Gaza Ceasefire: ବନ୍ଦ ହେଲା ମୃତ୍ୟୁର ତାଣ୍ଡବ, ଗାଜାରେ ହେଲା ଯୁଦ୍ଧ ଶେଷ, ସୀମାରୁ ଫେରୁଛନ୍ତି ଇସ୍ରାଏଲୀ ସେନା

ଶେଷରେ ଦୀର୍ଘ ଦିନ ଧରି ଚାଲିଥିବା ଗାଜା-ଇସ୍ରାଏଲୀ ଯୁଦ୍ଧ ବନ୍ଦ ହୋଇଛି।

ଓଡିଶାଭାସ୍କର: ଶେଷରେ ଏତେ ଦିନ ହେବ ଚାଲିଥିବା ମୃତ୍ୟୁର ବିଭୀଷିକାରେ ଲାଗିଲା ବ୍ରେକ୍। ବନ୍ଦ ହେଲା ଗାଜା ଓ ଇସ୍ରାଏଲୀ ଯୁଦ୍ଧ। ଶୁକ୍ରବାର ଅପରାହ୍ନରୁ ଗାଜାରେ ଦୁଇ ବର୍ଷ ଧରି ଚାଲିଥିବା ଯୁଦ୍ଧ ବନ୍ଦ ହୋଇଯାଇଛି।

ଆମେରିକା ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଡୋନାଲ୍ଡ ଟ୍ରମ୍ପଙ୍କ ୨୦-ସୂତ୍ରୀ ପ୍ରସ୍ତାବ ଉପରେ ହୋଇଥିବା ଯୁଦ୍ଧବିରତି ଚୁକ୍ତିନାମା ଗାଜାରେ ସ୍ଥାନୀୟ ସମୟ ଆଜି ଅପରାହ୍ନରୁ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ ହୋଇଛି।

ଇସ୍ରାଏଲୀ ସେନା ଏହି ସୂଚନା ଦେଇଛି। ଆଇଡିଏଫ୍ କହିଛି ଯେ ହମାସ ସହିତ ଯୁଦ୍ଧବିରତି ଚୁକ୍ତିନାମା ସ୍ଥାନୀୟ ସମୟ ମଧ୍ୟାହ୍ନରୁ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି ଏବଂ ସୈନିକମାନେ ସହମତ ସ୍ଥାନକୁ ଫେରୁଛନ୍ତି।

ଏହି ଘୋଷଣା ଏପରି ସମୟରେ କରାଯାଇଛି ଯେତେବେଳେ ଶୁକ୍ରବାର ସକାଳେ ପାଲେଷ୍ଟାଇନୀମାନେ ଉତ୍ତର ଗାଜାରେ ପ୍ରବଳ ଗୁଳିବର୍ଷା ହେଉଥିବାର ସୂଚନା ଦେଇଥିଲେ।

ଗାଜାରୁ ଇସ୍ରାଏଲୀ ସୈନ୍ୟ ପ୍ରତ୍ୟାହାର: ଇସ୍ରାଏଲ ଏବଂ ହମାସ ମଧ୍ୟରେ ଏହି ସଂଘର୍ଷ ୭ ଅକ୍ଟୋବର ୨୦୨୩ ଠାରୁ ଜାରି ରହିଛି। ଦୁଇ ପକ୍ଷ ମଧ୍ୟରେ ହିଂସାର କ୍ରମବର୍ଦ୍ଧିଷ୍ଣୁ ଘଟଣା ଏହି ଅଞ୍ଚଳରେ ଅସ୍ଥିରତା ଏବଂ ମାନବିକ ସଙ୍କଟକୁ ଆହୁରି ତୀବ୍ର କରିଛି।

ଯୁଦ୍ଧବିରତି ଚୁକ୍ତିନାମା ପରେ, ଏହା ଶାନ୍ତି ଦିଗରେ ଏକ ସକାରାତ୍ମକ ପଦକ୍ଷେପ ହୋଇପାରେ ବୋଲି ଆଶା କରାଯାଉଛି। ଏହି ସମୟରେ, ଇସ୍ରାଏଲୀ ସେନା କହିଛି ଯେ ଏହାର ସୈନ୍ୟ ଗାଜାରୁ ପ୍ରତ୍ୟାହାର ଆରମ୍ଭ କରିଛନ୍ତି। ତଥାପି, ଚୁକ୍ତିନାମାର ସର୍ତ୍ତାବଳୀ ଏବଂ ଏହାର କାର୍ଯ୍ୟାନ୍ୱୟନର ବିବରଣୀ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସ୍ପଷ୍ଟ ହୋଇନାହିଁ।

