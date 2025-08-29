ସାଥ୍ ଦେଲାନି ଫିଟନେସ୍; ହୋଇପାରିଲେନି କ୍ରିକେଟର, ବନିଗଲେ ଲୁଟେରା, ଏବେ ଜେଲରେ, ଜାଣନ୍ତୁ କିଏ ସେ କ୍ରିକେଟର ?
ଟଙ୍କା ଲୋଭରେ ଜଣେ ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତି ଏପରି କିଛି କରନ୍ତି, ଯାହା ତାଙ୍କର ସାରା ଜୀବନକୁ ନଷ୍ଟ କରିଦିଏ । ଜଣେ କ୍ରିକେଟରଙ୍କ ସହିତ ଠିକ୍ ଏପରି କିଛି ହୋଇଛି । ଯିଏ ଜଣେ କ୍ରିକେଟରରୁ ବନି ଯାଇଛନ୍ତି କୁଖ୍ୟାତ ଲୁଟେରା ।
ଉତ୍ତରପ୍ରଦେଶର ମେରଠରେ ରହୁଥିବା ୩୪ ବର୍ଷୀୟ ଇମତିଆଜଙ୍କ ସ୍ୱପ୍ନ ଥିଲା ଯେ ସେ ଜଣେ ବଡ଼ କ୍ରିକେଟର ହେବେ। ସେ କ୍ରିକେଟର ବି ହୋଇଗଲେ । କିନ୍ତୁ ଗୋଟିଏ ଦିନ ତାଙ୍କୁ ଏପରି ଆଘାତ ଲାଗିଲା ଯେ, ସେ ଆଉ କ୍ରିକେଟ୍ ଖେଳିପାରିଲେ ନାହିଁ। ତା’ପରେ ସେ ଅପରାଧର ପଥ ବାଛିଲେ, ଯାହା ଯୋଗୁଁ ସେ ଏବେ ଜେଲରେ ସଢୁଛନ୍ତି। ଇମତିଆଜଙ୍କ ବିରୋଧରେ ଏକାଧିକ ମାମଲା ରୁଜୁ ହୋଇଛି।
ଅଭିଯୋଗ ହେଉଛି ଯେ ଇମତିଆଜ ତାଙ୍କ ଭଉଣୀଙ୍କୁ ଦୁଷ୍କର୍ମ କରୁଥିବା ନେଇ ଲୋକଙ୍କ ଉପରେ ପ୍ରଥମେ ଅଭିଯୋଗ ଆଣୁଥିଲେ, ତାପରେ ପୋଲିସର ଡର ଦେଖାଇ ସେମାନଙ୍କୁ ଲୁଟୁଥିଲେ । ନିକଟରେ ମେରଠର ଟିପି ନଗର ପୋଲିସ ଷ୍ଟେସନ ଅଞ୍ଚଳରେ, ଇମତିଆଜ ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କୁ ଅଟକାଇ ତାଙ୍କ ଭଉଣୀଙ୍କୁ ଦୁଷ୍କର୍ମ କରିଥିବା ଅଭିଯୋଗ କରିଥିଲେ ଏବଂ ତାପରେ ତାଙ୍କ ବ୍ରେସଲେଟ ଛଡ଼ାଇ ନେଇ ଫେରାର ହୋଇ ଯାଇଥିଲେ। ପୋଲିସରେ ଅଭିଯୋଗ ହୋଇଥିଲା। ପୋଲିସ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ଗ୍ରହଣ କରି ଇମତିଆଜଙ୍କୁ ଗିରଫ କରିଥିଲା। ପଚରାଉଚରା ସମୟରେ ଇମତିଆଜ ଏନେଇ ସବୁକଥା ପ୍ରକାଶ କରିଥିଲେ।
କ୍ରିକେଟର ସରପଞ୍ଚ ପଦବୀ ହରାଇଥିଲେ
ପୋଲିସ ଇମତିଆଜଙ୍କୁ ଗିରଫ କରିବା ପରେ ତାଙ୍କୁ ପଚରାଉଚରା କରିଥିଲା। ଇମତିଆଜ କହିଛନ୍ତି- ମୁଁ କାନପୁରରୁ ୧୯ ବର୍ଷରୁ କମ୍ କ୍ରିକେଟ ଦଳ ପାଇଁ ଚୟନ ହୋଇଥିଲି, କିନ୍ତୁ ଆଘାତ ଯୋଗୁଁ କ୍ରିକେଟ ଖେଳିପାରି ନଥିଲି। ଏହା ପରେ, ସେ ଗାଁର ସରପଞ୍ଚ ହେବାକୁ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇଥିଲେ। ନିର୍ବାଚନ ପାଇଁ ସେ ଋଣ ନେଇଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ତାହା ମଧ୍ୟ ହାରିଗଲେ। ଏହିପରି ଇମତିଆଜ ଏତେ ଋଣରେ ବୁଡ଼ିଗଲା ଯେ, ଶେଷରେ ସେ ଏହି ବାଟ ଦେଇ ଯାଉଥିବା ଲୋକଙ୍କୁ ଲୁଟିବା ଆରମ୍ଭ କଲା ଏବଂ ଜଣେ ଅପରାଧୀ ହୋଇଗଲା।
ଇମତିଆଜ ପୂର୍ବରୁ ମଧ୍ୟ ଜେଲ ଯାଇଛନ୍ତି। ତାଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ ମୁଜାଫରନଗର, ବାଗପତ ଏବଂ ଗାଜିଆବାଦର ପୋଲିସ ଷ୍ଟେସନରେ ଅନେକ ମାମଲା ରୁଜୁ ହୋଇଛି।