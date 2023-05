(Video) ବାଃ କି ଦୃଶ୍ୟ! ‘Cockroach’ ମେଟ ଗାଲା ରେଡ କାର୍ପେଟରେ ଦେଲା ପୋଜ୍: ଭିଡିଓ ଭାଇରାଲ

ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ: ସବୁଠୁ ବଡ ଫ୍ରାସନ ଇଭେଣ୍ଟ ମେଟ ଗାଲା-୨୦୨୩ର ଶୁଭାରମ୍ଭ ହୋଇ ସାରିଛି । ନ୍ୟୁୟର୍କର ଏହି ଇଭେଣ୍ଟର ରେଡ କାର୍ପେଟରେ ବିଶ୍ୱର ଟପ୍ ସେଲିବ୍ରିଟି ମାନେ ପୋଜ୍ ଦେଉଥିବାର ଦେଖାଯାଇଛି । କିନ୍ତୁ ଏମାନଙ୍କ ଅପେକ୍ଷା ସେଠାରେ ଉପସ୍ଥିତ ସମସ୍ତଙ୍କ ନଜର ଥିଲା ଆଉ କିଛି ଉପରେ, ଯିଏ କିଛିଟା ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ପାଲଟିଗଲା ସେଲିବ୍ରିଟି । ‘କକରୋଚ’ ଆଲିଆ ଭଟ୍ଟ, ପ୍ରିୟଙ୍କା ଚୋପ୍ରା ଏବଂ ନିକ୍ ଜୋନାସଙ୍କ ଭଳି ସେଲିବ୍ରିଟିଙ୍କ ସହ ରେଡ କାର୍ପେଟରେ ପୋଜ ଦେଉଥିବାର ଦେଖାଯାଇଛି । ଯାହାର ଭିଡିଓ ବର୍ତ୍ତମାନ ଭାଇରାଲ ହେବାରେ ଲାଗିଛି ।

ଏହି ଗ୍ରାଣ୍ଡ ଇଭେଣ୍ଟରେ ରେଡ କାର୍ପେଟରେ ନିଜ ଡିଜାଇନର ଡ୍ରେସରେ ସେଲିବ୍ରିଟି ପୋଜ ଦେଉଥିବା ବେଳେ ଏକ କକରୋଚ ମଧ୍ୟ ‘ୱାକ’ କରୁଥିବାର ନଜର ଆସିଛି । ଯାହା ସେଠାରେ ଥିବା ସମସ୍ତ ଫଟୋଗ୍ରାଫର୍ସଙ୍କ ଦୃଷ୍ଟି ଆକର୍ଷଣ କରିଥିଲା । ଜଣେ ଫଯୋଗ୍ରାଫର ଏହି ‘କକରୋଚ’ର ଫଟୋ ଉଠାଇବାକୁ ଚେଷ୍ୟା କରୁଥିବାର ଏକ ଭିଡିଓ ବର୍ତ୍ତମାନ ସୋସିଆଲ ମିଡିଆରେ ଭାଇରାଲ ହେବାରେ ଲାଗିଛି । ତେବେ ‘ମେଟ୍ ଗାଲା’ ଭଳି ଏକ ଗ୍ରାଣ୍ଡ ଇଭେଣ୍ଟରେ ‘କକରୋଚ’ ମିଳିବା ଘଟଣାକୁ ନେଇ ବର୍ତ୍ତମାନ ଇଣ୍ଟରନେଟରେ ଖୁବ ମିମ୍ସ ପୋଷ୍ଟ ହେବାରେ ଲାଗିଛି । ଅନେକ ୟୁଜର ଏହାର ମଜା ଉଠାଉଛନ୍ତି ।

ଏହି ଭିଡିଓ ଏବେ ଭାଇରାଲ ହେଉଥିବା ବେଳେ ଏହାକୁ ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ ଲୋକ ପସନ୍ଦ କରୁଛନ୍ତି ଏବଂ କମେଣ୍ଟ ମଧ୍ୟ କରିଛନ୍ତି । ତେବେ କକରୋଚ କ’ଣ ପିନ୍ଧିଛି ବୋଲି ଜଣେ ୟୁଜର ପଚାରିଥିବା ବେଳେ ଆଉ ଜଣେ ୟୁଜର କହିଛନ୍ତି ‘ବେଷ୍ଟ ଡ୍ରେସଡ ଫର ସେୟାର’ । ସେଲିବ୍ରିଟିଙ୍କ ଅପେକ୍ଷା ଏହି କକରୋଚ ଇଭେଣ୍ଟରେ ସମସ୍ତଙ୍କ ଆକର୍ଷଣର କେନ୍ଦ୍ରବିନ୍ଦୁ ପାଲଟିଥିଲା । ତେବେ ଚଳିତବର୍ଷ ଏହି ଇଭେଣ୍ଟରେ ଥିମ୍ ଥିଲା ‘କାର୍ଲ ଲେଗରଫେଲ୍ଡ: ଏ ଲାଇନ ଅଫ ବ୍ୟୁଟି’ ।

