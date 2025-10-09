ଘର ଭିତରେ ଭୟଙ୍କର ବିସ୍ଫୋରଣ, ୩ ଜଣଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ, ଏବେ ବି ମାଟି ତଳେ ଚାପି ହୋଇ ରହିଛନ୍ତି ଅନେକ
ଭୟଙ୍କର ବିସ୍ଫୋରଣରେ ମାଟିରେ ମିଶିଗଲା ପୂରା ଘର।
ଅଯୋଧ୍ୟା: ଘର ଭିତରେ ଭୟଙ୍କର ବିସ୍ଫୋରଣ। ଏକ ଶକ୍ତି ବିସ୍ଫୋରଣରେ ପୁରା ଘର ମାଟିରେ ମିଶିଯାଇଛି। ଯେଉଁ ଦୁର୍ଘଟଣାରେ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ୩ ଜଣଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଥିବା ସୂଚନା ମିଳିଛି। ଅନେକ ଲୋକ ଏହି ବିସ୍ଫୋରଣରେ ଫସି ରହିଥିବା ସୂଚନା ମିଳିଛି।
ଦୁର୍ଘଟଣାଟି ଗୁରୁବାର ରାତିରେ ଅଯୋଧ୍ୟା ଜିଲ୍ଲାର ପୁରା କଲନ୍ଦର ଥାନା ଅଞ୍ଚଳ ଅନ୍ତର୍ଗତ ପାଗଲା ଭାରି ଗାଁରେ ଥିବା ଏକ ଘରେ ହୋଇଛି। ବିସ୍ଫୋରଣ ସମ୍ପର୍କରେ ସୂଚନା ପାଇ ଏସ୍ଏସ୍ପି ଏବଂ ସିଓଙ୍କ ସମେତ ବରିଷ୍ଠ ଅଧିକାରୀମାନେ ଘଟଣାସ୍ଥଳରେ ପହଞ୍ଚି ଉଦ୍ଧାର କାର୍ଯ୍ୟ ଆରମ୍ଭ କରିଛନ୍ତି।
ଜେସିବି ସାହାଯ୍ୟରେ ଭଗ୍ନାବଶେଷ ହଟାଯାଉଛି। ପ୍ରାରମ୍ଭିକ ତଦନ୍ତରୁ ଏକ ବାଣ ବିସ୍ଫୋରଣ ଅନୁମାନ କରାଯାଉଛି, କିନ୍ତୁ ପୋଲିସ ଏବଂ ପ୍ରଶାସନ ଅଧିକାରୀଙ୍କ ଠାରୁ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କୌଣସି ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ମିଳିନାହିଁ। ଘଟଣାସ୍ଥଳରେ ତଦନ୍ତ ସମୟରେ ପୋଲିସ ଏକ ବିସ୍ଫୋରଣ ହୋଇଥିବା ସିଲିଣ୍ଡର ଏବଂ ଏକ କୁକର ପାଇଛି।