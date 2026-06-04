ସମୁଦ୍ର ଉପରେ ଭାସୁଥିବା ସହର! ରହିବେ ୮୦,୦୦୦ ଲୋକ, ସ୍କୁଲ-ହସ୍ପିଟାଲ-ଷ୍ଟାଡ଼ିୟମ ସବୁ ଗୋଟିଏ ଜାଗାରେ…
ଜାଣନ୍ତୁ କ'ଣ ରହିଛି ଫ୍ରିଡମ ସିପ୍ ର ବୈଶିଷ୍ଟ୍ୟ।
ଓଡିଶାଭାସ୍କର: ଆମେରିକାର ଫ୍ଲୋରିଡାରେ ରହୁଥିବା ଜଣେ ବ୍ୟବସାୟୀ ହେଉଛନ୍ତି ରୋଜର ଏମ୍. ଗୁଚ୍। ସେ ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୁଦ୍ରରେ ପହଁରୁଥିବା ଏକ ବିଶାଳକାୟ ସହରର ପରିକଳ୍ପନାକୁ ଚୂଡ଼ାନ୍ତ କରୁଛନ୍ତି।
୧୯୯୦ ଦଶକରେ, ନର୍ମାନ ନିକ୍ସନ ନାମକ ଜଣେ ଇଞ୍ଜିନିୟର ସମାନ ସ୍ୱପ୍ନ ଦେଖିଥିଲେ। ଏହି ପ୍ରକଳ୍ପକୁ ବିଶ୍ୱର ପ୍ରଥମ ଭାସମାନ ସହର ଭାବରେ ପ୍ରଶଂସା କରାଯାଉଛି।
ଏହାର ନିର୍ମାଣ ଇଣ୍ଡୋନେସିଆରେ କରାଯିବାର ପ୍ରସ୍ତାବ ରହିଛି। ଏହା ପ୍ରତି ଦୁଇରୁ ତିନି ବର୍ଷରେ ବିଶ୍ୱ ପରିକ୍ରମା କରିବା ପାଇଁ ଡିଜାଇନ୍ କରାଯାଇଛି।
ତେବେ ଆସନ୍ତୁ ଅନୁସନ୍ଧାନ କରିବା ଯେ ଏହି “ଫ୍ରିଡମ ସିପ୍”, ଯାହା ଉପରେ ଏକ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ସହର ପ୍ରତିଷ୍ଠା କରାଯିବାର ଯୋଜନା କରାଯାଇଛି, ତାହା କିପରି ହେବ। ଏହି ଭାସମାନ ଜାହାଜ କ’ଣ ସୁବିଧା ପ୍ରଦାନ କରିବ?
ଫ୍ରିଡମ୍ ସିପ୍ ପ୍ରକୃତରେ ଏକ ଅନନ୍ୟ ପ୍ରକଳ୍ପ। ଏହାକୁ ବିଶ୍ୱର ପ୍ରଥମ ଭାସମାନ ସହର ଭାବରେ ପ୍ରଶଂସା କରାଯାଉଛି। ମୂଳତଃ ଏକ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ସହରାଞ୍ଚଳ ଜନବସତିକୁ ସ୍ଥାପିତ କରିବାକୁ ସକ୍ଷମ ଏକ ଜାହାଜ।
ଜାହାଜରେ ଲୋକମାନେ ରହିବେ, କାମ କରିବେ, ପିଲାମାନେ ପାଠ ପଢ଼ିବେ, ଚିକିତ୍ସା ସେବା ପାଇବେ ଏବଂ ଏପରିକି ଯାତ୍ରା ମଧ୍ୟ କରିପାରିବେବେ। କେବଳ ସେତିକି ନୁହେଁ ଏକ ବିଶାଳ ପଡ଼ିଆରେ ଖେଳି ମଧ୍ୟ ପାରିବେ।
