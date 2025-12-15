Sydney Terrorist Attack: ସାମ୍ନାକୁ ଆସିଲା ସତ, ସିଡନୀରେ ବାପ-ପୁଅ ମିଶି କରିଥିଲେ ଆତଙ୍କୀ ହମଲା! ଯିହୂଦୀମାନଙ୍କୁ କରିଥିଲେ ଟାର୍ଗେଟ୍
ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ: ଅଷ୍ଟ୍ରେଲିଆର ନ୍ୟୁ ସାଉଥ୍ ୱେଲ୍ସର ସିଡନୀରେ ଗୁଳିକାଣ୍ଡ ଘଟି ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ୧୬ ଜଣଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଥିବା ସୂଚନା ମିଳିଛି। ରବିବାର (ଡିସେମ୍ବର ୧୪) ସିଡନୀର ବଣ୍ଡି ବିଚ୍ରେ ଏକ ହନୁକା ଉତ୍ସବ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହେଉଥିଲା।
ସେହି ସନ୍ଧ୍ୟାରେ ଦୁଇଜଣ ଆକ୍ରମଣକାରୀ ଗୁଳି ଚଳାଇଥିଲେ। ଆସୋସିଏଟେଡ୍ ପ୍ରେସ୍ ଅନୁଯାୟୀ, ଏହି ଆତଙ୍କବାଦୀ ଆକ୍ରମଣର ଅପରାଧୀ ବାପ ଏବଂ ପୁଅ ଥିଲେ, ଯେଉଁମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ ଜଣଙ୍କର ଘଟଣାସ୍ଥଳରେ ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଛି।
ଏହି ଆକ୍ରମଣ ଅନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ରାଜନୀତିକୁ ମଧ୍ୟ ଉଷ୍ମ କରିଛି। ଇସ୍ରାଏଲୀ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ବେଞ୍ଜାମିନ୍ ନେତାନ୍ୟାହୁ ଅଷ୍ଟ୍ରେଲୀୟ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଆଣ୍ଟୋନି ଆଲବାନିଜ୍ ସରକାରଙ୍କ ଉପରେ ଯିହୂଦୀ ବିରୋଧୀ ମନୋଭାବକୁ ପ୍ରୋତ୍ସାହିତ କରୁଥିବା ଅଭିଯୋଗ କରିଛନ୍ତି।
ନେତାନ୍ୟାହୁ କହିଛନ୍ତି ଯେ ପାଲେଷ୍ଟାଇନୀ ରାଷ୍ଟ୍ରକୁ ମାନ୍ୟତା ଦେବା ଭଳି ନିଷ୍ପତ୍ତି ଯିହୂଦୀ ବିରୋଧୀ ମନୋଭାବକୁ ଉସ୍କାଏ ଏବଂ ବିଶ୍ୱବ୍ୟାପୀ ଯିହୂଦୀ ବିରୋଧୀ ମନୋଭାବ ବିରୋଧରେ ଦୃଢ଼ ଆଭିମୁଖ୍ୟ ଅପରିହାର୍ଯ୍ୟ।
ଅଷ୍ଟ୍ରେଲିଆର ସୁରକ୍ଷା ଏଜେନ୍ସିଗୁଡ଼ିକ ଉଚ୍ଚ ସତର୍କତାରେ ଅଛନ୍ତି, ଏବଂ ଆତଙ୍କବାଦୀ ଦୃଷ୍ଟିକୋଣ ସମେତ ଘଟଣାର ବ୍ୟାପକ ତଦନ୍ତ ଚାଲିଛି।
ବାପା ଏବଂ ପୁଅ ମିଶି ଯିହୂଦୀମାନଙ୍କୁ ଟାର୍ଗେଟ କରିଥିଲେ:
ଅଷ୍ଟ୍ରେଲୀୟ ତଦନ୍ତକାରୀ ସଂସ୍ଥାଗୁଡ଼ିକ ସନ୍ଦିଗ୍ଧ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ପୃଷ୍ଠଭୂମି ତଦନ୍ତ ଆରମ୍ଭ କରିଛନ୍ତି। ଗୁଳିଚାଳକମାନେ ସମ୍ପର୍କରେ ବାପ-ପୁଅ ଭାବରେ ଚିହ୍ନଟ ହୋଇଛନ୍ତି।
ଘଟଣା ସ୍ଥଳରେ ୫୦ ବର୍ଷୀୟ ବାପାଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ଘଟିଛି, ଯେତେବେଳେ ତାଙ୍କ ୨୪ ବର୍ଷୀୟ ପୁଅକୁ ଗୁରୁତର ଅବସ୍ଥାରେ ହସ୍ପିଟାଲରେ ଭର୍ତ୍ତି କରାଯାଇଛି।
ସେ ମଧ୍ୟ ପୋଲିସ ହେପାଜତରେ ଅଛନ୍ତି। ଏହି ଆକ୍ରମଣରେ ଯିହୂଦୀ ପର୍ବ ହାନୁକାହକୁ ଟାର୍ଗେଟ କରାଯାଇଥିଲା, ଯେଉଁଥିରେ ୧୬ ଜଣଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଛି ଏବଂ ୪୨ ଜଣ ଆହତ ହୋଇଛନ୍ତି।
ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷଦର୍ଶୀଙ୍କ ମତ କ’ଣ:
ସିଡନୀ ଆକ୍ରମଣର ପାକିସ୍ତାନୀ ସଂଯୋଗ ସାମ୍ନାକୁ ଆସିଛି। ଅଷ୍ଟ୍ରେଲୀୟ ତଦନ୍ତକାରୀ ସଂସ୍ଥାଗୁଡ଼ିକ ଏହି ମାମଲାକୁ ଗମ୍ଭୀରତାର ସହ ନେଉଛନ୍ତି। ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ କଥା ହେଉଛି, ଆକ୍ରମଣରେ ସମ୍ପୃକ୍ତ ବାପା ଏବଂ ପୁଅ ପାକିସ୍ତାନୀ ବଂଶୋଦ୍ଭବ ବୋଲି ଚିହ୍ନଟ କରାଯାଇଛି।
ବିବିସି ରିପୋର୍ଟ ଅନୁଯାୟୀ, ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷଦର୍ଶୀ ମାର୍କୋସ କାର୍ଭାଲହୋ କହିଛନ୍ତି, “ଗୁଳାବାଜି ଫୋଟକା ପରି ଶବ୍ଦ କରୁଥିଲା। ମୁଁ କଳ୍ପନା କରିପାରି ନଥିଲି ଯେ ବଣ୍ଡିରେ ଗୁଳି ଫୁଟିପାରେ। ଗୁଳି ଫୁଟିବା ଶବ୍ଦ ଶୁଣି ମୁଁ ଦୌଡ଼ିବାକୁ ଲାଗିଲି।”