ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ: ଭାରତର ବୋଲିଂ ଏବଂ ବ୍ୟାଟିଂ ଆଗରେ ଧରାଶାଇ ହୋଇଛି ପାରମ୍ପାରିକ ପ୍ରତିଦ୍ବନ୍ଦୀ ପାକିସ୍ତାନ। ଶ୍ରୀଲଙ୍କାର କଲମ୍ବୋରେ ଚାଲିଥିବା ଏମର୍ଜିଂ ଏସିଆ କପ୍‌ରେ ପାକିସ୍ତାନ ଦଳକୁ ଆଠ ୱିକେଟ୍‌ରେ ପରାସ୍ତ କରିଛି। ପାକିସ୍ତାନ ଏ ଟିମ୍ ଟସ୍ ଜିତି ପ୍ରଥମେ ବ୍ୟାଟିଂ କରିବାକୁ ନିଷ୍ପତି ନେଇଥିଲା। କିନ୍ତୁ ଭାରତୀୟ ବଲରଙ୍କ ଦୁର୍ଦଶ ବୋଲିଂ ଆଗରେ ପରା ପାକିସ୍ତାନ ଟିମ୍ ମାତ୍ର ୨୦୫ ରନ୍‌ରେ ଅଲଆଉଟ୍ ହୋଇଯାଇଥିଲା। ଏହି ବିଜୟ ସହିତ ଭାରତ ସେମିଫାଇନଲରେ ପହଂଚିଛି। ଶନିବାର ଭାରତ ବାଂଲାଦେଶ ମଧ୍ୟରେ ସେମିଫାଇନାଲ ମୁକାବିଲା ହେବ।

ଭାରତ ପାଇଁ ଆର୍‌ଏସ୍‌. ହଙ୍ଗରଗେକର ସର୍ବାଧିକ ୫ ୱିକେଟ୍ ନେଇଥିବା ବେଳେ ମାନବ ସୁତାର ୩ଟି, ରିୟାନ ପରାଗ ଏବଂ ନିଶାନ୍ତ ସିନ୍ଧୁ ଗୋଟିଏ ଲେଖାଏଁ ୱିକେଟ୍ ନେଇଥିଲେ। ପାକିସ୍ତାନ ପାଇଁ କ୍ୱାସିମ୍ ଆକ୍ରାମ୍ ସର୍ବାଧିକ ୪୮ ରନ୍ ସ୍କୋର କରିଥିଲେ।

Make that 3️⃣ wins in a row for India 'A' in the #ACCMensEmergingTeamsAsiaCup!

A formidable eight-wicket win over Pakistan 'A' 👏🏻👏🏻

Scorecard – https://t.co/6vxep2BpYw #ACC pic.twitter.com/0iAiO8VkoY

— BCCI (@BCCI) July 19, 2023