ଏହା କୌଣସି ସାଧାରଣ କ୍ରୁଜ୍ ଜାହାଜ ନୁହେଁ; ଏହା ଏକ ଭାସମାନ ସହର ହେବ। ଏହା ପ୍ରାୟ ୮୦,୦୦୦ ଲୋକଙ୍କୁ ସ୍ଥାପିତ କରିପାରିବ ବୋଲି ଆକଳନ କରାଯାଇଛି।
ଏହି କାରଣରୁ, ଏହି ପ୍ରକଳ୍ପ ବିଶ୍ୱସ୍ତରୀୟ ଆଲୋଚନାର ବିଷୟ ପାଲଟିଛି। ଫ୍ରିଡମ୍ ସିପ୍ ର ଧାରଣା ନୂଆ ନୁହେଁ; ଏହା ବହୁ ବର୍ଷ ଧରି ଆଲୋଚନାର ବିଷୟ ହୋଇ ରହିଛି।
ଲୋକମାନେ ଏହାକୁ ଭବିଷ୍ୟତର ଏକ ସହର ଭାବରେ ଦେଖନ୍ତି, ଯେତେବେଳେ କେତେକ ଏହାକୁ ସାମୁଦ୍ରିକ ଜୀବନଶୈଳୀରେ ଏକ ନୂତନ ଯୁଗର ପ୍ରାରମ୍ଭ ଭାବରେ ଦେଖନ୍ତି।
ବିପରୀତରେ, ଅନ୍ୟମାନେ ଏହାକୁ ଏକ ଅବିଶ୍ୱସନୀୟ ଜଟିଳ ଏବଂ ମହଙ୍ଗା କାର୍ଯ୍ୟ ବୋଲି ବିବେଚନା କରନ୍ତି। ହେଲେ, ଏହି ଧାରଣା ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଲୋକଙ୍କ କଳ୍ପନାକୁ କବଳିତ କରି ଚାଲିଛି।
ଫ୍ରିଡମ୍ ସିପ୍ ପ୍ରକଳ୍ପ କ’ଣ:
ଫ୍ରିଡମ୍ ସିପ୍ ଏକ ବିଶାଳ ସାମୁଦ୍ରିକ ଗଠନ ହେବ। ଏହାକୁ ଏପରି ଭାବରେ ନିର୍ମାଣ କରାଯିବ ଯେ ଏହା ଦୀର୍ଘ ସମୟ ପାଇଁ ସମୁଦ୍ରରେ ରହିପାରିବ। ଏହାର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ କେବଳ ଯାତ୍ରାକୁ ସହଜ କରିବା ନୁହେଁ; ବରଂ ଏହାର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ହେଉଛି ସମୁଦ୍ରରେ ସ୍ଥାୟୀ ଜୀବନଯାପନ ପ୍ରଦାନ କରିବା।
ଅନ୍ୟ ଶବ୍ଦରେ, ଲୋକମାନେ ଏଠାକୁ କେବଳ ଏକ ଛୋଟ ଛୁଟି ପାଇଁ ଆସିବେ ନାହିଁ; ସେମାନେ ଦୀର୍ଘ ସମୟ ପାଇଁ ଏଠାରେ ରହିପାରିବେ। ଏଥିରେ ଆବାସିକ ଘର, ହୋଟେଲ, କାର୍ଯ୍ୟାଳୟ ଏବଂ ଦୋକାନ, ଏବଂ ସ୍କୁଲ ଏବଂ ହସ୍ପିଟାଲ ମଧ୍ୟ ରହିବ।
ଏହି ଜାହାଜକୁ ଏକ ଭ୍ରାମ୍ୟମାଣ ସହର ଭାବରେ କଳ୍ପନା କରାଯାଇଛି। ଏହା ନିରନ୍ତର ସମୁଦ୍ରରେ ନାଭିଗେଟ୍ କରିବ, ବିଭିନ୍ନ ରାଷ୍ଟ୍ରର ଉପକୂଳ ନିକଟରେ କ୍ରୁଜ୍ କରିବ, ଯାହା ଫଳରେ ଏହାର ବାସିନ୍ଦାମାନଙ୍କୁ ସେମାନଙ୍କର ଘର ସ୍ଥାନାନ୍ତର ନକରି ବିଶ୍ୱର ଅନେକ ବିଭିନ୍ନ ସ୍ଥାନ ଅନୁସନ୍ଧାନ କରିବାକୁ ସକ୍ଷମ କରିବ।
ଜାହାଜରେ କେତେ ଲୋକ ରହିପାରିବେ:
