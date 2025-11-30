ଆରେ ପଡ଼ିଆ ମଝିରେ ଏ କି ଦୃଶ୍ୟ, କୋହଲିଙ୍କ ଗୋଡ଼ ଧରି କାହିଁକି କାନ୍ଦିଲେ ଫ୍ୟାନ୍ସ, ଫଟୋ ଭାଇରାଲ

ରାଞ୍ଚିରେ କୋହଲିଙ୍କ ଦମଦାର ଶତକ ପରେ ନିଜକୁ ଅଟକାଇ ପାରିଲେନି ଫ୍ୟାନ୍ସ। ପଡ଼ିଆ ମଝିକୁ ଆସି କୋହଲିଙ୍କ ପାଦତଳେ ପଡିଗଲେ।

By Subhasmita Das

ଓଡିଶାଭାସ୍କର: ଦକ୍ଷିଣ ଆଫ୍ରିକା ବିପକ୍ଷରେ ପ୍ରଥମ ଦିନିକିଆରେ ବିରାଟ କୋହଲି ଶତକ ହାସଲ କରି ଇତିହାସ ରଚିଛନ୍ତି। ରାଞ୍ଚିରେ ଖେଳାଯାଇଥିବା ପ୍ରଥମ ଦିନିକିଆରେ କୋହଲି ୧୨୦ଟି ବଲ୍ ରୁ ୧୩୫ ରନ୍ ର ଐତିହାସିକ ଇନିଂସ ଖେଳିଥିଲେ।

ଏହା ତାଙ୍କ କ୍ୟାରିୟରର ୫୨ତମ ଦିନିକିଆ ଶତକ ଥିଲା। ବିରାଟ ବ୍ୟାଟିଂ କରୁଥିବା ସମୟରେ ଜଣେ ପ୍ରଶଂସକ ପଡ଼ିଆରେ ପ୍ରବେଶ କରି ପୂର୍ବତନ ଭାରତୀୟ ଅଧିନାୟକଙ୍କ ପାଦ ଛୁଇଁବା ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲେ। ଏହାର ଫଟୋ ସୋସିଆଲ ମିଡିଆରେ ଭାଇରାଲ ହେଉଛି।

ଭାରତୀୟ ଇନିଂସର ୩୮ତମ ଓଭରରେ, ବିରାଟ କୋହଲି ୧୦୨ଟି ବଲରୁ ତାଙ୍କର ଶତକ ପୂରଣ କରିଥିଲେ। ଯେତେବେଳେ କୋହଲି ଉତ୍ସବ ପାଳନ କରୁଥିଲେ, ଜଣେ ପ୍ରଶଂସକ ସୁରକ୍ଷାକୁ ଏଡ଼ାଇ ପଡ଼ିଆରେ ପ୍ରବେଶ କରିଥିଲେ।

ଆହୁରି ପଢନ୍ତୁ

(VIDEO) ଇଏ କେମିତିକା ସେଲିବ୍ରେସନ୍,…

IND VS SA: ଜିତିଲା ଭାରତ; ହାରିଲା ଦକ୍ଷିଣ…

ସେ ବିରାଟଙ୍କ ଆଗରେ ତାଙ୍କ ପାଦତଳେ ଶୋଇ ପଡ଼ିଥିଲେ। ହେଲେ, ସୁରକ୍ଷା କର୍ମୀମାନେ ଅତ୍ୟଧିକ ଆକ୍ରମଣାତ୍ମକ ଆଚରଣ କରିନଥିଲେ ଏବଂ ତାଙ୍କୁ ପଡ଼ିଆ ବାହାରକୁ ପଠାଇ ଦେଇଥିଲେ।

ବିରାଟ କୋହଲି ନିଜର ଶାନ୍ତତା ହରାଇଲେ ନାହିଁ ଏବଂ ପ୍ରଶଂସକଙ୍କୁ ଉପରକୁ ଉଠାଇଲେ। କିଛି ସମୟ ପରେ, ସେହି ପ୍ରଶଂସକଙ୍କୁ କ୍ୟାମେରାରେ ଦେଖାଗଲା, ତାଙ୍କ ହସ ସୂଚାଇ ଦେଉଥିଲା ଯେ ଏହି ଦିନଟି ତାଙ୍କ ପାଇଁ ବହୁତ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ହୋଇଗଲା।

ଏହି ମ୍ୟାଚ୍‌ରେ ବିରାଟ କୋହଲି ତାଙ୍କର ୫୨ତମ ODI ଶତକ ଏବଂ ୮୩ତମ ଅନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ଶତକ ହାସଲ କରିଥିଲେ। ସେ ରୋହିତ ଶର୍ମାଙ୍କ ସହ ୧୩୬ ରନର ଭାଗୀଦାରି ମଧ୍ୟ କରିଥିଲେ, ଯିଏ ୫୭ ରନ କରି ଆଉଟ୍ ହୋଇଥିଲେ।

ଯେତେବେଳେ କିଙ୍ଗ କୋହଲି ତାଙ୍କର ଶତକ ପୂରଣ କଲେ, ରୋହିତ ଶର୍ମା ଏବଂ ଅନ୍ୟ ଖେଳାଳିମାନେ ତାଙ୍କୁ ପ୍ରଶଂସା କରୁଥିବାର ଦେଖାଗଲା। ଏହି ସମୟରେ, ଯେତେବେଳେ ବିରାଟ କୋହଲି ୧୩୫ ରନ କରି ଆଉଟ ହେଲେ, ସେ ରାଞ୍ଚି ଷ୍ଟାଡିୟମରେ ଉପସ୍ଥିତ ସମସ୍ତ ପ୍ରଶଂସକଙ୍କ ଅଭିବାଦନ ଗ୍ରହଣ କଲେ।

ତାଙ୍କର ଆଉଟ ହେବା ପରେ ଭାରତୀୟ ଦଳର ମୁଖ୍ୟ ପ୍ରଶିକ୍ଷକ ଗୌତମ ଗମ୍ଭୀର ମଧ୍ୟ ଠିଆ ହୋଇ ତାଙ୍କୁ ପ୍ରଶଂସା କରିଥିଲେ।

You might also like More from author
More Stories

(VIDEO) ଇଏ କେମିତିକା ସେଲିବ୍ରେସନ୍,…

IND VS SA: ଜିତିଲା ଭାରତ; ହାରିଲା ଦକ୍ଷିଣ…

ଆସୀମ ମୁନିରଙ୍କ ପାଖରେ ପିଏମ୍ ଓ…

ବିଶ୍ୱରେ ପ୍ରଥମ ଥର ପାଇଁ କିଏ kiss କରିଥିଲା,…

1 of 8,129