ଏଠାକୁ ଯାଆନ୍ତିନି ଭାରତୀୟ; ଏପରି ଏକ ଦେଶ ଯାହାର କଡ଼ା ନିୟମ ଜାଣିଲେ ଆପଣଙ୍କ ହୋଶ ଉଡିଯିବ…

କଡା଼ ନିୟମରେ ବନ୍ଧା ଏହି ଦେଶକୁ ଯାଉଥିବା ବିଦେଶୀ ପର୍ଯ୍ଯଟକ...

By Shantilata Rout

ଓଡିଶା ଭାସ୍କର: ଉତ୍ତର କୋରିଆକୁ ଯିବାକୁ ଡରୁଛନ୍ତି ଭାରତୀୟ। ଏଠାର କଡ଼ା ଶାସନ ପାଇଁ କେହି ଯିବାକୁ ପସନ୍ଦ କରୁନାହାନ୍ତି।

ଯଦି ଦେଖିବା ଜନବହୁଳ ଭାରତର ଅନେକ ଲୋକ ବିଦେଶର ବିଭିନ୍ନ ଦେଶରେ ରହିଛନ୍ତି। ଆମେରିକା ଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ଅଷ୍ଟ୍ରେଲିଆ ଏପରିକି ସ୍ବିଜରଲ୍ଯାଣ୍ଡରେ ମଧ୍ୟ ଅନେକ ଭାରତୀୟଙ୍କୁ ଦେଖିବାକୁ ମିଳେ।

ମାତ୍ର ଏପରି କିଛି ଦେଶ ଅଛି ଯେଉଁଠାକୁ ବହୁତ କମ ଭାରତୀୟ ଲୋକ ଯାଆନ୍ତି। ଏପରିକି ସେଠାକୁ କେହି ଭାରତୀୟ ଯାଆନ୍ତି ନାହିଁ କହିଲେ ଚଳେ।

ଆସନ୍ତୁ ସେହିପରି କିଛି ଟା ଦେଶ ନାମ ଜାଣିବା।

ଉତ୍ତର କୋରିଆ ଗୋଟିଏ ଏକଛତ୍ରବାଦୀ ଶାସନ ଦ୍ୱାରା ଶାସିତ ଦେଶ। ସରକାର ତାଙ୍କ ଦେଶକୁ ବାହ୍ୟ ଜଗତରୁ ପ୍ରାୟ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ବିଚ୍ଛିନ୍ନ କରି ରଖିଛନ୍ତି।

ଯଦି କେହି ବିଦେଶୀ ନାଗରିକ ସେମାନଙ୍କ ଦେଶରେ ପ୍ରବେଶ କରି ବସତି ସ୍ଥାପନ କରିବା କିମ୍ବା ଚାକିରୀ କରିବା ପାଇଁ ଚାହାନ୍ତି ତେବେ ତାଙ୍କ ଉପରେ କଡ଼ା ନଜର ରଖାଯାଏ। ଏହି କାରଣରୁ କେବଳ ଭାରତୀୟ ନୁହେଁ, ଅନ୍ୟ ଦେଶର ନାଗରିକ ମଧ୍ୟ ଏଠାକୁ ଯିବା ପାଇଁ ପସନ୍ଦ କରନ୍ତି ନାହିଁ।

ଉତ୍ତର କୋରିଆରେ ଅର୍ଥନୀତି ସୀମିତ ବୋଲି କହିଲେ ଚଳେ।ଏଠାରେ ବିଦେଶୀ ନିବେଶତ ଦୁର କଥା ଘରୋଇ କିମ୍ବା ଆନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ବାଣିଜ୍ୟ ମଧ୍ୟ ନାହିଁ।

ଫଳସ୍ୱରୂପ, ଭାରତୀୟମାନଙ୍କ ପାଇଁ ସେଠାରେ ନିଯୁକ୍ତି ପାଇବା କିମ୍ବା ବ୍ୟବସାୟ ଆରମ୍ଭ କରିବା ଅତ୍ୟନ୍ତ କଷ୍ଟକର। ଏହା ବ୍ୟତୀତ, ଦେଶର କଠୋର ସାମାଜିକ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଏବଂ କଠୋର ନିୟମାବଳୀ ବିଦେଶୀମାନଙ୍କ ପାଇଁ ପରିବେଶ ସହିତ ଖାପ ଖୁଆଇବା ପ୍ରାୟ ଅସମ୍ଭବ କରିଦିଏ।

କଠୋର ଇଣ୍ଟରନେଟ୍ ଏବଂ ଯୋଗାଯୋଗ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ: ଉତ୍ତର କୋରିଆରେ ଇଣ୍ଟରନେଟ୍ ଉପରେ ପ୍ରାୟ ପ୍ରତିବନ୍ଧକ ଲଗାଯାଇଛି। ଇଣ୍ଟରନେଟ ସେବା ସରକାରଙ୍କ ଦ୍ବାରା ନିୟନ୍ତ୍ରିତ କରାଯାଏ। ଲୋକମାନେ ଏହାର ସୀମିତ ବ୍ଯବହାର କରିଥାଆନ୍ତି।

ବିଦେଶୀ ନାଗରିକଙ୍କ ଗତିବିଧି ଉପରେ ମଧ୍ୟ ସବୁବେଳେ ନଜର ରଖାଯାଏ। ପର୍ଯ୍ୟଟକମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଏକା ଯାତ୍ରା କରିବାକୁ ଅନୁମତି ନାହିଁ। ସେମାନଙ୍କ ସହିତ ସବୁବେଳେ ଜଣେ ସରକାରୀ ଗାଇଡ୍ ରହିବା ଆବଶ୍ୟକ।

ଏଠାରେ ନାହାନ୍ତି କେହି ଭାରତୀୟ: ଉତ୍ତର କୋରିଆ ବିଶ୍ୱର ଏପରି କିଛି ଦେଶ ମଧ୍ୟରୁ ଗୋଟିଏ ଯେଉଁଠାରେ ଭାରତୀୟଙ୍କ ଉପସ୍ଥିତି ପ୍ରାୟତଃ ଜିରୋ ବୋଲି କହିଲେ ଚଳେ। ରାଜନୈତିକ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ, ଆର୍ଥିକ ସୀମାବଦ୍ଧତା ଏବଂ ସାମାଜିକ ପ୍ରତିବନ୍ଧକ ପାଇଁ ଏହି ଦେଶକୁ ଭାରତୀୟ ମାନେ ଯାଆନ୍ତି ନାହିଁ ବୋଲି କୁହାଯାଏ।