ଫ୍ରିଡମ୍ ସିପ୍ର ସବୁଠାରୁ ଉଲ୍ଲେଖନୀୟ ବୈଶିଷ୍ଟ୍ୟ ହେଉଛି ଏହାର କ୍ଷମତା। ଏହା ପ୍ରାୟ ୮୦,୦୦୦ ଲୋକଙ୍କୁ ସ୍ଥାପିତ କରିପାରିବ ବୋଲି ରିପୋର୍ଟ କରାଯାଇଛି। ଏହି ଜନସଂଖ୍ୟାରେ ସ୍ଥାୟୀ ବାସିନ୍ଦା, କର୍ମଚାରୀ ଏବଂ ଅତିଥିମାନେ ରହିବେ ଏବଂ ଯାତ୍ରୀମାନେ ମଧ୍ୟ ସାମିଲ ହୋଇପାରିବେ।
ଏତେ ସଂଖ୍ୟକ ଲୋକଙ୍କୁ ଖାଦ୍ୟ ଯୋଗାଇବା ପାଇଁ ଏକ ବିଶାଳ ପରିମାଣରେ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଆବଶ୍ୟକ ହେବ। ରହିବା ସ୍ଥାନଗୁଡ଼ିକ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ଷେତ୍ରଠାରୁ ଭିନ୍ନ ହେବ ଏବଂ ମନୋରଞ୍ଜନ ସୁବିଧା ମଧ୍ୟ ପୃଥକ ହେବ।
ଅତ୍ୟାବଶ୍ୟକୀୟ ସେବାଗୁଡ଼ିକ ସବୁବେଳେ ଉପଲବ୍ଧ ହେବା ଆବଶ୍ୟକ। ଯଦି ଏପରି ଏକ ପ୍ରକଳ୍ପ ପ୍ରକୃତରେ ବାସ୍ତବରେ ପରିଣତ ହୁଏ, ତେବେ ଏହା ଏକ ଛୋଟ ସହରଠାରୁ କମ୍ ନୁହେଁ। ଖୋଲା ସମୁଦ୍ରରେ ଏତେ ବଡ଼ ମାନବ ସମ୍ପ୍ରଦାୟ ଏକାଠି ବାସ କରିବାର ସତ୍ୟତା ନିଜେ ଏକ ଐତିହାସିକ ଘଟଣା ହେବ।
ଜାହାଜରେ କିପରି ସୁବିଧା ରହିବ:
ଫ୍ରିଡମ୍ ସିପ୍ ପଛରେ ଦୃଷ୍ଟିକୋଣ ହେଉଛି ଏହାକୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ସ୍ୱାବଲମ୍ବୀ କରିବା। ଏହାର ଅର୍ଥ ହେଉଛି ଦୈନନ୍ଦିନ ଜୀବନର ସମସ୍ତ ଆବଶ୍ୟକୀୟ ଜିନିଷ ଜାହାଜରେ ଉପଲବ୍ଧ ହେବ।
ପ୍ରତ୍ୟେକ ଛୋଟ ଆବଶ୍ୟକତା ପାଇଁ ଲୋକଙ୍କୁ କୂଳକୁ ଯିବାକୁ ପଡ଼ିବ ନାହିଁ। ଜାହାଜରେ ଆବାସିକ ଆପାର୍ଟମେଣ୍ଟ ଏବଂ ହୋଟେଲ ରୁମ ମଧ୍ୟ ରହିପାରିବ। ରେଷ୍ଟୁରାଣ୍ଟ ଏବଂ କାଫେ ସହିତ ବଜାର ଏବଂ ଦୋକାନ କ୍ଷେତ୍ର ପ୍ରତିଷ୍ଠା କରାଯାଇପାରିବ।
ପିଲାମାନଙ୍କ ପାଇଁ ସ୍କୁଲ ଏବଂ ମନୋରଞ୍ଜନ ସ୍ଥାନ ରହିବ ଏବଂ ରୋଗୀଙ୍କ ଯତ୍ନ ନେବା ପାଇଁ ଏକ ହସ୍ପିଟାଲ ମଧ୍ୟ ରହିବ। କାର୍ଯ୍ୟକ୍ଷେତ୍ର ଏବଂ ବ୍ୟବସାୟ କେନ୍ଦ୍ର ମଧ୍ୟ ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ କରାଯାଇପାରେ।
