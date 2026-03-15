ସାଙ୍ଘାତିକ ଠକ; ଏକାଳେ ଆକାଉଣ୍ଟରୁ ୧୦ କୋଟି ଖାଲି କରିଦେଲେ! ସତ ଜାଣିବା ବେଳକୁ ପାଖରେ ଆଉ ନଥିଲା ଟଙ୍କା…

ଆକାଉଣ୍ଟରୁ ଉଭେଇ ଗଲା ୧୦ କୋଟି !

By Shantilata Rout

ଓଡିଶା ଭାସ୍କର: ଅଦ୍ଭୁତ ଠକ। ପୁଅକୁ ଫିଲ୍ମରେ ହିରୋ ଓ ମାକୁ ରାଜ୍ଯପାଳ କରିବା ପାଇଁ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଦେଇ 10 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ନେଇଗଲା ଜଣେ ଯୁବକ। ଠକେଇର ଶିକାର ହୋଇଥଇବା ଜାଣିବା ପରେ ଉଭୟ ମା ଓ ପୁଅ ଥାନାରେ ଅଭିଯୋଗ କରିବା ପରେ ପୁରା ମାମଲା ବାବଦରେ ଜଣାପଡିଛି। ଏହି ଠକେଇ ମାମଲା ବିହାରରେ ରିପୋର୍ଟ କରାଯାଇଛି।

କଣ କହିଥିଲା ଅଭିଯୁକ୍ତ:  ରିପୋର୍ଟ ଅନୁସାରେ, ଅଭିଯୁକ୍ତ ମହିଳାଙ୍କୁ କହିଥିଲେ ଯେ ତାଙ୍କର ପ୍ରଭାବଶାଳୀ ଲୋକଙ୍କ ସହିତ ସମ୍ପର୍କ ଅଛି। ଏହା ବ୍ୟତୀତ, ଅଭିଯୋଗ ହୋଇଛି ଯେ ଯୁବକ ଜଣକ ସିମଲା, ଦିଲ୍ଲୀରେ ବଡ଼ ବଡ଼ ବଙ୍ଗଳା ଦେବେ ବୋଲି କହି ପ୍ରଥମେ ପାଞ୍ଚ ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ନେଇଥିଲେ।

ଅଭିଯୁକ୍ତ ମହିଳାଙ୍କୁ ଅଶୋକ ଏବଂ ଶାହନୱାଜ ନାମକ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ସହିତ ଫୋନରେ କଥା ହେବା ପାଇଁ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରିଥିଲେ। ଅଭିଯୁକ୍ତ ମହିଳାଙ୍କୁ କହିଥିଲେ ଯେ ଏହି ଲୋକମାନେ ପ୍ରମୁଖ ରାଜନୈତିକ ନେତା। ଏହି ପ୍ରକ୍ରିୟା ସମୟରେ, ସେ ତାଙ୍କଠାରୁ ପାଞ୍ଚ ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ନେଇଥିଲେ।

ଅଭିଯୁକ୍ତ ଦାବି କରିଥିଲେ ଯେ ରାଜ୍ୟପାଳ ଭାବରେ ନିଯୁକ୍ତି ପାଇଁ ତାଙ୍କ ଫାଇଲ ରାଷ୍ଟ୍ରପତିଙ୍କ ନିକଟକୁ ପଠାଯାଇଥିଲା। ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ, ସେ ତାଙ୍କୁ ଏକ ଜମି ଖଣ୍ଡ ଦେଖାଇବା ପାଇଁ ସିମଲାକୁ ନେଇଯାଇଥିଲେ, ଯେଉଁଠାରେ ପ୍ରତାରଣା ମାଧ୍ୟମରେ ହୋଟେଲ ଖର୍ଚ୍ଚ ବହନ କରିବା ବାହାନାରେ ସେ ଆଉ ଏକ ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ଉଠାଇ ନେଇଥିଲେ।

ଅଭିଯୁକ୍ତମାନେ ପୀଡିତମାନଙ୍କୁ କିପରି ଠକିଲେ: ଏହି ସମୟରେ, ପାଟନାରେ, ସାଇବର ଠକମାନେ ବିଦ୍ୟୁତ ମିଟର ଅପଡେଟ୍ କରିବା ବାହାନାରେ ତିନି ଜଣଙ୍କୁ 6.11 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କାରୁ ଠକି ନେଇଥିଲେ। ଠକମାନେ ଏସକେ ପୁରୀର ତିନି ଜଣ ବାସିନ୍ଦାଙ୍କୁ ଲିଙ୍କ୍ ପଠାଇ ସେମାନଙ୍କଠାରୁ 3.91 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ଠକି ନେଇଥିଲେ।

ପୃଥକ ଭାବରେ, ବିଭିନ୍ନ ବାହାନା ବ୍ୟବହାର କରି, ଏହି ଚତୁର ଠକମାନେ ଆଠ ଜଣ ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କଠାରୁ ମୋଟ 13.34 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ଉଠାଇଥିଲେ। ଏସକେ ପୁରୀ ପୋଲିସ ଷ୍ଟେସନ କ୍ଷେତ୍ର ଅନ୍ତର୍ଗତ ବୋରିଂ କେନାଲ ରୋଡର ବାସିନ୍ଦାଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ ଜଣେ, ଆଇସିଆଇସିଆଇ ବ୍ୟାଙ୍କରେ ଏକ ଆକାଉଣ୍ଟ ଅଛି।

ସେ ରିପୋର୍ଟ କରିଛନ୍ତି ଯେ ଜଣେ ଲୋକ ବିଦ୍ୟୁତ କମ୍ପାନୀର କର୍ମଚାରୀ ଭାବରେ ନିଜକୁ ପରିଚୟ ଦେଇ -ତାଙ୍କୁ ଚେତାବନୀ ଦେଇଥିଲେ ଯେ ଯଦି ସେ ତାଙ୍କ ମିଟର ଅପଡେଟ୍ ନକରନ୍ତି ତେବେ ତାଙ୍କ ବିଦ୍ୟୁତ ଯୋଗାଣ ବିଚ୍ଛିନ୍ନ କରାଯିବ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ, କଲ୍ କରିଥିବା ବ୍ୟକ୍ତି ତାଙ୍କ ମୋବାଇଲ୍ ଫୋନକୁ ଏକ ଲିଙ୍କ୍ ପଠାଇଲେ। ଲିଙ୍କ୍ ଉପରେ କ୍ଲିକ୍ କରିବା କ୍ଷଣି, ତାଙ୍କ ବ୍ୟାଙ୍କ ଆକାଉଣ୍ଟରୁ 3.91 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା କଟିଗଲା।

