୪୦୦୦ ରୁ ୫୦୦୦ ଟଙ୍କାରେ ମିଳୁଛି ଗୋଟେ ସିଲିଣ୍ଡର, ଇଦର ଖୁସିରେ ପାଣି ଢ଼ାଳିଦେଲା ସିଲିଣ୍ଡର ସଙ୍କଟ

ସିଲିଣ୍ଡର ଅଭାବରୁ ବନ୍ଦ ହେବାକୁ ବସିଲାଣି ଗୋଟେ ପରେ ଗୋଟେ ହୋଟେଲ।

By Subhasmita Das

ଓଡିଶାଭାସ୍କର: ଇରାନରେ ସଂଘର୍ଷ ଯୋଗୁଁ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଥିବା ଏଲପିଜି ଯୋଗାଣର ଘନିଷ୍ଠ ସଙ୍କଟ ଏବେ ପର୍ବପର୍ବାଣୀ ଉପରେ ପ୍ରଭାବ ପକାଇଛି। ପୂର୍ବ ବର୍ଷଗୁଡ଼ିକ ପରି, ରମଜାନର ଶେଷ ଦିନଗୁଡ଼ିକରେ ଦିଲ୍ଲୀର ଜାକିର ନଗରର ରାସ୍ତାଗୁଡ଼ିକ ପୁଣି ଥରେ ଆଲୋକ ଏବଂ ଉତ୍ସବର ପରିବେଶରେ ଝଲସୁଛି।

ଲୋକମାନେ ବିଳମ୍ବିତ ରାତି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କିଣାକିଣି କରୁଛନ୍ତି, ଖାଇବା ଷ୍ଟଲଗୁଡ଼ିକ ଆଗରେ ଭିଡ଼ ହେଉଛି ଏବଂ ସବୁଠି ଇଦ୍ ପାଇଁ ପ୍ରସ୍ତୁତି ଦେଖିବାକୁ ମିଳୁଛି। କିନ୍ତୁ, ଏହି ଆନନ୍ଦମୟ ପରିବେଶ ମଧ୍ୟରେ, ଏଥର ଏକ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଚିନ୍ତା ଦେଖାଦେଇଛି: ଗ୍ୟାସ୍ ସିଲିଣ୍ଡରର ମୂଲ୍ୟ ବୃଦ୍ଧି।

ମିଣ୍ଟର ଏକ ରିପୋର୍ଟ ଅନୁଯାୟୀ, ବାଣିଜ୍ୟିକ ଗ୍ୟାସ ସିଲିଣ୍ଡର ଯାହା କିଛି ମାସ ପୂର୍ବେ ପ୍ରାୟ ୧୬୦୦ ରୁ ୧୮୦୦ ଟଙ୍କାରେ ଉପଲବ୍ଧ ଥିଲା, ଏବେ ୩୫୦୦ ରୁ ୪୦୦୦ ଟଙ୍କା ମଧ୍ୟରେ ବିକ୍ରି ହେଉଛି।

ଏହି ହଠାତ୍ ମୂଲ୍ୟ ବୃଦ୍ଧି ଛୋଟ ଦୋକାନୀ ଏବଂ ଖାଦ୍ୟ ଏବଂ ପାନୀୟ କ୍ଷେତ୍ରରେ କାମ କରୁଥିବା ଲୋକଙ୍କୁ ପଙ୍ଗୁ କରିଦେଇଛି। ଅନେକ ଲୋକ ଏହି ପରିସ୍ଥିତିକୁ ଗଚ୍ଛିତ ଏବଂ କଳାବଜାରୀ ବୋଲି କହୁଛନ୍ତି।

ଗ୍ୟାସର ବୃଦ୍ଧି ପାଉଥିବା ମୂଲ୍ୟ ଖାଦ୍ୟ ବ୍ୟବସାୟ ଉପରେ ସିଧାସଳଖ ପ୍ରଭାବ ପକାଇଛି। ଅନେକ ହୋଟେଲ ସେମାନଙ୍କ ମେନୁରୁ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ନିରାମିଷ ସାମଗ୍ରୀକୁ ହଟାଇ ଦେଇଛନ୍ତି।

