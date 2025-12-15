(video) ରିପୋର୍ଟିଂ କରୁଥିବା ସମୟରେ ମହିଳା ରିପୋର୍ଟରଙ୍କୁ ମାରି ଲହୁ ଲୁହାଣ କଲା ଷଣ୍ଢ! ଭିଡ଼ିଓ ଭାଇରାଲ

ଷଣ୍ଢଟି ହଠାତ୍ ଆସିଲା, ମହିଳା ରିପୋର୍ଟରଙ୍କୁ ଭୁଶିଲା। ଯେପରି ପୂର୍ବରୁ କିଛି ଶତ୍ରୁତା ଥିଲା।

By Subhasmita Das

ଓଡିଶାଭାସ୍କର: ଆପଣଙ୍କ ମୁଡ୍ ଏବେ ଠିକ୍ ନାହିଁ କି? କିଛି ମଜାଦାର ଜିନିଷ ଦେଖିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି କି? ଆପଣ କହିପାରନ୍ତି ଯେ ଆମେ ଆପଣଙ୍କୁ ଏହା କାହିଁକି ପଚାରୁଛୁ। କାରଣ ଆମେ ଆପଣଙ୍କୁ ପ୍ରତିଦିନ କିଛି ଆକର୍ଷଣୀୟ ଦେଖାଉଛୁ।

କିନ୍ତୁ ଆଜି ଆମେ ଆପଣଙ୍କୁ ଯେଉଁ ଭିଡିଓ ଦେଖାଇବୁ ତାହା ଆପଣଙ୍କୁ ହସାଇପାରେ କିମ୍ବା ରଗାଇପାରେ। ହଁ, ପଡ଼ୋଶୀ ଦେଶ ପାକିସ୍ତାନର ନାମ ନ ନେଇ କିଛି ଆକର୍ଷଣୀୟ ଘଟଣା ଘଟିବା ବହୁତ କମ୍ ଦେଖିବାକୁ ମିଳେ।

ଏଥର ମଧ୍ୟ ଏହା ସମାନ କିଛି, ହଁ ଭାଇରାଲ ହେଉଥିବା ଭିଡିଓଟି ପାକିସ୍ତାନର, ଯେଉଁଠାରେ ବକ୍ରା ମଣ୍ଡିରେ ଲାଇଭ୍ ରିପୋର୍ଟିଂ କରୁଥିବା ଜଣେ ମହିଳା ରିପୋର୍ଟରଙ୍କୁ ସେଠାରେ ଠିଆ ହୋଇଥିବା ଏକ ଷଣ୍ଢ ଜୋରରେ ମୁଣ୍ଡିଆ ମାରିଥିଲା। ଯାହାର ଭିଡ଼ିଓ ଦ୍ରୁତ ଗତିରେ ଭାଇରାଲ ହେବାରେ ଲାଗିଛି।

ପାକିସ୍ତାନର ବଜାରରେ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟଜନକ ଘଟଣା: 

ପଡ଼ୋଶୀ ପାକିସ୍ତାନର ଏକ ଭିଡିଓ ସୋସିଆଲ ମିଡିଆରେ ଦ୍ରୁତ ଗତିରେ ଭାଇରାଲ ହେଉଛି। ଏକ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟଜନକ ଘଟଣା ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି, ଯାହାକୁ ଲୋକମାନେ ପରିହାସ ମଧ୍ୟ କରୁଛନ୍ତି।

ଘଟଣାଟି ଏପରି ଥିଲା ଯେ ଜଣେ ମହିଳା ରିପୋର୍ଟର ପାକିସ୍ତାନର ଏକ ମାର୍କେଟ୍ କୁ ଯାଇଥିଲେ। ବଜାରରେ ଠିଆ ହୋଇ ସେ ଲୋକଙ୍କୁ ପରିସ୍ଥିତି ବିଷୟରେ ପଚାରୁଥିବା ବେଳେ ହଠାତ୍ ଏପରି କିଛି ଘଟିଲା ଯାହା ଦୃଶ୍ୟକୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ବଦଳାଇ ଦେଲା।

