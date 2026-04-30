ନଦୀ ଭିତରକୁ ଯାଇ ମଣିଷ ଖିଆ କୁମ୍ଭୀରକୁ ଦାନ୍ତ ଘଷାଇ ଦେଲା ଏହି ଛୋଟ ବାଳକ, ଆଉ ତା’ପରେ… ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖି ଲୋକ ଛାନିଆ
କୁମ୍ଭୀର ସହ ଏମିତି ସମ୍ପର୍କ ଯେପରି ନିଜ ଘନିଷ୍ଠ ବନ୍ଧୁ।
ଓଡିଶାଭାସ୍କର: କୁମ୍ଭୀର ଏମିତି ଏକ ଜୀବ ଯାହାର ନାଁ ଶୁଣିବା ମାତ୍ରେ ଆଖି ଆଗରେ ମୃତ୍ୟୁ ନାଚି ଉଠେ। ଆଉ ଭୟରେ ଦେହ ଶିତେଇ ଉଠେ, ଦେଖିବା ତ ଦୂରର କଥା।
ହେଲେ ସୋସିଆଲ ମିଡିଆରେ ଏପରି ଏକ ଭିଡ଼ିଓ ଏବେ ଭାଇରାଲ ହେଉଛି ଯାହା ନେଟିଜେନମାନଙ୍କ ଛାତିକୁ ଥରାଇ ଦେଇଛି। ଯେଉଁଥିରେ ଜଣେ ଛୋଟ ବାଳକ ମଣିଷ ଖିଆ କୁମ୍ଭୀର ସହ ଏପରି କିଛି ଅସାଧାରଣ ଭାବରେ ସମ୍ପର୍କ ଗଢ଼ିଛନ୍ତି ଯାହାକୁ ଆପଣ ନିଜ ଆଖିରେ ନଦେଖିଲେ ବିଶ୍ୱାସ କରିବେନି।
ଏହି ଭାଇରାଲ ଭିଡିଓରେ, ଗୋଟିଏ ପିଲା ହାତରେ ଏକ ଟୁଥବ୍ରଶ୍ ଧରି ନଦୀକୂଳ ଆଡକୁ ଯାଉଥିବାର ଦେଖିବାକୁ ମିଳୁଛି। ଆଉ ସେ ପାଣି ଭିତରକୁ ପଶି ଜୋରରେ ଚିତ୍କାର କରିବାକୁ ଲାଗୁଛି, ଯେପରି କାହାକୁ ଡାକୁଛି।
ଆଉ ପର ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ନଦୀ ଭିତରୁ ତରଙ୍ଗ କାଟି ଏକ ବିଶାଳ ମଣିଷ ଖିଆ କୁମ୍ଭୀର ପହଁରି ପିଲାଟି ପାଖକୁ ଆସୁଛି। ଏହା ନିଶ୍ଚିତ ଯେ ଯଦି ଏହି ଘଟଣା ଆପଣଙ୍କ ସହ ଘଟିଥାନ୍ତା ତାହାଲେ ସୁନିଶ୍ଚିତ ଆପଣ ଭୟରେ ଅଧା ମରିଯାଇଥାନ୍ତେ।
ହେଲେ ଏହି ଭିଡ଼ିଓରେ ଏପରି କିଛି ଦେଖିବାକୁ ମିଳୁନି। ବରଂ କୁମ୍ଭୀରଟି ପିଲାଟି ପାଖକୁ ଆସୁଛି ଆଉ ପିଲାଟି ମଧ୍ୟ ଅତି ଆନନ୍ଦରେ ତା’ର ଅତି ଆପଣାର ଭାବି କୁମ୍ଭୀରର ପାଟି ଖୋଲି ତା’ ଦାନ୍ତି ଘଷିଦେଉଛି। ଯାହାକୁ ଦେଖି ସମସ୍ତେ ଆଶ୍ଟର୍ଯ୍ୟ ହୋଇଯାଉଛନ୍ତି। ଆଉ ବ୍ରଶ୍ କରିସାରିବା ପରେ କୁମ୍ଭୀରଟି ପୁଣି ସୁନା ପିଲା ପରି ନଦୀ ପାଣି ଭିତରକୁ ଚାଲିଯାଉଛି।
୧୦ କୋଟିରୁ ଅଧିକ ଭ୍ୟୁ:
ଏହି ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟଜନକ ଦୃଶ୍ୟଟି ପ୍ରାୟ ୩୫ ସେକେଣ୍ଡର। ଦାନ୍ତ ସଫା କରିବା ପରେ, କୁମ୍ଭୀରଟି ପିଲାଟିର କୌଣସି କ୍ଷତି ନକରି ପାଣି ଭିତରକୁ ଫେରିଯାଉଛି।
@nellydelcarmenzurita ଇନଷ୍ଟାଗ୍ରାମ ହ୍ୟାଣ୍ଡେଲ ଦ୍ୱାରା ସେୟାର କରାଯାଇଥିବା ଏହି ଭିଡିଓଟି ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ୧୩ ନିୟୁତରୁ ଅଧିକ ଭ୍ୟୁ ଏବଂ ୧ କୋଟିରୁ ଅଧିକ ଲାଇକ୍ ହାସଲ କରିଛି।
ନେଟିଜେନମାନେ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ:
ଏହି ଭିଡିଓ ଦେଖିବା ପରେ, ସୋସିଆଲ ମିଡିଆ ୟୁଜରମାନେ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର କମେଣ୍ଟ ଦେବା ଆରମ୍ଭ କରିଛନ୍ତି। ଲୋକମାନେ ସେମାନଙ୍କର ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ଏବଂ ଭୟ ପ୍ରକାଶ କରୁଛନ୍ତି।
ଜଣେ ଭୟଭୀତ ୟୁଜର ଲେଖିଛନ୍ତି, “ପୁଅ, ତୁମେ ମୃତ୍ୟୁର ଦେବତାଙ୍କ ସହିତ କାହିଁକି ଖେଳୁଛ? ଘରକୁ ଯାଅ!” ଆଉ ଜଣେ ବ୍ୟଙ୍ଗ କରି କହିଛନ୍ତି, “କୁମ୍ଭୀର ବିପଦ ନୁହେଁ; ଏହି ପିଲାଟି ପ୍ରକୃତ ବିପଦ।”
ହେଲେ, ଅନେକ ଲୋକ ଫୁଟେଜର ସତ୍ୟତା ଉପରେ ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠାଇଛନ୍ତି। କିଛି ୟୁଜର ଏହାକୁ AI ର ଏକ କୃତିତ୍ୱ ବୋଲି ବିଶ୍ୱାସ କରନ୍ତି, ଯେତେବେଳେ ଅନ୍ୟମାନେ ଦାବି କରନ୍ତି ଯେ ଭିଡିଓର ନିର୍ମାତାମାନେ ଏକ ମୃତ କୁମ୍ଭୀରକୁ ଏକ ପ୍ରହରୀ ଭାବରେ ବ୍ୟବହାର କରିଥିଲେ।