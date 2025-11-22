ସୃଷ୍ଟି ହେଲା ଲଘୁଚାପ, ବଢ଼ିଲା ବିପଦ, ମାଡ଼ି ଆସିଲାଣି ବାତ୍ୟା ଭୟ, କାନ୍ଦୁଛନ୍ତି ଚାଷୀ!
ଦକ୍ଷିଣ ଆଣ୍ଡାମାନ ସାଗରରେ ସୃଷ୍ଟି ହେଲା ଲଘୁଚାପ।
ଭୁବନେଶ୍ୱର: ଦକ୍ଷିଣ ଆଣ୍ଡାମାନ ସାଗରରେ ସୃଷ୍ଟି ହେଲା ଲଘୁଚାପ। ଘୂର୍ଣ୍ଣିବଳୟ ପ୍ରଭାବରେ ଲଘୁଚାପ କ୍ଷେତ୍ର ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଥିବା ସୂଚନା ଦେଲା IMD।
ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ପଶ୍ଚିମ-ଉତ୍ତରପଶ୍ଚିମ ଦିଗକୁ ଗତି କରିବ ଏହି ଲଘୁଚାପ କ୍ଷେତ୍ର। ପରେ ୨୪ ତାରିଖ ବେଳକୁ ଆହୁରି ଘନୀଭୂତ ହୋଇ ଅବପାତରେ ପରିଣତ ହେବ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ୪୮ ଘଣ୍ଟାରେ ପଶ୍ଚିମ-ଉତ୍ତର ପଶ୍ଚିମ ଦିଗରେ ଅଗ୍ରସର ହେବ।
ଏବେ ମାଲାସ୍କା ସମୁଦ୍ର ସନ୍ଧି ପାର୍ଶ୍ୱବର୍ତ୍ତୀ ଦକ୍ଷିଣ ଆଣ୍ଡାମାନ ସାଗରରେ ଅବସ୍ଥିତ ରହିଛି ଲଘୁଚାପ। ଯାହାକୁ ନେଇ ଚିନ୍ତାରେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଲୋକ। ଆଉ ସବୁଠାରୁ ଅଦିକ ଭୟରେ ଅଛନ୍ତି ଚାଷୀ।
ଯଦିଓ ଏବେଯାଏଁ ଏହି ଲଘୁଚାପ କ୍ଷେତ୍ର ବାତ୍ୟାରେ ପରିଣତ ହେବ କି ନାହିଁ IMD କୌଣସି ସୂଚନା ଦେଇନାହିଁ। ତଥାପି ଲଘୁଚାପ ପ୍ରଭାବରେ ସାମାନ୍ୟ ବର୍ଷା ବି ଚାଷୀମାନଙ୍କର ଅନେକ କ୍ଷତି କରିପାରେ।