ବିରିୟାନି, କୋର୍ମା ଏବଂ କବାବ ଭଳି ଖାଦ୍ୟ କମ ପରିମାଣରେ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରାଯାଉଛି, କାରଣ ଏଗୁଡ଼ିକର ପ୍ରସ୍ତୁତିରେ ବହୁତ ପରିମାଣର ଗ୍ୟାସ୍ ବ୍ୟବହାର ହୁଏ।

କିଛି ଦୋକାନୀ କହିଛନ୍ତି ଯେ ସେମାନେ ଏବେ କେବଳ ସେହି ଜିନିଷ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରୁଛନ୍ତି ଯେଉଁଥିରେ ସର୍ବନିମ୍ନ ଗ୍ୟାସ୍ ବ୍ୟବହାର ଆବଶ୍ୟକ। ପରିସ୍ଥିତି ଏତେ ଜଟିଳ ହୋଇପଡ଼ିଛି ଯେ କିଛି ପ୍ରତିଷ୍ଠାନକୁ ଅସ୍ଥାୟୀ ଭାବରେ ବନ୍ଦ କରିବାକୁ ମଧ୍ୟ ବାଧ୍ୟ କରାଯାଇଛି।

ଏହି ସମୟରେ, କିଛି ବିକ୍ରେତା ଗ୍ୟାସର ବିକଳ୍ପ ଭାବରେ କୋଇଲା କିମ୍ବା ବିଦ୍ୟୁତ୍ ବ୍ୟବହାର କରିବା ଆରମ୍ଭ କରିଛନ୍ତି; କିନ୍ତୁ, ଏହା ଖାଦ୍ୟର ସ୍ୱାଦ ଏବଂ କାର୍ଯ୍ୟର ଗତି ଉଭୟକୁ ପ୍ରତିକୂଳ ଭାବରେ ପ୍ରଭାବିତ କରୁଛି।

ଏହି ସମସ୍ୟା କେବଳ ଦିଲ୍ଲୀ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସୀମିତ ନୁହେଁ ବରଂ ଦେଶର ଅନେକ ସହରରେ ଏହା ଦେଖାଯାଉଛି। ଲକ୍ଷ୍ନୌ ଭଳି ସହରରେ ମଧ୍ୟ ପ୍ରସିଦ୍ଧ ହୋଟେଲଗୁଡ଼ିକ ଗ୍ୟାସ ବଦଳରେ କୋଇଲା ବ୍ୟବହାର କରିବା ଆରମ୍ଭ କରିଛନ୍ତି। ଏହା ସ୍ପଷ୍ଟ କରେ ଯେ ଏହି ସଙ୍କଟ ପୁରା୍ ଖାଦ୍ୟ ଶିଳ୍ପକୁ ପ୍ରଭାବିତ କରୁଛି।

ଦୋକାନୀମାନେ କହିଛନ୍ତି ଯେ, ଏହି ପରିସ୍ଥିତିରେ ସେମାନଙ୍କର ଲାଭ ହ୍ରାସ ପାଇଛି ଏବଂ ଗ୍ରାହକଙ୍କ ସଂଖ୍ୟା ମଧ୍ୟ କମୁଛି। ଏହା ବ୍ୟତୀତ, ଏହି ଦୋକାନଗୁଡ଼ିକରେ ନିୟୋଜିତ ଶ୍ରମିକମାନଙ୍କ ଚାକିରି ମଧ୍ୟ ବିପଦରେ ପଡ଼ିଛି।

ଇଦ୍ ଭଳି ଏକ ପ୍ରମୁଖ ପର୍ବ ପୂର୍ବରୁ ଏପରି ସଙ୍କଟ ଲୋକଙ୍କ ପାଇଁ ଚିନ୍ତାର ବିଷୟ ପାଲଟିଛି। ଯଦି ପରିସ୍ଥିତି ଶୀଘ୍ର ନସୁଧୁରେ, ତେବେ ଏହାର ପ୍ରଭାବ ଉତ୍ସବ ପାଳନ ଉପରେ ମଧ୍ୟ ସ୍ପଷ୍ଟ ଭାବରେ ଦୃଶ୍ୟମାନ ହେବ।