ଷଣ୍ଢଟି ହଠାତ୍ ଆସି ତାଙ୍କୁ ଆଘାତ କଲା:

ମହିଳା ଜଣକ ବଜାରରେ ଷଣ୍ଢମାନଙ୍କ ପାଖରେ ଠିଆ ହୋଇ ସେମାନଙ୍କ ମାଲିକମାନଙ୍କୁ ପରିସ୍ଥିତି ବିଷୟରେ ପଚାରୁଥିବା ବେଳେ, ଦୁଇଟି ଷଣ୍ଢ ସେଠାକୁ ବହୁତ ଦ୍ରୁତ ଗତିରେ ଆସି ମହିଳାଙ୍କୁ ଆକ୍ରମଣ କଲେ ଯେପରି ସେମାନଙ୍କର ମହିଳା ରିପୋର୍ଟରଙ୍କ ସହିତ କୌଣସି ପୁରୁଣା ଶତ୍ରୁତା ଅଛି।

ଷଣ୍ଢଗୁଡ଼ିକୁ ଆସୁଥିବା ଦେଖି ମହିଳା ରିପୋର୍ଟର ଜୋରରେ ଚିତ୍କାର କଲେ କିନ୍ତୁ ସେତେବେଳକୁ ଷଣ୍ଢଗୁଡ଼ିକ ସେମାନଙ୍କର କାମ କରିସାରିଲେଣି। ଏହି ଭିଡିଓ, ଯାହାକୁ ୬ ଲକ୍ଷରୁ ଅଧିକ ଥର ଦେଖାଯାଇଛି, ଘରକେଲେଶ ନାମକ ଏକ ଆକାଉଣ୍ଟ ଦ୍ୱାରା ସେୟାର କରାଯାଇଛି।

ୟୁଜରମାନେ ପଚାରିଥିଲେ ଯେ ଏସବୁ କେବଳ ପାକିସ୍ତାନରେ କାହିଁକି ହୁଏ। କିଛି ୟୁଜର ଏହା ମଧ୍ୟ ଲେଖିଛନ୍ତି ଯେ ଦିଦି ରେଡ୍ ବୁଲ୍ ପିଇ ନଥିବାରୁ ଷଣ୍ଢଗୁଡ଼ିକ ତାଙ୍କ ଉପରେ ରାଗି ଯାଇଥିଲେ।

କ୍ୟାମେରାମ୍ୟାନ୍ ଭିଡିଓ ସୁଟିଂ କରୁଛନ୍ତି:

ଷଣ୍ଢର ଶିଙ୍ଗ ମହିଳାଙ୍କ ପେଟରେ ପ୍ରବଳ ଭାବରେ ଆଘାତ କରିଥିଲା, ଯାହା ଫଳରେ ସେ ତଳେ ପଡ଼ିଯାଇଥିଲେ। ହେଲେ, ଏହି ଘଟଣାରେ କେହି ଆହତ ହୋଇ ନଥିଲେ ଏବଂ ମହିଳା ରିପୋର୍ଟରଙ୍କୁ କୌଣସି କ୍ଷତି ହୋଇନଥିଲା।

ଏହି ପ୍ରକ୍ରିୟାରେ, ମହିଳାଙ୍କ ମାଇକ୍ରୋଫୋନ୍ ମଧ୍ୟ ଷଣ୍ଢର ଶିଙ୍ଗରେ ଫସି ଯାଇଥିଲା। ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟଜନକ କଥା ହେଉଛି, ତାଙ୍କୁ ଉଦ୍ଧାର କରିବା ପରିବର୍ତ୍ତେ, କ୍ୟାମେରାମ୍ୟାନ୍ ସେଠାରେ ଠିଆ ହୋଇ ତାଙ୍କର ଭିଡିଓ ଉଠାଇ ଚାଲିଥିଲେ। ପାଖରେ ଥିବା ଲୋକମାନେ ତାଙ୍କୁ ଉଠାଇ ନିରାପଦ ସ୍ଥାନକୁ ନେଇଗଲେ।