ଏହା ବ୍ୟତୀତ, ଜାହାଜରେ ପାର୍କ, ଜିମ୍, ସୁଇମିଂ ପୁଲ୍ ଏବଂ ମନୋରଞ୍ଜନ କେନ୍ଦ୍ର ମଧ୍ୟ ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ ହୋଇପାରେ। ଏହା ମଧ୍ୟ କଳ୍ପନାଯୋଗ୍ୟ ଯେ ଛୋଟ ବିମାନ କିମ୍ବା ହେଲିପ୍ୟାଡ୍ ପାଇଁ ସୁବିଧା ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ କରାଯାଇପାରେ।
ଏହି ଭାସମାନ ସହର କାହିଁକି ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର:
ଫ୍ରିଡମ୍ ସିପ୍ କେବଳ ଆକାରରେ ବିଶାଳ ନୁହେଁ; ଏହା ଏକ ବିଶାଳ ପରିସରର ଧାରଣା ମଧ୍ୟ। ସ୍ଥଳଭାଗରେ ବଢ଼ୁଥିବା ଜନସଂଖ୍ୟାକୁ ସମାଧାନ କରିବା ପାଇଁ ଏହାକୁ ଏକ ବିକଳ୍ପ ମଡେଲ୍ ଭାବରେ ପ୍ରଶଂସା କରାଯାଉଛି।
ସାରା ବିଶ୍ୱରେ ସହରଗୁଡ଼ିକ ଦ୍ରୁତ ଗତିରେ ଜନଗହଳିପୂର୍ଣ୍ଣ ହେଉଛି; ଭୂମି ଏକ ସୀମିତ ସମ୍ବଳ, ଯେତେବେଳେ ଜନସଂଖ୍ୟା ବୃଦ୍ଧି ପାଉଛି। ଏହି ପରିପ୍ରେକ୍ଷୀରେ, ସମୁଦ୍ରରେ ରହିବାର ଧାରଣା ଲୋକଙ୍କୁ ଆଗକୁ ବଢ଼ିବାର ଏକ ନୂତନ ପଥ ପ୍ରଦାନ କରେ।
ଏହି ପ୍ରକଳ୍ପ ନିର୍ବିଘ୍ନରେ ପ୍ରଯୁକ୍ତିବିଦ୍ୟା, ଇଞ୍ଜିନିୟରିଂ ଏବଂ ସହରୀ ଜୀବନଶୈଳୀକୁ ଏକତ୍ରିତ କରେ। ଏକ ଜାହାଜ, ଏକ ସହର ଏବଂ ଆଧୁନିକ ଜୀବନକୁ ଗୋଟିଏ ସ୍ଥାନରେ ଏକାଠି କରେ।
ଯେଉଁମାନେ ଯାତ୍ରାକୁ ପସନ୍ଦ କରନ୍ତି, ସେମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଏହା ଏକ ସ୍ୱପ୍ନ ସତ ହେବା ପରି ଅନୁଭବ ହୋଇପାରେ; ଏବଂ ଯେଉଁମାନେ ନବସୃଜନକୁ ଗ୍ରହଣ କରନ୍ତି, ସେମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଏହା ଏକ ପ୍ରକୃତ ଆକର୍ଷଣୀୟ ସମ୍ଭାବନା ଉପସ୍ଥାପନ କରେ।
ପରିବେଶ ଏବଂ ଶକ୍ତିର ପ୍ରଶ୍ନ:
ଏତେ ବଡ଼ ସାମୁଦ୍ରିକ ସହର ପରିଚାଳନା କରିବା ସହଜ ହେବ ନାହିଁ; ଏଥିପାଇଁ ପ୍ରଚୁର ପରିମାଣର ଶକ୍ତି ଆବଶ୍ୟକ ହେବ। ଜଳ ପରିଚାଳନା ମଧ୍ୟ ଏକ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜ ସୃଷ୍ଟି କରିବ, ଯେପରିକି ଅପଚୟ ପରିଚାଳନା।
