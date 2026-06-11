ଆଜି ରାତିରେ ଇରାନ ଉପରେ ବଡ଼ ଆକ୍ରମଣ, ଭେନେଜୁଏଲା ପରି ତାଙ୍କ ତେଲ ଉପରେ କରିବୁ କବଜା, ଟ୍ରମ୍ପଙ୍କ ବଡ଼ ଦାବି

"ଆଜି ରାତିରେ ଇରାନ ଉପରେ କରିବୁ ବଡ଼ ଆକ୍ରମଣ।"

By Subhasmita Das

ଓଡିଶାଭାସ୍କର: ଇରାନ ଉପରେ ଆକ୍ରମଣ ସମ୍ପର୍କରେ ଆମେରିକା ଏକ ପ୍ରମୁଖ ବିବୃତ୍ତି ଜାରି କରିଛି। ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଡୋନାଲ୍ଡ ଟ୍ରମ୍ପ କହିଛନ୍ତି ଯେ ଜୁନ୍ ୧୧ ତାରିଖରେ ଅର୍ଥାତ୍ ଆଜି ରାତିରେ ଏକ ବଡ଼ ଆକ୍ରମଣ କରାଯିବ।

ଯୋଜନାବଦ୍ଧ ଆକ୍ରମଣର କିଛି ଘଣ୍ଟା ପୂର୍ବରୁ ଟ୍ରମ୍ପ ଏହି ଧମକ ଦେଇଛନ୍ତି। ସେ ତାଙ୍କ ପ୍ଲାଟଫର୍ମ, ଟ୍ରୁଥ୍ ସୋସିଆଲରେ ଏକ ପୋଷ୍ଟ ମାଧ୍ୟମରେ ଏହି ବିବୃତ୍ତି ଦେଇଛନ୍ତି।

ତାଙ୍କ ପୋଷ୍ଟରେ ଟ୍ରମ୍ପ କହିଛନ୍ତି ଯେ ଆମେରିକା ଆଜି ରାତିରେ ଇରାନ ଉପରେ ଏକ ବଡ଼ ଆକ୍ରମଣ କରିବ। ଏହାର ନୌସେନା, ବାୟୁସେନା, ରାଡାର, ବିମାନ ପ୍ରତିରୋଧୀ ଏବଂ ପ୍ରତିରକ୍ଷା ପ୍ରଣାଳୀ ଏହାର ଅଧିକାଂଶ ଆକ୍ରମଣାତ୍ମକ କ୍ଷମତା ସହିତ ପୂର୍ବରୁ ନଷ୍ଟ ହୋଇସାରିଛି।

ଆହୁରି ପଢନ୍ତୁ

ହାର୍ଟ ଏବଂ ପେଟରେ କାହିଁକି ଜମା ହୁଏ ପାଣି,…

୨-୩ ଦିନ ଭିତରେ ଓଡିଶା ଛୁଇଁବ ମୌସୁମୀ !

ଭବିଷ୍ୟତରେ କୌଣସି ସମୟରେ, ଆମେ ଖାର୍ଗ ଦ୍ୱୀପ ଏବଂ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ତୈଳ ସମ୍ବନ୍ଧୀୟ ଭିତ୍ତିଭୂମିକୁ କବଜା କରିବୁ, ସେମାନଙ୍କର ତୈଳ ଏବଂ ଗ୍ୟାସ ବଜାର ଉପରେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ହାସଲ କରିବୁ, ଯେପରି ଆମେ ଭେନେଜୁଏଲା ସହିତ କରିଥିଲୁ, ଏହା ଏକ ପଦକ୍ଷେପ ଯାହା ଭେନେଜୁଏଲା ଏବଂ ଆମେରିକା ଉଭୟ ପାଇଁ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଲାଭଦାୟକ ପ୍ରମାଣିତ ହେଉଛି।

ଇରାନ ଆମେରିକାର ଆକ୍ରମଣର ଜବାବ ଦେଇଥିଲା:

ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଡୋନାଲ୍ଡ ଟ୍ରମ୍ପଙ୍କ ଠାରୁ ଆଗକୁ ଯାଇ ପଶ୍ଚିମ ଏସିଆରେ ଉତ୍ତେଜନା ବୃଦ୍ଧି ପାଇବାରେ ଲାଗିଛି। ଇରାନର IRGC ଆମେରିକାର ବିମାନ ଆକ୍ରମଣର ଜବାବରେ ଏକ ବିବୃତ୍ତି ଜାରି କରି କୁୱେତ ଏବଂ ବାହାରିନରେ ଆମେରିକା ସହିତ ଜଡିତ ପ୍ରମୁଖ ପ୍ରତିଷ୍ଠାନଗୁଡ଼ିକୁ ଟାର୍ଗେଟ କରିଥିବା ଦାବି କରିଛି।

ଏହା ସହିତ, ଇରାନ ହର୍ମୁଜ୍ ପ୍ରଣାଳୀକୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ବନ୍ଦ କରିବାକୁ ଘୋଷଣା କରିଛି ଏବଂ ସମସ୍ତ ଜାହାଜକୁ ଏହି ଅଞ୍ଚଳରୁ ଦୂରେଇ ରହିବାକୁ ଚେତାବନୀ ଦେଇଛି।

IRGC ଏକ ବିବୃତ୍ତି ଜାରି କରି କହିଛି ଯେ, ଏହାର ପ୍ରତିଶୋଧମୂଳକ ସାମରିକ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନର ଅଂଶ ସ୍ୱରୂପ, କୁଏତର ଅଲି ଅଲ-ସାଲେମ ଏବଂ ଅହମଦ ଅଲ-ଜାବେର ବାୟୁସେନା ଏବଂ ବାହାରିନର ଶେଖ ଇସା ବାୟୁସେନା ସମେତ ମୋଟ ୧୮ଟି ପ୍ରମୁଖ ଆମେରିକୀୟ ସାମରିକ ପ୍ରତିଷ୍ଠାନକୁ ଟାର୍ଗେଟ କରାଯାଇଥିଲା।

ଇରାନୀ ସେନା ଅନୁଯାୟୀ, ଇରାନ ଭିତରେ ଆମେରିକା ଦ୍ୱାରା କରାଯାଇଥିବା ଆକ୍ରମଣର ଜବାବରେ ଏହି କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ନିଆଯାଇଥିଲା।

You might also like More from author
More Stories

ହାର୍ଟ ଏବଂ ପେଟରେ କାହିଁକି ଜମା ହୁଏ ପାଣି,…

୨-୩ ଦିନ ଭିତରେ ଓଡିଶା ଛୁଇଁବ ମୌସୁମୀ !

ଏହି ଦେଶରେ ଘର ଭିତରେ ଜୋତା ପିନ୍ଧିବା ଏକ ବଡ଼…

୫ ନାବାଳିକା ଛାତ୍ରୀଙ୍କୁ ଯୌନ ଶୋଷଣ ଅଭିଯୋଗରେ…

1 of 10,894