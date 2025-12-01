(video) ଗୋଡ଼ରେ ଦଳା ହୋଇ ଛଣା ଯାଉଛି ଠୁଙ୍କାପୁରୀ, ଏହି ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖିଲେ ବାହାଘର ଭୋଜି ଖାଇବା ଭୁଲିଯିବେ
ଭାଇରାଲ ହେଉଛି ପୁରୀ ଦଳିବାର ନୂଆ ପଦ୍ଧତି।
ଓଡିଶାଭାସ୍କର: ସୋସିଆଲ ମିଡିଆରେ ପ୍ରାୟତଃ ଏପରି ଭିଡିଓ ଦେଖିବାକୁ ମିଳେ ଯାହା ଲୋକଙ୍କୁ ଚକିତ କରିଦିଏ। କେତେବେଳେ, ଭବ୍ୟ ବିବାହ ପ୍ରସ୍ତୁତି ଆଲୋଚନାର ବିଷୟ ହୋଇଯାଏ, ତ ଆଉ କେତେବେଳେ ଏକ ବଡ଼ ଭୋଜିରେ ପ୍ରସ୍ତୁତ ଖାଦ୍ୟର ପରିମାଣ ଦେଖି ଲୋକମାନେ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହୋଇଯାଆନ୍ତି।
ହେଲେ, ଆଜିକାଲି ସୋସିଆଲ ମିଡିଆରେ ଭାଇରାଲ ହେଉଥିବା ଏକ ଭିଡିଓ ବହୁତ ବିତର୍କ ସୃଷ୍ଟି କରିଛି। ଏହି ଭିଡିଓଟି ଏକ ବଡ଼ ଭୋଜି କିମ୍ବା ପଞ୍ଚାୟତ ସ୍ତରୀୟ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମର ବୋଲି ମନେହେଉଛି, ଯେଉଁଠାରେ ବିପୁଳ ପରିମାଣର ଖାଦ୍ୟ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରାଯାଉଛି।
ଭିଡିଓରେ ଏକ ବଡ଼ ଲୁହା ପ୍ୟାନରେ ପୁରୀ ଅଟା ଦଳା ହେଉଥିବା ଦେଖାଯାଉଛି, କିନ୍ତୁ ଏହି ପଦ୍ଧତି ଦର୍ଶକଙ୍କୁ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ କରିଦେଇଛି।
ପାଦରେ ଅଟା ଦଳୁଛନ୍ତି କର୍ମଚାରୀ:
ଭିଡିଓରେ ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତି ଆରାମରେ ଏକ ଚେୟାରରେ ବସି ତାଙ୍କ ପାଦ ମଇଦାରେ ବୁଡ଼ାଇ ଦଳୁଥିବାର ଦେଖାଯାଉଛି। ସେହିପରି ଆଉ ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତି ସେହି ଲୁହା କଢେଇ ଭିତରେ ଛିଡ଼ା ହୋଇ ଦୁଇ ଗୋଡରେ ଦଳୁ ଥିବାର ଦେଖିବାକୁ ମିଳୁଛି।
ସେମାନେ ଏକାଠି ଏକ ବଡ଼ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ପାଇଁ ଅଟା ପ୍ରସ୍ତୁତ କରୁଛନ୍ତି। ଏହି ପଦ୍ଧତି ଦ୍ୱାରା ଅନେକ ଲୋକ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହୋଇଛନ୍ତି, କାରଣ ହାତରେ ଏତେ ପରିମାଣର ଅଟା ଦଳିବା ପ୍ରକୃତରେ କଷ୍ଟକର।
ଶ୍ରମିକମାନଙ୍କ ମୁହଁ ମଧ୍ୟ କାମର ପ୍ରଚଣ୍ଡ ଚାପକୁ ପ୍ରତିଫଳିତ କରୁଛି, କାରଣ ପାଖରେ ପୁରୀର ଏକ ପାହାଡ ଗଦା ହୋଇଥିବା ଦେଖାଯାଉଛି, ଯାହା ପରେ ଛଣା ଯିବା ପାଇଁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହେଉଛି। ହେଲେ ଯାହା ହେଲେ ବି ଏପରି ଗୋଡ଼ରେ ଦଳି ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଖାଦ୍ୟ ପରସା ଯିବା କେତେଦୂର ଯୁକ୍ତିଯୁକ୍ତ ତାଉପରେ ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠିଛି।
ତେବେ ଏହି ଦୃଶ୍ୟ ଏକ ବଡ଼ ମେଳା, ଉତ୍ସବ, ଧାର୍ମିକ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ କିମ୍ବା ଭୋଜିର ପ୍ରସ୍ତୁତି ପରି ମନେ ହେଉଛି, ଯେଉଁଠାରେ ହଜାର ହଜାର ଲୋକଙ୍କ ପାଇଁ ଖାଦ୍ୟ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରାଯାଉଛି। ହେଲେ ଏହି ଭିଡିଓ ଦେଖିବା ପରେ, ୟୁଜରମାନେ ବାହାରେ ପୁରୀ ନ ଖାଇବାକୁ ଶପଥ ନେଇଛନ୍ତି।
हां भाई…खालो पूड़ियां pic.twitter.com/Spu6IaseGm
— आजाद भारत का आजाद नागरिक (@AnathNagrik) November 30, 2025
ଏବେ ବୁଝି ପାରିଲୁ ସ୍ୱାଦର ପ୍ରକୃତ ରହସ୍ୟ:
ଭିଡିଓଟି ପ୍ରକାଶ ପାଇବା ପରେ, ସାଧାରଣରେ ଅନେକ ପ୍ରକାର ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ପ୍ରକାଶ ପାଇଛି। କେତେକ ବଡ଼ ବଡ଼ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ସାମିଲ ଥିବା ଶ୍ରମିକଙ୍କ କଠିନ ପରିଶ୍ରମକୁ ପ୍ରଶଂସା କରି କହିଛନ୍ତି ଯେ ଏତେ ବଡ଼ ପରିମାଣରେ ରୋଷେଇ କରିବା ସହଜ କାମ ନୁହେଁ।
ଏହି ସମୟରେ, ଅନେକ ୟୁଜର ପରିଷ୍କାର ପରିଚ୍ଛନ୍ନତା ବିଷୟରେ ଚିନ୍ତା ପ୍ରକାଶ କରିଛନ୍ତି। କେତେକ ମଜା କରି ଲେଖିଛନ୍ତି, “ମୁଁ ପ୍ରଥମ ଥର ପାଇଁ ଏହି ପ୍ରକାରର ଅଟା ଦଳିବା ପଦ୍ଧତି ଦେଖିଲି,” ଅନ୍ୟମାନେ ମଜା କରି କହିଛନ୍ତି, “ଏବେ ମୁଁ ବୁଝିପାରୁଛି ଯେ ବଡ଼ ଭୋଜିରେ ପୁରୀ ଏତେ ସ୍ୱାଦିଷ୍ଟ କାହିଁକି।”