ସାମୁଦ୍ରିକ ପରିବେଶ ଉପରେ କୌଣସି କ୍ଷତି ନ ଘଟେ ତାହା ନିଶ୍ଚିତ କରିବା ପାଇଁ ବହୁତ ଯତ୍ନ ନେବାକୁ ପଡିବ। ଯଦି ଏହି ପ୍ରକଳ୍ପ ସଫଳ ହୁଏ, ତେବେ ଏଥିପାଇଁ ଆଧୁନିକ ପରିବେଶଗତ ପ୍ରଯୁକ୍ତିବିଦ୍ୟାର ନିୟୋଜିତ ହେବା ଆବଶ୍ୟକ ହେବ>
ଯେପରି ସୌରଶକ୍ତିର ବ୍ୟବହାର, ଅପଚୟର ନିରାପଦ ନିଷ୍କାସନ, ସମୁଦ୍ର ଜଳକୁ ପାନୀୟ ଉପଯୋଗୀ କରିବା ପାଇଁ ବିଶୁଦ୍ଧ କରିବା ଏବଂ ପ୍ରଦୂଷଣ-ପ୍ରଶମନ ପ୍ରଯୁକ୍ତିବିଦ୍ୟାର ବ୍ୟବହାର।
ଆଜିର ବିଶ୍ୱରେ, ଯେକୌଣସି ବଡ଼ ପ୍ରକଳ୍ପ କେବଳ ସେତେବେଳେ ସଫଳ ବୋଲି ବିବେଚନା କରାଯାଏ ଯେତେବେଳେ ଏହା ପରିବେଶଗତ ଦାୟିତ୍ୱ ପ୍ରଦର୍ଶନ କରେ; ସମାନ ନୀତି ଫ୍ରିଡମ୍ ସିପ୍ ପାଇଁ ପ୍ରଯୁଜ୍ୟ।
ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜଗୁଡ଼ିକ କମ୍ ନୁହେଁ:
ଫ୍ରିଡମ୍ ସିପ୍ ର ଧାରଣା ଯେତେ ଆକର୍ଷଣୀୟ, ଏହାର ପଥ ମଧ୍ୟ ସେତିକି କଷ୍ଟକର। ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜ ହେଉଛି ଖର୍ଚ୍ଚ; ଏତେ ବଡ଼ ଜାହାଜ ନିର୍ମାଣ କରିବା ଏକ ଅତ୍ୟନ୍ତ ମହଙ୍ଗା କାର୍ଯ୍ୟ ହେବ।
ଆକଳନ ଅନୁଯାୟୀ ଏହି ପ୍ରକଳ୍ପ ପାଇଁ ଆବଶ୍ୟକ ପୁଞ୍ଜି ୧୫ ରୁ ୧୬ ବିଲିୟନ ଡଲାର ମଧ୍ୟରେ ପଡ଼ିଥାଏ। ଏହା ବୈଷୟିକ ବିଶେଷଜ୍ଞତା ଏବଂ ବ୍ୟାପକ ଦୀର୍ଘକାଳୀନ ଯୋଜନା ଆବଶ୍ୟକ କରେ।
ଦ୍ୱିତୀୟ ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜ ହେଉଛି ସୁରକ୍ଷା। ସମୁଦ୍ର ସର୍ବଦା ଶାନ୍ତ ନୁହେଁ; ଝଡ଼ ଉଠେ, ଶକ୍ତିଶାଳୀ ଢେଉ ଉଠେ ଏବଂ ପାଗ ପରିସ୍ଥିତି ହଠାତ୍ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହୋଇପାରେ।
ଏପରି ପରିସ୍ଥିତିରେ, ଏତେ ସଂଖ୍ୟକ ଲୋକଙ୍କ ସୁରକ୍ଷା ସୁନିଶ୍ଚିତ କରିବା ସର୍ବୋପରି ହେବ। ତୃତୀୟ ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜ ହେଉଛି ଆଇନଗତ ପ୍ରକୃତିର। ଜାହାଜ କେଉଁ ଦେଶର ନିୟମ ପାଳନ କରିବ?
