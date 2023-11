ଜୀବନରେ ଶାନ୍ତି ଫେରାଇ ଆଣିବା ପାଇଁ ପୋଲିସ ଆଗରେ ଫେରାଦ ହେଲେ ଯୁବତୀ, ଜାଣନ୍ତୁ କଣ କହିଲା ପୋଲିସ

ଓଡିଶା ଭାସ୍କର; ସୋସିଆଲ ମିଡିଆରେ ପ୍ରାୟ ଅନେକ ସମୟରେ ଏଭଳି କିଛି ଅଜବ ଘଟଣା ଦେଖାଦେଇଥାଏ ଯାହାକୁ ନେଇ ଖୁବ ଚର୍ଚ୍ଚା ହୋଇଥାଏ । ତେବେ ଏହି ସୋସିଆଲ ମିଡ଼ିଆରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଏଭଳି ଏକ ପୋଷ୍ଟ ଦେଖାଦେଇଛି ଯାହାକୁ ନେଇ ଅନେକ ଚର୍ଚ୍ଚା ହେଉଥିବା ଦେଖିବାକୁ ମିଳୁଛି । ଆପଣ ଏହି ପୋଷ୍ଟଟିକୁ ଦେଖି ଟିକିଏ ତାଜୁବ ହେବା ସହ ନିହାତି ଖୁବ ମନୋରଞ୍ଜନ କରିବେ ।

ଆଜିକାଲି ମଣିଷ ଜୀବନରେ ଏତେ ମାତ୍ରାରେ ଚାପ ବଢ଼ିଗଲାଣି ଯେ, ଯେଉଁଥିରେ ଶାନ୍ତି ଟିକିଏ ମିଳିବା କଷ୍ଟ କର । କିଏ କେଉଁଠୁ ଟିକିଏ ଶାନ୍ତି ପାଇବ ସେଥିପାଇଁ ସେ ଅନବରତ ଚେଷ୍ଟା କରି ଚାଲିଛି । କିଏ ଶାନ୍ତିକୁ ଘରେ ଖୋଜିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛି ତ ପୁଣି ଆଉ କିଏ ଶାନ୍ତି ଖୋଜି ଖୋଜି ପୋଲିସ ଷ୍ଟେସନରେ ପହଞ୍ଚି ଯାଉଛି । ତେବେ ଜଣେ ଯୁବତୀ ନିଜ ଜୀବନରେ ହଜିଯାଇଥିବା ଶାନ୍ତିକୁ ଖୋଜିଦେବା ପାଇଁ ପୋଲିସ ଷ୍ଟେସନରେ ଫେରାଦ ହୋଇଛନ୍ତି । ଯଦିଓ ସେ ଏହାକୁ କୌତୁହଳ ଭାବେ ପ୍ରକାଶ କରିଛନ୍ତି କିନ୍ତୁ ପୋଲିସ ତାଙ୍କର ଏହି ସମସ୍ୟାକୁ ସମାଧାନ କରିଥିବା ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି ।

Many of us are in ‘talaash’ of ‘sukoon’ too Ms Arya! We appreciate your ‘aitbaar’ in us and are sure that you will find it in your ‘rooh’ – for anything else tangible, you may ‘beshaq’ come to us #EnsuringSukoonForMumbai #MumbaiFirst https://t.co/GkA3sTmf8n

— मुंबई पोलीस – Mumbai Police (@MumbaiPolice) October 31, 2023