ଡ ଏବଂ ମନ୍ଦିର ନିକଟରେ ଅବସ୍ଥିତ ୭୧୭ଟି ଟାସମାକ୍ ଖୁଚୁରା ଦୋକାନକୁ ବନ୍ଦ କରିଦେଇଛନ୍ତି।

ଏହା ଫଳରେ ସରକାରୀ ରାଜସ୍ୱରେ ଏକ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ହ୍ରାସ ଘଟିଛି। ସରକାର ହୁଏତ ମୂଲ୍ୟ ବୃଦ୍ଧି କରି ଏହି କ୍ଷତି ପୂରଣ କରିବାକୁ ଲକ୍ଷ୍ୟ ରଖିପାରନ୍ତି।

ଦି ନ୍ୟୁ ଇଣ୍ଡିଆନ୍ ଏକ୍ସପ୍ରେସ୍ ର ଏକ ରିପୋର୍ଟ ଅନୁଯାୟୀ, ଟାସମାକ୍ ର ଜଣେ ବରିଷ୍ଠ ଅଧିକାରୀ କହିଛନ୍ତି ଯେ ରାଜ୍ୟରେ IMFL ଉତ୍ପାଦ ଏବଂ ବିୟର ଯୋଗାଣ କରୁଥିବା ମଦ ନିର୍ମାତାମାନଙ୍କ ଉପରେ ସମ୍ପ୍ରତି ଏକ ଉତ୍ପାଦନ ସେସ୍ ଲାଗୁ କରାଯାଇଛି।

ଏହି ଟିକସ ସରକାରଙ୍କ ପାଇଁ ପ୍ରାୟ ୬,୦୦୦-୧୦,୦୦୦ କୋଟି ଟଙ୍କା ଅତିରିକ୍ତ ବାର୍ଷିକ ରାଜସ୍ୱ ସୃଷ୍ଟି କରିବ ବୋଲି ଆଶା କରାଯାଉଛି। ଏହି ସମୟରେ, ବୃଦ୍ଧି ପାଉଥିବା ଟିକସ ଏବଂ ବୃଦ୍ଧି ପାଉଥିବା କଞ୍ଚାମାଲ ମୂଲ୍ୟ ଯୋଗୁଁ ମଦ ନିର୍ମାତା କମ୍ପାନୀଗୁଡ଼ିକ ମଧ୍ୟ ସରକାରଙ୍କୁ କ୍ରୟ ମୂଲ୍ୟ ବୃଦ୍ଧି କରିବାକୁ ଅନୁରୋଧ କରିଥିଲେ।

You might also like More from author
More Stories

ବର୍ଷାରେ ଏହି ଗଛ ତଳେ ଛିଡ଼ା ହେଲେ ଯାଇପାରେ କି…

PF ଉଠାଣ ନୂଆ ନିୟମ: ଆଡଭାନ୍ସ ଉଠାଣ ନିୟମ…

ସୁନା ଏବଂ ଲୁହାକୁ ଏକା ସାଙ୍ଗରେ ରଖିବାକୁ…

ଏହି କାରଣ ପାଇଁ ଫୋଲ୍ଡେବଲ ଫୋନ ପଛରେ ଏତେ…

1 of 19,425