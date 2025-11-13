IPL ଖେଳରେ ନୂଆ ଟ୍ବିଷ୍ଟ; KKR ଟିମକୁ ଫେରିଲେ ଅଷ୍ଟ୍ରେଲିଆର ନାମିଦାମୀ ଖେଳାଳି, ଦ୍ବନ୍ଦରେ ପଡିଲେଣି ଅନ୍ଯାନ୍ଯ ଟିମ୍…

By Shantilata Rout

ଓଡିଶା ଭାସ୍କର: IPL ପାଇଁ ତଗଡା ପ୍ଲାନ କରୁଛି KKR। ଜଣେ ଅଭିଜ୍ଞ ଖେଳାଳିଙ୍କୁ ନିଜ ଦଳରେ ରଖିଛି । ଅଷ୍ଟ୍ରେଲିଆର ଜଣେ ପ୍ରତିଷ୍ଠିତ ଖେଳାଳିଙ୍କୁ ନିଜ ଟିମକୁ ଫେରାଇ ଆଣିଛି KKR।

IPL 2026 ନିଲାମ ପୂର୍ବରୁ, କୋଲକାତା ନାଇଟ୍ ରାଇଡର୍ସ ସେମାନଙ୍କର ପ୍ରଶିକ୍ଷକ ଷ୍ଟାଫ୍‌ରେ ଆଉ ଏକ ବଡ଼ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିଛି। କିଛି ଦିନ ପୂର୍ବରୁ ଅଭିଷେକ ନାୟାର KKRର ନୂତନ ମୁଖ୍ୟ ପ୍ରଶିକ୍ଷକ ହୋଇଥିଲେ, ଆଉ ଏବେ ଶେନ୍ ୱାଟସନ୍ ସହକାରୀ ପ୍ରଶିକ୍ଷକ ଭାବରେ କୋଲକାତା ଦଳରେ ଯୋଗ ଦେଇଛନ୍ତି।

ୱାଟସନ୍ ପୂର୍ବରୁ ଦିଲ୍ଲୀ କ୍ୟାପିଟାଲ୍ସର ସହକାରୀ ପ୍ରଶିକ୍ଷକ ଭାବରେ କାର୍ଯ୍ୟ କରିଥିଲେ ଏବଂ ତିନି ବର୍ଷ ପରେ IPLକୁ ଫେରିବେ। ୱାଟସନ୍‌ଙ୍କ IPL କ୍ୟାରିଅର୍ ଜଣେ ଖେଳାଳି ଭାବରେ 145ଟି ମ୍ଯାଚ ଖେଳିଛନ୍ତି।

ଶେନ୍ ୱାଟସନ୍ ସହାୟକ ପ୍ରଶିକ୍ଷକ ହେବାରେ ଖୁସି ପ୍ରକାଶ କରି କହିଛନ୍ତି, “ମୁଁ କୋଲକାତାକୁ ଆଉ ଏକ ଟାଇଟଲ୍ ଜିତିବାରେ ସାହାଯ୍ୟ କରିବା ପାଇଁ ପ୍ରଶିକ୍ଷକ କର୍ମଚାରୀ ଏବଂ ଖେଳାଳିମାନଙ୍କ ସହିତ କାମ କରିବାକୁ ଅପେକ୍ଷା କରିଛି।” ଜଣେ ଖେଳାଳି ଭାବରେ, ଶେନ୍ ୱାଟସନ୍ ତାଙ୍କ IPL କ୍ୟାରିୟରରେ 145ଟି ମ୍ୟାଚ୍ ଖେଳିଥିଲେ, ଚାରିଟି ଶତକ ଏବଂ 21ଟି ଅର୍ଦ୍ଧଶତକ ସହାୟତାରେ 3,874 ରନ୍ କରିଥିଲେ। ମଧ୍ୟମ ଗତିରେ ବୋଲିଂ କରିବା ସମୟରେ ସେ ମୋଟ 92ଟି ୱିକେଟ ମଧ୍ୟ ନେଇଥିଲେ।

ଶେନ୍ ୱାଟସନ୍ 2020 ମସିହାରେ ସମସ୍ତ ପ୍ରକାରର କ୍ରିକେଟରୁ ଅବସର ଘୋଷଣା କରିଥିଲେ। ତାଙ୍କୁ ଶେଷ ଥର ପାଇଁ 2020 ମସିହାରେ ଇଣ୍ଡିଆନ୍ ପ୍ରିମିୟର ଲିଗ୍ ଖେଳିବାକୁ ଦେଖାଯାଇଥିଲା। ଅବସର ପରେ, ସେ ଅନେକ ଫ୍ରାଞ୍ଚାଇଜ୍ ସହିତ କାମ କରିଥିଲେ ଏବଂ ପ୍ରଶିକ୍ଷକ ଭାବରେ ଏକ ଦୃଢ଼ ଖ୍ୟାତି ସ୍ଥାପନ କରିଛନ୍ତି।

କିପରି ରହିଛି ୱାଟସନଙ୍କ କ୍ଯାରିଅର: ୨୦୨୦ ମସିହାରେ ଅବସର ନେଇଥିବା ୱାଟସନ ଧଳା ବଲ୍ କ୍ରିକେଟ ଇତିହାସର ସର୍ବଶ୍ରେଷ୍ଠ ଅଲରାଉଣ୍ଡରମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ ଜଣେ ଥିଲେ। ସେ  ୧୯୦ଟି ମ୍ୟାଚ୍ ବିଶିଷ୍ଟ ଏକଦିବସୀୟ କ୍ୟାରିୟରରେ ୫,୭୫୭ ରନ୍ କରିଥିଲେ। ୫୯ଟି ଟେଷ୍ଟରେ ୩,୭୩୧ ରନ୍ ଏବଂ ୫୮ ଟି-୨୦ରେ ୧,୪୬୨ ରନ୍ ମଧ୍ୟ କରିଥିଲେ। ୱାଟସନ ତାଙ୍କ ଅନ୍ତର୍ଜାତୀୟ କ୍ୟାରିୟରରେ ୧୪ଟି ଶତକ ଏବଂ ୬୭ଟି ଅର୍ଦ୍ଧଶତକ ମଧ୍ୟ କରିଥିଲେ।

ୱାଟସନ ମଧ୍ୟ ସେହି କିଛି ଅଷ୍ଟ୍ରେଲୀୟ ଖେଳାଳିଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ ଜଣେ ଯିଏ ତିନୋଟି ଫର୍ମାଟରେ ଅତି କମରେ ଗୋଟିଏ ଶତକ ହାସଲ କରିଛନ୍ତି। ସେ ନିଜ ଖେଳ କ୍ଯାରିଅର ମଧ୍ୟରେ ୨୯୧ ୱିକେଟ୍ ନେବାରେ ସଫଳ ହୋଇଥିଲେ।

