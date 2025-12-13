ଧର୍ମଶାଳା ଟି-୨୦ ପୂର୍ବରୁ ସୂର୍ଯ୍ୟକୁମାରଙ୍କୁ କଡ଼ା ଚେତାବନୀ, ଟସ ଫିଙ୍ଗିବା ଛଡ଼ା କିଛି ରନ ମଧ୍ୟ କର ବୋଲି କହିଦେଲେ ପୂର୍ବତନ କ୍ରିକେଟର

'କ୍ୟାପଟେନର କାମ କେବଳ ଟସ ଫିଙ୍ଗିବା ନୁହେଁ', ତୃତୀୟ ଟି-୨୦ ପୂର୍ବରୁ ସୂର୍ଯ୍ୟକୁମାର ଯାଦବଙ୍କୁ ଚେତାବନୀ....

By Pragyan Priyadarshini Sahoo

ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ: ଭାରତ ଏବଂ ଦକ୍ଷିଣ ଆଫ୍ରିକା ମଧ୍ୟରେ ତୃତୀୟ ଟି-୨୦ ଆନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ମ୍ୟାଚ୍ ଧର୍ମଶାଳାରେ ଖେଳାଯିବ, ଏବଂ ସୂର୍ଯ୍ୟକୁମାର ଯାଦବ ଏବଂ ତାଙ୍କ ଦଳ ସିରିଜରେ ୨-୧ରେ ଆଗୁଆ ହେବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିବେ।

ଭାରତ ପ୍ରଥମ ଟି-୨୦କୁ ୧୦୧ ରନରେ ଜିତିଥିଲା, ଏବଂ ଦ୍ୱିତୀୟ ମ୍ୟାଚ୍ ରେ ଏକ ବଡ଼ ପରାଜୟ ବରଣ କରିଥିଲା। ପୂର୍ବତନ ଭାରତୀୟ କ୍ରିକେଟର ଆକାଶ ଚୋପ୍ରା ଆଗାମୀ ମ୍ୟାଚ୍ ପୂର୍ବରୁ ବ୍ୟାଟ୍ ସହିତ ସଂଘର୍ଷ କରୁଥିବା ଭାରତୀୟ ଅଧିନାୟକଙ୍କୁ ଏକ ଚେତାବନୀ ଦେଇଛନ୍ତି। ସେ କହିଛନ୍ତି ଯେ ଜଣେ ଅଧିନାୟକଙ୍କ କାମ କେବଳ ଟସ ଫିଙ୍ଗିବା ନୁହେଁ, ବରଂ ବ୍ୟାଟ୍ ସହିତ ଯୋଗଦାନ ଦେବା ମଧ୍ୟ।

ସୂର୍ଯ୍ୟଙ୍କ ବ୍ୟାଟ୍ ରନ୍ ବହୁତ ଖରାପ: ରୋହିତ ଶର୍ମାଙ୍କ ପରେ ଭାରତର ଟି-୨୦ ଅଧିନାୟକ ହୋଇଥିବା ସୂର୍ଯ୍ୟକୁମାର ଯାଦବ ଅଧିନାୟକ ଭାବରେ ଏକ ଚମତ୍କାର କାମ କରିଛନ୍ତି। ତାଙ୍କ ଅଧିନାୟକତ୍ୱରେ ଟିମ୍ ଇଣ୍ଡିଆ ୨୮ଟି ମ୍ୟାଚ୍ ଜିତିଛି ଏବଂ ମାତ୍ର ୬ଟିରେ ହାରିଛି।

ତଥାପି, ଗତ କିଛି ଦିନ ଧରି ବ୍ୟାଟ୍ ସହିତ ତାଙ୍କର ସଂଘର୍ଷ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ନିରାଶ କରିଛି, ଯାହା ଆଗାମୀ ଟି-୨୦ ବିଶ୍ୱକପ୍ ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ଚିନ୍ତାର ବିଷୟ। ସୂର୍ଯ୍ୟ ଚଳିତ ବର୍ଷ ୧୯ଟି ମ୍ୟାଚ୍ ରେ ମାତ୍ର ୨୦୧ ରନ୍ କରିଛନ୍ତି, ଯାହାର ହାରାହାରି ୧୪.୩୫ ଏବଂ ଷ୍ଟ୍ରାଇକ୍ ରେଟ୍ ୧୨୬.୪୧। ଦକ୍ଷିଣ ଆଫ୍ରିକା ବିପକ୍ଷରେ ଚଳିତ ଟି-୨୦ ସିରିଜରେ ମଧ୍ୟ ସେ ବ୍ୟାଟ୍ ସହିତ ଫ୍ଲପ୍ ହୋଇଥିଲେ।

ଧର୍ମଶାଳାରେ ତୃତୀୟ ଟି-୨୦ ପୂର୍ବରୁ, ଆକାଶ ଚୋପ୍ରା ସୂର୍ଯ୍ୟକୁମାର ଯାଦବଙ୍କୁ ମନେ ପକାଇ ଦେଇଥିଲେ ଯେ ଅଧିନାୟକ ଭାବରେ ତାଙ୍କର ଦାୟିତ୍ୱରେ ବ୍ୟାଟରେ ଅବଦାନ ଦେବା ମଧ୍ୟ ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ, କେବଳ ଟସ୍ ପାଇଁ କଏନ ଟସ୍ କରିବା କିମ୍ବା କ୍ଷେତ୍ରରକ୍ଷଣ/ବୋଲିଂ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିବା ନୁହେଁ।

“ଆପଣ ଦଳର ଅଧିନାୟକ, କିନ୍ତୁ ଜଣେ ଅଧିନାୟକଙ୍କ କାମ କେବଳ ଟସ୍ କରିବା ଏବଂ ବୋଲରମାନଙ୍କୁ ପରିଚାଳନା କରିବା ନୁହେଁ। ଏହା କେବଳ ରଣନୀତି କରିବା ବିଷୟରେ ନୁହେଁ। ଯଦି ଆପଣ ଶ୍ରେଷ୍ଠ ଚାରିରେ ବ୍ୟାଟିଂ କରନ୍ତି, ତେବେ ଆପଣଙ୍କର ଭୂମିକା ରନ କରିବା ମଧ୍ୟ,” ଚୋପ୍ରା ତାଙ୍କ ୟୁଟ୍ୟୁବ୍ ଚ୍ୟାନେଲରେ ଏକ ଭିଡିଓରେ କହିଛନ୍ତି।

ପୂର୍ବତନ ଭାରତୀୟ ଓପନର ଆହୁରି କହିଛନ୍ତି, “ବହୁତ ମ୍ୟାଚ୍ ହୋଇଛି। ଯଦି ଆପଣଙ୍କର ୧୭ ଇନିଂସରେ ହାରାହାରି ୧୪ ଏବଂ ଆପଣଙ୍କର ଷ୍ଟ୍ରାଇକ୍ ରେଟ୍ ଭଲ ନୁହେଁ, ଆପଣଙ୍କର ଗୋଟିଏ ବି ଅର୍ଦ୍ଧଶତକ ନାହିଁ ଏବଂ ଆପଣ କେବଳ ଦୁଇଥର ୨୫ ଅତିକ୍ରମ କରିଛନ୍ତି, ତେବେ ଏହା IPL (ପୂର୍ବ ଏବଂ ପରେ) ଉଭୟ ପାର୍ଶ୍ୱରେ ଏକ ସମସ୍ୟା ହୋଇଛି।”

ଅଧିନାୟକତ୍ୱ ଉପରେ କୌଣସି ପ୍ରଶ୍ନ ନାହିଁ: ଚୋପ୍ରା ସ୍ପଷ୍ଟ କରିଛନ୍ତି ଯେ ସେ ସୂର୍ଯ୍ୟକୁମାର ଯାଦବଙ୍କ ଟି-୨୦ ଅଧିନାୟକତ୍ୱ କାର୍ଯ୍ୟକାଳକୁ ସମାଲୋଚନା କରୁନାହାଁନ୍ତି। ଚୋପ୍ରା ଜୋର ଦେଇ କହିଛନ୍ତି, “ମୁଁ କହୁନାହିଁ ଯେ ସୂର୍ଯ୍ୟକୁମାର ଯାଦବଙ୍କ ଅଧିନାୟକତ୍ୱ ଉପରେ କୌଣସି ସନ୍ଦେହ ଅଛି କିମ୍ବା ସେ ବିଶ୍ୱକପରେ ଭାରତର ଅଧିନାୟକତ୍ୱ କରିବେ ନାହିଁ। ମୁଁ ଏହା ଆଦୌ କହୁନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ସତ୍ୟ ହେଉଛି ତାଙ୍କୁ ରନ କରିବାକୁ ପଡିବ।”