କେଉଁ ପତାକା ତଳେ ଏହା କାର୍ଯ୍ୟ କରିବ? ଜାହାଜରେ ଥିବା ବାସିନ୍ଦାମାନେ କେଉଁ ଅଧିକାର ପାଇବେ? ଟିକସ କିପରି ପରିଚାଳିତ ହେବ? ଆଇନ ଶୃଙ୍ଖଳା କିପରି ବଜାୟ ରହିବ? ଏସବୁ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ପ୍ରଶ୍ନ ଯାହା ଉତ୍ତର ଦାବି କରେ।
ଏହା ପ୍ରକୃତରେ ସମ୍ଭବ ହେବ କି:
ଫ୍ରିଡମ ଜାହାଜ ପ୍ରକୃତରେ ନିର୍ମିତ ହେବ କି, ନା ଏହା କେବଳ ଏକ ସ୍ୱପ୍ନ ହୋଇ ରହିବ? ଏହି ପ୍ରକଳ୍ପ ଅନେକ ସମୟରେ ଆଲୋଚନାର ବିଷୟ ହୋଇଛି। ଡିଜାଇନ୍ ଏବଂ ଧାରଣା ମଧ୍ୟ ଉନ୍ମୋଚିତ ହୋଇଛି।
ହେଲେ, ଏତେ ବଡ଼ ପରିମାଣର ପ୍ରକଳ୍ପକୁ ସଫଳ କରିବା ସହଜ କାମ ନୁହେଁ। ଏହି କାରଣରୁ ଏହା ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ସାକାର ହୋଇପାରିନାହିଁ। ତଥାପି, ଏହି ଧାରଣାର ଗୁରୁତ୍ୱ ଅତୁଟ ରହିଛି।
ପ୍ରାୟତଃ, ମହାନ ସ୍ୱପ୍ନ ତୁରନ୍ତ ପୂରଣ ହୁଏ ନାହିଁ; ସେମାନେ ପ୍ରଥମେ ବିଶ୍ୱର ମାନସିକତାକୁ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରନ୍ତି, ଏବଂ ତା’ପରେ, ଧୀରେ ଧୀରେ, ପ୍ରଯୁକ୍ତିବିଦ୍ୟା ସେଗୁଡ଼ିକୁ ସମ୍ଭବ କରିଥାଏ।
ଯଦିଓ ସ୍ୱାଧୀନତା ଜାହାଜ ଆଜି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ନିର୍ମିତ ହୋଇନାହିଁ, ଏହା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ କଳ୍ପନାଯୋଗ୍ୟ ଯେ ଭବିଷ୍ୟତରେ ସମାନ ଭାସମାନ ସହର ପ୍ରକୃତରେ ନିର୍ମିତ ହୋଇପାରିବ।
ଭବିଷ୍ୟତର ସହରଗୁଡ଼ିକର ଏକ ଝଲକ:
ଫ୍ରିଡମ୍ ସିପ୍କୁ ଭବିଷ୍ୟତର ସହର ଯୋଜନାର ପ୍ରତୀକ ଭାବରେ ମଧ୍ୟ ବିବେଚନା କରାଯାଏ। ଆଜି ବିଶ୍ୱର ଅନେକ ଅଂଶ ସମୁଦ୍ର ସ୍ତର ବୃଦ୍ଧି ନେଇ ଚିନ୍ତାର ସମ୍ମୁଖୀନ ହେଉଛନ୍ତି।
ଏହା ବ୍ୟତୀତ, କିଛି ସହର ପ୍ରଚୁର ଜନସଂଖ୍ୟାଗତ ଚାପ ମଧ୍ୟରେ ଅଛନ୍ତି। ଫଳସ୍ୱରୂପ, ପାଣି ଉପରେ ନିର୍ମିତ ସହରଗୁଡ଼ିକ ବିଷୟରେ ଗବେଷଣା ଗତିଶୀଳ ହେଉଛି। ଏକ ଭାସମାନ ସହର ଧାରଣା କେବଳ ଏକ ଦୁଃସାହସିକ କାର୍ଯ୍ୟ ନୁହେଁ; ଏହା ଭବିଷ୍ୟତର ଆବଶ୍ୟକତାରେ ବିକଶିତ ହୋଇପାରେ।
ଆବଶ୍ୟକୀୟ ପ୍ରଯୁକ୍ତିବିଦ୍ୟା ସୁଲଭ ଏବଂ ନିରାପଦ ହେଲେ, ସାମୁଦ୍ରିକ ସହରଗୁଡ଼ିକ ଏକ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ନୂତନ ଜୀବନଶୈଳୀ ପ୍ରଦାନ କରିପାରିବ। ଏପରି ସହରଗୁଡ଼ିକ ପର୍ଯ୍ୟଟନ, ବାଣିଜ୍ୟ, ଶିକ୍ଷା ଏବଂ ଗବେଷଣା ପାଇଁ ନୂତନ କେନ୍ଦ୍ର ଭାବରେ ଉଭା ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ରଖେ।
ଫ୍ରିଡମ୍ ସିପ୍ ଏହି ଦୃଷ୍ଟିକୋଣର ଏକ ପ୍ରମୁଖ ଉଦାହରଣ ଭାବରେ ଠିଆ ହୋଇଛି – ଏହା ଦର୍ଶାଉଛି ଯେ ମାନବଜାତି କେବଳ ଭୂମିରେ ସୀମିତ ରହିବାକୁ ଚାହେଁ ନାହିଁ, ବରଂ ଅଜଣା ଅଞ୍ଚଳରେ ଏକ ନୂତନ ଅସ୍ତିତ୍ୱ ଗଠନ କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛି।