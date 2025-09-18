CHARIDHAM

୫ ଟଙ୍କା ପାଇଁ ୨ ବର୍ଷ ଲଢ଼ିଲେ କେସ୍, ଶେଷରେ redBusକୁ ଦେବାକୁ ପଡ଼ିଲା ହଜାରେ ଗୁଣା ଜରିମାନା, କୋର୍ଟର ଆଦେଶ…

By Subhasmita Das

ଉତ୍ତରପ୍ରଦେଶ: ୫ ଟଙ୍କା ପାଇଁ ୨ ବର୍ଷକାଳ କେସ୍ ଲଢ଼ିଲେ ବ୍ୟକ୍ତି। କଥାଟି ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ଲାଗୁଛିନା, ହଁ ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତି ତାଙ୍କ ନିର୍ଦ୍ଧାରିତ ରୁଟରେ ବସ୍ ନପାଇବାରୁ ଜିଲ୍ଲା ଗ୍ରାହକ ଫୋରମରେ ଏକ ମାମଲା ଦାୟର କରିଥିଲେ।

ଆଉ ୨୩ ମାସର ଲଢ଼େଇ ପରେ ଗ୍ରାହକ ଫୋରମ ଅଭିଯୋଗକାରୀଙ୍କ ସପକ୍ଷରେ ଏକ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ପ୍ରଦାନ କରିଛନ୍ତି। ଗ୍ରାହକଙ୍କୁ ତାଙ୍କର ବାକି ଥିବା୫ ଟଙ୍କା ଦେବାକୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦିଆଯାଇଛି।

ଗ୍ରାହକ ଫୋରମ ଆଗାମୀ ୪୫ ଦିନ ମଧ୍ୟରେ ଉପଭୋକ୍ତାଙ୍କୁ ବାକି ଥିବା ୫ ଟଙ୍କା ଏବଂ ମକଦ୍ଦମା ଖର୍ଚ୍ଚ ପାଇଁ ୫,୦୦୦ ଟଙ୍କା ଦେବାକୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଜାରି କରିଛି।

ଘଟଣାଟି କ’ଣ: ଉତ୍ତର ପ୍ରଦେଶର ଗାଜିଆବାଦର ଗୋବିନ୍ଦପୁରମର ବାଲାଜୀ ଏନକ୍ଲେଭରେ ରହୁଥିବା ଆଡଭୋକେଟ୍ ନରେଶ କୁମାର ଅଗଷ୍ଟ ୧୭, ୨୦୨୩ରେ ରେଡବସ୍ ଲିଙ୍କ୍ ବ୍ୟବହାର କରି ଦିଲ୍ଲୀର ଆନନ୍ଦ ବିହାରରୁ ରାଜସ୍ଥାନର ଭିୱାଡିକୁ ରାଜସ୍ଥାନ ରାଜ୍ୟ ସଡ଼କ ପରିବହନ ନିଗମର ଏକ ବସ୍ ବୁକ୍ କରିଥିଲେ।

ସେ ଟିକେଟ୍ ପାଇଁ ପ୍ରାୟ ୯୭ ଟଙ୍କା ଦେଇଥିଲେ। ବୁକିଂ କରିବା ପରେ ତାଙ୍କୁ ଏକ ହ୍ୱାଟ୍ସଆପ୍ ଏବଂ ଇମେଲ୍ ରେ ଟିକେଟ୍ ମିଳିଥିଲା। ଟିକେଟ୍ ରେ କେବଳ ଦିଲ୍ଲୀକୁ ବୋର୍ଡିଂ ପଏଣ୍ଟ ଭାବରେ ତାଲିକାଭୁକ୍ତ କରାଯାଇଥିଲା।

ଯେତେବେଳେ ସେ ଗ୍ରାହକ ସେବା ବିଷୟରେ ପଚାରିଲେ, ସେମାନେ ବୁଝାଇଲେ ଯେ ସେ ଆନନ୍ଦ ବିହାରକୁ ବୋର୍ଡିଂ ପଏଣ୍ଟ ଭାବରେ ଚୟନ କରିଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ କେବଳ ଦିଲ୍ଲୀକୁ ତାଲିକାଭୁକ୍ତ କରାଯିବା ପରେ ଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଥିଲା।

ଗ୍ରାହକ ସେବା ଅଧିକାରୀ ଅଭିଯୋଗକାରୀଙ୍କୁ ଆଶ୍ୱାସନା ଦେଇଥିଲେ ଯେ ବସ୍ କେବଳ ଆନନ୍ଦ ବିହାରରୁ ଛାଡିବ। ପରଦିନ ସକାଳ ୮ଟାରେ ସେ ଆନନ୍ଦ ବିହାରରେ ପହଞ୍ଚିବା ପରେ ସେ ସେଠାରେ କୌଣସି ବସ୍ ପାଇନଥିଲେ।

ପରେ ସେ ଜାଣିବାକୁ ପାଇଲେ ଯେ ଆନନ୍ଦ ବିହାରରୁ ଭିୱାଡିକୁ କୌଣସି ବସ୍ ଛାଡି ନାହିଁ। ଏହି ସୂଚନା ଦ୍ୱାରା ଅଭିଯୋଗକାରୀ ଆଘାତପ୍ରାପ୍ତ ହୋଇଥିଲେ।

ପୀଡିତା ଅଭିଯୋଗ କରିଥିଲେ: ପୀଡିତାଙ୍କ ଅଭିଯୋଗ ପରେ ରେଡବସ୍ ଅଭିଯୋଗକାରୀଙ୍କ ଟିକେଟ୍ ରାଶି ପ୍ରାୟ ୯୨ଟଙ୍କା ଫେରସ୍ତ କରିଥିଲା। ଫେରସ୍ତ ପାଇବା ପରେ ଆଡଭୋକେଟ୍ ନରେଶ କୁମାର ଅକ୍ଟୋବରରେ ଉପଭୋକ୍ତା କମିଶନଙ୍କ ନିକଟରେ ଏକ ଅଭିଯୋଗ ଦାଖଲ କରିଥିଲେ।

ଯେତେବେଳେ ବିପକ୍ଷ ପକ୍ଷ ରେଡବସ୍ ଉତ୍ତର ଦେବାରେ ବିଫଳ ହୋଇଥିଲା, ମାମଲାକୁ ଏକପାଖିଆ ଭାବରେ ଖାରଜ କରାଯାଇଥିଲା। ରାଜସ୍ଥାନ ରାଜ୍ୟ ସଡ଼କ ପରିବହନ ନିଗମ ଏହାର ପ୍ରତିକ୍ରିୟାରେ କହିଛି ଯେ ରେଡବସ୍ ଏକ ତୃତୀୟ ପକ୍ଷ ଆପ୍ ଏବଂ ବୋର୍ଡିଂ ପଏଣ୍ଟ ସୂଚନା ପ୍ରଦାନ କରିବା ରାଜସ୍ଥାନ ରାଜ୍ୟ ସଡ଼କ ପରିବହନ ନିଗମର ଦାୟିତ୍ୱ ମଧ୍ୟରେ ନାହିଁ।

